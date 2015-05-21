联合国报告：今年全球经济增长2.8%

联合国19日发布《2015年世界经济形势与展望》报告的年中修订版。报告说，全球经济持续以温和速度增长，2015年全球经济增长率预计将达到2.8％。

联合国经济与社会事务部当天在联合国总部举行报告发布会。报告说，更新后的2015年全球经济增长率与今年年初发布的数字相比下调了0.3个百分点。报告同时将2016年的全球经济增长率微调至3.1％。

联合国于今年1月发布的《2015年世界经济形势与展望》报告指出，预计2015年和2016年世界经济将分别增长3.1％和3.3％，但地缘政治等导致经济下行的风险因素依然存在。

联合国经济与社会事务部发展政策与分析司司长洪平凡当天在发布会上表示，修正后的数据主要反映出拉美以及俄罗斯等较大的转型经济体和发展中国家经济前景面对的问题。石油价格大幅下跌和其他一些初级产品价格下跌，使得这些石油出口和初级产品出口国家的经济所面临的负面影响“比我们原来预料的要大”。

报告说，全球经济依然存在下行风险，这主要是由于即将到来的美国货币政策正常化、欧元区持续不稳定、地缘政治冲突的潜在溢出效应，以及新兴经济体经济存在的一些问题。上述风险因素彼此相互关联且可以形成合力，导致全球经济增长弱于预期。

报告同时预测世界主要发达国家的经济增长情况将略有好转，2015年的平均增长率将从2014年的1.6％上升至2.2％。

在发展中国家方面，报告预测今年其经济平均增长率将维持在4.4％。东亚仍是全球经济增速最快的区域，2015年和2016年经济增长预计将维持在6％的水平。

联合国《世界经济形势与展望》报告由联合国经济与社会事务部、贸易发展会议以及联合国5个区域经社委员会每年1月联合发布，是联合国发布的重要经济报告之一，而后在年中会根据上半年新的经济形势对报告进行修订和更新。