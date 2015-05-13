债市巨震引发美元暴跌 “恐怖数据”恐撼动市场

本周欧美债市出现“巨震”，并对汇市造成重大影响。因德债收益率飙升促使交易商买回欧元以降低投资组合损失，美元兑欧元周二重挫，从而拖累美元指数暴跌。周三金融市场将迎来本周最为忙碌的一天，欧洲方面将有欧元区GDP、英国失业率和英国央行季度通胀报告等重磅事件，北京时间周三晚间美国零售销售则将出炉，该数据在过去半年内几乎每月都对市场造成显著影响，投资者对此将高度戒备。

英镑走强，继续受助于英国首相卡梅伦(David Cameron)在上周举行的大选中获胜。英镑/美元周二(5月12日)尾盘上扬0.6%，报1.5673。

英国央行(BOE)周一维持基准利率于0.5%不变，符合分析师的普遍预估。英国央行并未发表声明，但央行行长卡尼(Mark Carney)周三提出央行增长和通胀预测的季度更新时，将提供进一步说明。

有外媒警告称，本周英国央行行长卡尼可能已经准备好再次让投资者“担惊受怕”。他本周有机会向市场提供更多信息，市场押注英国央行将在2016年第三季度前维持利率不变，而卡尼本周将有一次给这一预期泼冷水的机会。德债收益率飙升 欧元大举反弹

DailyFX撰文称，近期债市遭遇了一年多以来的“滑铁卢”，德国国债是这次抛售潮的焦点。在10年期德国国债收益率于4月20日一度跌至历史低点0.073%，但随后便开始出现抛售，收益率不断飙升，成为全球债市的风向标。上周五德国国债出现了剧烈震荡，而美国国债的“巨震”则在本周出现。

德国10年期国债收益率从周一日低0.52%飙升22个基点，至周二日高0.74%。指标10年期美国国债收益率盘中触及六个月高位2.37%，后逆转走势，最新报2.26%。

欧洲央行(ECB)1万亿欧元的购债刺激计划压低欧债收益率，10年期德债收益率上月险些跌至负值区域，4月17日触及0.05%的纪录低位。

分析师指出，持有德债多头、欧元空头头寸的投资者被迫在德债遭抛售时买回欧元，以降低损失。

Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk称，这些投资者通过杠杆放大了这些头寸。他说道：“投资者出脱通过杠杆放大了的头寸，这引发了市场的‘涟漪效应’，他们持续作空欧元，因此他们不得不削减这些头寸。”

欧元/美元尾盘上扬0.54%，报1.1216，上周四曾触及逾两个月高位1.1392。受欧元/美元大跌拖累，美元指数尾盘重挫0.49%，报94.55。

彭博撰文称，因全球债券市场的一轮跌势在欧洲愈演愈烈，美元多头陷入恐慌。文章指出，美元兑16种主要货币中的多数下跌，兑欧元则中止三天升势，因德国、意大利和西班牙等国的债券下挫。始于上月的欧元区债券收益率涨势已经超过美国，从而刺激投资者对欧元的需求。

法国农业信贷银行(Credit Suisse)外汇策略师Mark McCormick表示：“感觉就像一次欧元区的迷你QE缩减恐慌，相对利差正推动短期波动。可以看到欧元买盘更为强劲。”

荷兰合作银行(Rabobank)分析师Jane Foley说：“我认为这是全面的仓位调整。市场本身已经十分看多美元，极度看空欧元，并看多债券。有一些重大的仓位调整，或许几周甚至是几个月的时间，方能重回轨道。”

“恐怖数据”会否令美元再闻噩耗？

本周最重要的美国数据是周三稍晚将公布的4月份零售销售。该数据在过去半年内几乎每月都对市场造成显著影响，因此也被称为“恐怖数据”。

接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国4月零售销售月率料增长0.2%，逊于上月的增长0.9%。该数据定于北京时间周三20:30公布。

在工业产值不景气、商业投资不振、出口停滞之际，分析师都在指望消费者能扛着经济前进。

三菱日联信托银行(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc)外汇和金融产品交易业务首席经理市河伸夫(Nobuo Ichikawa)周一表示，美元/日元可能在119.00到120.50之间的核心区间波动。

市河伸夫在接受媒体采访时指出，美国非农就业数据未能扭转最近美国疲弱的经济数据，因此5月13日公布的4月份零售销售数据可能是评估美国经济状况的关键。

美国劳工部上周五公布的数据显示，4月非农就业岗位增加22.3万，失业率降至近七年最低的5.4%，不过3月就业岗位增幅被下修至仅8.5万，为2012年6月来最低。

市河伸夫表示，市场零售销售数据的预期似乎很悲观；如果零售销售数据优于预期，美元/日元本周可能测试121关口。但他补充道：“然而，如果风险气氛恶化——主要是股市——则美元/日元可能测试或跌破119关口。”

法国兴业银行 (Societe Generale)驻东京外汇和货币市场销售主管Kyosuke Suzuki接受采访时表示，如果定于周三公布的美国4月份零售销售好于预期，美元/日元则可能测试5月5日高点120.51。美元/日元周二纽约尾盘下挫0.19%，报119.84。

Suzuki称，美元/日元上行空间可能受限，那些在欧洲央行量化宽松(QE)对应交易策略中建立债券、股票和欧元/美元多头头寸的投资者似乎还未结束平仓操作。

过去几个月零售额数据一直非常疲软。在连续三个月下降之后，3月份零售额实现了反弹，不过反弹力度逊于预期，而且主要是受汽车销售推动。

不过有分析师警告称，令人失望的汽车销量数据可能会令4月份零售销售数据承压。若数据不及预期，可能令美联储(FED)加息预期进一步降温，从而美元走势构成打压；反之则可能令市场重燃6月加息预期，推动美元展开反弹。

美国商务部4月14日公布的数据显示，美国3月零售销售月率增长0.9%，不及预期的增长1%，前值下滑0.5%。尽管数据仅比预期差零点一个百分点，但美元短线仍暴跌逾百点，凸显“恐怖数据”威力之大。

美国周三还将发布进口价格数据；在本周晚些时候发布生产者物价指数(PPI)以及下周发布消费者物价指数(CPI)之前，进口价格将可以看出美元走强对美国通胀率的最新影响。市场预期中值是环比价格从3月份的下降0.3%逆转为上升0.3%，同比则从-10.5%变为-9.7%。