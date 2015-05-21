高银系两股收跌40% 市值共蒸发1022亿人民币

5月21日消息，汉能昨天暴跌47%后停牌，今天与汉能关系“甚密”的高银地产、高银金融出现崩盘行情。两股早盘一度跌超60%，公司午后声明称一切运营正常，主席对未来充满信心。截至收盘，高银地产跌41%，报14.36港元，成交4030.01万股，成交额5.38亿港元；高银金融跌43.34%，报17.48港元，成交3234.79万股，成交额5.26亿港元。

高银金融昨日市值为2141亿港元，今天仅为1220亿港元，一日之间蒸发了921亿港元；高银地产昨日市值为868亿港元，今天为512亿港元，减少了356亿港元。高银集团市值一天缩水1277亿港元，折合约1022亿人民币。

查询港交所披露易得知，潘苏通占高银金融70.33%股权，占高银地产64.41%股权。据此计算，潘苏通资产一天缩水877亿港元，折合约702亿人民币。

高银地产与高银金融均是高银集团的子公司，高银集团主席潘苏通是2015福布斯华人富豪榜第27名，身家61亿美元。

高银地产控股有限公司，前称松日通讯控股有限公司，2008年11月更改公司名称为“高银地产控股有限公司”，要业务包括从事物业发展及投资、经营酒店及马球会等。该股日前获纳入MSCI中国指数股份，连续多日大涨。此外，高银地产上月公布可能私有化之进展。主席兼控股股东潘苏通仍在考虑所接获多间金融机构就有关可能私有化所作出的建议，但至今并无任何重大发展。

高银金融(集团)有限公司，前称广益国际集团有限公司，主要业务包括四大范畴：酒品、保理、房地产及金融投资。

高银地产今年3月开始启动上涨行情，由4.08港元涨至昨天最高位29.5港元算，一个半月内涨了6.23倍；高银金融长阳行情从今年1月开始，由7.5港元涨至最高35.4港元，不到四个月时间涨了3.7倍。

高银系两股与汉能一样，都是港股通成交活跃股。其中高银金融是汉能的财务顾问。