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|黄金外汇行情解读
|投资李哥
|2015/5/18 15:30
|基本面：
|汇通网5月16日讯——下周一(5月18日)当日市场整体交投料较清淡、晚间加拿大市场因维多利亚日休市。
亚洲时段，投资者首先先关注各个市场开盘的情况，周末的重要消息都会对市场早盘的走势带来较大影响。接着，投资者稍加关注英国房屋要价指数，若数据向好将支撑英镑，疲软则打压英镑。另外，日本方面还会公布核心机械订单数据，投资者稍加留意即可。
欧洲时段，经济数据缺失，料市场或围绕技术面的方向而变动。
纽约时段，市场交投也料清淡，投资者唯一需要留意的就是美国方面公布的NAHB房屋要价指数对市场的影响。
汇通网5月17日讯——美联储(FED)即将在周三(5月20日)发布4月份会议纪要，在美国第一季度经济增速骤然缩水、3月份就业数据异常疲软之际，市场普遍预计，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将会在会议纪要里释出鸽派信号(倾向于放宽货币政策)。美联储将于6月16-17日举行下一次FOMC货币政策会议，会后安排有新闻发布会。
然而，让人不得不保持警惕的是，美联储在4月末决议声明里对2015年年初经济增速骤然放缓并不那么重视，轻描淡写地将其归因于冬季天气等暂时性因素。
|技术面：
|上周金价成功突破月线阻力1218.0，并企稳，周K线录得上引线较短的大阳线，macd连续放阳，dif支持看多，kdj运行于强势区，然而上周五的上涨使得日线周期金价受阻与不练上轨，macd出现潜在顶部结构，kdj出现超买，4小时周期显示MA6线有回落整理迹象，macd连续收阴，dif走势看空，kdj超买。
|今日观点：
|综上所述，上周涨幅过大，本周有回调整理需求，整理最有可能发生在周初几个交易日里，本周需要关注的点位是1221、1218和1202.9，中期走势依然看涨不变，今天单日走势偏空整理，可以短线高空低多，本博客建议稳健低多为主。
|今日思路：阻力位1233.28、1227；支撑位1221.97、1218.04、1202.94、1198.6、1184.13；
|1.黄金1221.73附近跌破做空，止损1228看1202.9、1198、1184；
|2.黄金跌破1202.94企稳做多，止损1198看1221.73、1227；
|3.白银17.4企稳做空，止损17.76看16.8；
|4.美加1.2027做多，止损1.1992看1.2082；
|5.美日119.16做多，止损119.07看119.65；
|6.澳元0.8078做空，止损0.8143看0.8010、0.7847；
|7.欧元1.1445附近做空，止损1.1454看1.1392、1.1350；
|8.英镑1.5814做空，止损1.589看1.5734、1.5451；
|9.美瑞突破0.9158做多，止损0.9175看0.9071、0.8891；
|10.镑日188.56做空，止损189.68看187.06；
|11.欧日136.07附近做多，止损135.9看136.25、137.9；
|12.美指93.13做多，止损92.65看93.88；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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