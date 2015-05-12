“新国九条”顶层设计推动资本市场制度和基础建设稳步推进 中国资本市场进入“黄金时代”

昨天，在降息消息刺激下，沪深股市出现暴涨。A股市场也以这种方式纪念“新国九条”发布一周年。一年来，在“新国九条”顶层设计的指导下，中国资本市场制度和基础设施建设得到了稳步推进，多层次资本市场建设在体系构建、基础制度市场化改革等方面均取得了突破，沪深股市出现了翻天覆地的变化，创下一连串牛市新纪录，中国资本市场已经成为中国经济的新亮点。

A股一年涨幅翻倍

2014年5月9日，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，这个“新国九条”对资本市场下一阶段发展进行顶层规划再设计及制度重构，提出加快建设多渠道、广覆盖、严监管、高效率的股权市场，规范发展债券市场，拓展期货市场，到2020年基本形成结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系。

尽管当时A股市场还比较低迷，但“新国九条”还是激起很大反响，5月12日这个周一，上证指数高开高走，报收2052.87点，上涨2.07%，这个涨幅在当时已经是很不容易，显示市场对“新国九条”的认可。

不过，当时恐怕大多数投资者都想不到一年后市场的表现，昨天，上证指数高开高走，报收4333.58点，涨幅为3.04%。这个点位较一年前的点位上涨了一倍多，虽然这与央行降息消息有关，但从根本上看，这是“新国九条”催生的一波大牛市。

变化的不仅是巨大的涨幅，尤其值得一提的是成交额，一年前的周一沪市的成交额只有881亿元，昨天沪市的成交额则是7152亿元，是一年前的8倍，市场的活跃度完全不可同日而语。沪市最高日成交额是突破万亿元，创下全球单一交易所单日最大成交纪录。而这个纪录，得益于一大批新老股民纷纷入市，“新国九条”迎来资本市场黄金时代，激发了投资者的激情。

改革催生一波大牛市

中国经济进入中高速增长的新常态，新常态带来新挑战，更带来新机遇。我国经济必须通过全面深化改革迎接挑战、把握机遇。一年来，从“一带一路”国家战略到自贸区试点扩围、国企混合所有制改革深化，一系列改革措施不断推出，中国经济进入转型升级阶段。

资本市场在这轮改革创新中扮演着重要的角色，一年来，在“新国九条”的推动下，中国资本市场各项改革取得重要进展：IPO注册制推进取得实质性进展，并有望在今年推出；新三板市场火爆有力缓解了部分中小企业的融资难问题；沪港通推出；证监会进一步简政放权……

敏感的资本市场对这一系列改革报以极大的热情。中国铁建、中国中铁，去年5月12日的股价只有4.55元和2.58元，均跌破净资产的价格，在“一带一路”题材的刺激下，一年来股价大幅上涨，昨天的收盘价分别是23.4元和20.03元，一年里股价上涨了414.28%和676.35%。

其他各项改革也极大地推动了相应股票大幅上涨。

创新热潮席卷市场

这一年来影响最大的还是改革创新，大众创业、万众创新的热情在资本市场也得到充分体现，以“互联网+”为代表的新兴产业公司，受到市场追捧，因此，创业板是这轮行情涨幅最大的板块。

2014年5月12日，创业板指数报收1278.28点，昨天创业板指数报收历史最高的3146.83点，当天上涨5.83%，一年的涨幅高达146.17%。安硕信息、全通教育昨天报收427元和408.8元，2只惊人的400元股票，刷新了沪深股市25年历史最高价纪录。

虽然这种火爆行情可能有些过头，但是，体现了对市场创新的预期，一定意义上引领了市场创新热潮。可以说，这一年来，资本市场助推实体经济转型升级的功能愈发凸显，经济新常态下改革深化赋予资本市场的内生动力也进一步增强。

当然，目前股市有些涨幅过大、过快，如创业板指数从2012年12月最低的585.44点算起，到昨天涨幅已经高达437.51%，2年多里上涨了近5倍，已经和2006年至2007年的大牛市涨幅很接近了。市场短期存在一定的风险。

但是，从长期看，中国资本市场的黄金时代才起步，在“新国九条”推动下，到2020年迎来一个与中国经济相适应的强大的资本市场是可以期待的