汇通网5月16日讯——下周一(5月18日)当日市场整体交投料较清淡、晚间加拿大市场因维多利亚日休市。

亚洲时段，投资者首先先关注各个市场开盘的情况，周末的重要消息都会对市场早盘的走势带来较大影响。接着，投资者稍加关注英国房屋要价指数，若数据向好将支撑英镑，疲软则打压英镑。另外，日本方面还会公布核心机械订单数据，投资者稍加留意即可。

欧洲时段，经济数据缺失，料市场或围绕技术面的方向而变动。

纽约时段，市场交投也料清淡，投资者唯一需要留意的就是美国方面公布的NAHB房屋要价指数对市场的影响。

汇通网5月17日讯——美联储(FED)即将在周三(5月20日)发布4月份会议纪要，在美国第一季度经济增速骤然缩水、3月份就业数据异常疲软之际，市场普遍预计，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将会在会议纪要里释出鸽派信号(倾向于放宽货币政策)。美联储将于6月16-17日举行下一次FOMC货币政策会议，会后安排有新闻发布会。

然而，让人不得不保持警惕的是，美联储在4月末决议声明里对2015年年初经济增速骤然放缓并不那么重视，轻描淡写地将其归因于冬季天气等暂时性因素。