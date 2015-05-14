贸易及制造数据红灯后零售再敲警钟 黄金大涨质疑加息

国际现货黄金周三（5月13日）亚欧盘中持稳于1190上方盘整，北美盘初，黄金大涨近15美元刷新逾一个月高点1218.00美元/盎司，因美国4月零售销售数据不及预期。黄金周二上涨约20美元，受全球股市普跌和美元走软推动。

市场目前仍预期，美国经济将经历1季度的低迷后能够反弹，在制造业受到强劲美元的拖累，3月贸易赤字创六年新高后，市场一度对国内消费寄托厚望，但4月零售销售无疑给这种预期浇了一瓢冷水。美联储的加息预期可能受到越来越多的质疑。

美国商务部(DOC)周三(5月13日)公布的数据显示，美国4月零售销售月率持平，预期增长0.2%，前值由增长0.9上修至增长1.1%。数据还显示，美国4月核心零售销售月率增长0.1%，前值增长0.7%，预期增长0.5%。

在经历上个月的飙升之后，美国4月零售销售持平，再度陷入"疲软"的态势。今天的报告表明，美国民众在今年2季度伊始，仍然不愿意消费，勒紧腰包。

Regions Financial Corp.首席经济学家Richard Moody在数据公布之前称，消费者仍在有选择性的进行支出。

美国商务部还在今天的报告中称，在所统计的13类商品中，其中7类商品的零售销售走高，主要餐饮业和网购销售的走高所提振，而美国4月汽车经销商零售销售意外下跌0.4%。

报告还指出，美国一季度居民储蓄率升至5.5%，创2012年末以来的最高水平。美国民众在支出方面愈发谨慎，进而提升了其储蓄率。

数据公布之后，路透社评论，本次数据较前值录得较大跌幅，其原因是美国家庭购置汽车及大件商品速度放缓；此外虽汽油价格保持在低位，但消费者倾向于将节省的开支用于储蓄而非消费。

本轮数据表明美国经济在第二季度初始的复苏仍较为艰难，不足以使得美联储在9月前启动加息。

ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示，“黄金若收于技术阻力1215上方有助于摆脱此前十周的交投区间1175-1225范围。”他还指出，“疲软的经济数据表明，美联储6月加息的可能性很低，美元走软，黄金因此得到支撑攀升。”

美联储官员杜德利和威廉姆斯周二的讲话并未就未来加息路径给出清晰指引。纽约联储主席杜德利周二称，他不知道何时加息，但通过赞同市场与美联储今年晚些时候加息的一直预期降低了市场的不确定性。旧金山联储威廉姆斯周二表示，他倾向于稍早逐步加息，而非推迟大幅加息，但依然对未来政策之路采取“观望态度”。

欧洲和美国股市走强，投资者对风险资产的偏好明显增加，但黄金周三摆脱了这种不利的影响。

德国和美国10年期国债收益率回吐周二涨幅，这降低了持有零息资产黄金的成本。

汇丰银行（HSBC）在报告中表示，“黄金面临的问题是，能否从疲软的美元和收益率上升的逆转中获得上升的动力。外汇市场似乎对黄金更有影响，至少短期如此。”



