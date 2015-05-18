印度财长称印度经济增长将超越中国

据英国《金融时报》报道，印度财长阿伦·亚特力表示，印度有望超越中国，实现8%以上的年增长率。他说，印度政府进入第二年任期将加快经济改革计划，并承诺解决当局与投资者之间的税务纠纷。

亚特力驳斥了那些抱怨印度缺乏“大爆炸式”改革的批评者。他表示，他在规划一个巨大的公共投资计划，并将推出战略性的私有化计划。

“我们已经恢复了印度决策过程的可信度，经济增长速度快多了，就业创造加速了，财政赤字即将完全进入可控范围，经常账户赤字状况空前良好。”

去年5月，印度总理莫迪和他的印度人民党以终结腐败和振兴印度的疲软经济为竞选纲领，在大选中赢得压倒性胜利。但在结束第一年任期之际，本届政府面临着与全球基金管理公司的税务纠纷、土地法在议会的延误，以及商界领袖对于渐进式改革感到失望的抱怨。

然而，亚特力承诺在政府五年任期的下一阶段推动一项更加坚定有力的议程，其中包括破产法以帮助重启私营部门投资，以及一份向水利、道路等项目投入巨资的计划，以提振该国庞大的农村经济。

亚特力相信，印度能够在增长速度上超过中国。但他补充说，在增速上超越中国“不能让我满意”，因为中国经济的绝对规模仍然大得多。

亚特力表示，本财年仅中央政府就将增加基础设施支出110亿美元。政府已经宣布了未来五年在铁路建设上支出1370亿美元的计划。