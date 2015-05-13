穆迪发布最新经济预告，预计印度经济增速将领跑全球

0
363
国际评级机构穆迪(Moody's)周二(5月12日)发布了全球经济增长预告。穆迪表示，当前美元走强及资本流向转变的状况，料使得全球经济增速在此后进一步趋于两级分化。
穆迪表示，在所有主要经济体中，印度经济增长势头料最为强劲，预计2015-2016财年印度GDP增长年率将为7.5%。此外，美国经济的强劲增长，以及全球金融市场环境趋稳的状况，将有助于驱动全球经济增长。预计2015年二十国集团(G20)GDP增长维持在2.8%不变，2016年上升至3%。
以下是穆迪对其他一些国家经济的预测结果：
受欧元疲软与油价下跌支持，2015年和2016年，预计欧元区GDP增长皆为1.5%。
虽然美元走强将影响美国经济增长，但仍预计美国经济在2015和2016年增长2.8%。
预计日本GDP2015年和2016年分别增长0.5%和1%。
继2014年增长7.4%之后，维持预计中国GDP增长逐步下滑至2015年6.8%，2016年6.5%。
穆迪下调了对加拿大和墨西哥经济增长的预计。预计2015和2016年加拿大GDP增长约为1.5%-2%。预计墨西哥GDP增长2015年稍稍低于3%，2016年约为3.5%。除此之外，发展中经济体中，土耳其与南非经济增速料最容易受到美元走强的冲击。
穆迪表示，在所有主要经济体中，印度经济增长势头料最为强劲，预计2015-2016财年印度GDP增长年率将为7.5%。此外，美国经济的强劲增长，以及全球金融市场环境趋稳的状况，将有助于驱动全球经济增长。预计2015年二十国集团(G20)GDP增长维持在2.8%不变，2016年上升至3%。
以下是穆迪对其他一些国家经济的预测结果：
受欧元疲软与油价下跌支持，2015年和2016年，预计欧元区GDP增长皆为1.5%。
虽然美元走强将影响美国经济增长，但仍预计美国经济在2015和2016年增长2.8%。
预计日本GDP2015年和2016年分别增长0.5%和1%。
继2014年增长7.4%之后，维持预计中国GDP增长逐步下滑至2015年6.8%，2016年6.5%。
穆迪下调了对加拿大和墨西哥经济增长的预计。预计2015和2016年加拿大GDP增长约为1.5%-2%。预计墨西哥GDP增长2015年稍稍低于3%，2016年约为3.5%。除此之外，发展中经济体中，土耳其与南非经济增速料最容易受到美元走强的冲击。