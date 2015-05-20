MetaTrader 5 交易平台现在在泰国股票交易所也可以使用 新评论

去年年末，我们通知过大家有关MetaTrader 5 在泰国首发的消息。泰国交易商领航者之一，苹果财富已经开始以演示模式提供程序端。目前，该公司开始进行下一步 - 现在，其客户在SET (泰国股票交易所) 和MAI (另类投资市场)进行股票交易。首次，泰国交易者现在可以接入最先进的平台，从事成熟的自动化交易所交易。





" 我们很高兴向我们的客户提供最受欢迎的自动化交易系统和多样性的服务" - 苹果财富证券的总经理，Chonladet Khemarattana说到。"随着MetaTrader 5的发布，我们交易者获得了访问拥有成千上万现有自动交易和指标的市场的权限，以及自动复制信号提供者交易的高质量副本交易服务，订购独特自动交易的自由 职业者服务，甚至内置虚拟主机服务"。

因此，交易者现在已经获得了他们成功算法交易所需的一切。他们可以亲自开发自动交易，在市场购买自动 交易，从自由职业者订购自动交易或从代码库免费下载。内置的MetaTrader 5主机服务允许用户租用虚拟平台，以便以最小的网络延迟启动EA交易和指标，每周全天候不间断的操作。 换句话说，MetaTrader 5提供了一种独特的"一体化" 应用程序，提供一个完整的自动化交易循环。

不远的将来，泰国交易者甚至还会获得更强大的工具。 泰国期货交易所 (TFEX)的MetaTrader 5网关也即将发布。成功完成所有必要的测试和认证流程后，将会宣布网关发布。敬请期待！