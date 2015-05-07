戈爾巴喬夫在莫斯科解釋默克爾拒絕前來5月9日

前蘇聯總統戈爾巴喬夫談到幾個歐洲國家和美國的領導人拒絕來莫斯科參加反法西斯戰爭勝利70週年的慶祝活動。

- 忽略的機會，表明其對反法西斯鬥爭，這是由前蘇聯進行了相關性 - 缺乏對於誰遭受巨大損失的人民，這是不敬的無限勇氣的人表現在反對“布朗瘟疫”的戰鬥 - 說戈爾巴喬夫。

戈爾巴喬夫確信，沒有俄羅斯取得這次勝利是不可能，“如果一些政客不明白 - 這是他們的問題，但我相信，在世界人民明白這一點。”據政治家，也有美國人和美國當局不得不解決他們的思想政治任務，所以他們拒絕前來莫斯科。

此外，戈爾巴喬夫說，德國總理默克爾訪問莫斯科5月9日的拒絕，由於它強大的壓力，美國政府。

- 為了她，我尊重和理解它的行為。我相信，這個問題的解決是由於美國政府的強大壓力。政治是政治 - 說，蘇聯前總統。

但是，他說，沒來俄羅斯默克爾這些天不能，因為它需要“的態度，是擺脫納粹的反法西斯使命的支持者，並讚揚那些誰打的武器或隱藏在樹林甚至監獄，“報導”傳“。

- 當她到達時，她將代表新德國，從法西斯主義釋放蘇聯軍隊，並促成了一個盟友，誰抗擊“布朗瘟疫”的德國人， - 總結戈爾巴​​喬夫。

回想一下，前一天才知道，是為了紀念在莫斯科勝利70週年慶祝活動將到達國家元首