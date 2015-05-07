美国原油库存意外下降 推动油价收涨0.9%

北京时间5月7日凌晨消息，据美国财经网站MarketWatch报道，纽约原油期货价格周三从盘中触及的每桶62美元以上的高点回落，但收盘仍有所上涨，主要由于据美国政府公布的数据显示，上周原油库存出人意料地有所下降，这是17个星期以来的第一次。

纽约商业交易所6月份交割的轻质原油期货价格上涨53美分，报收于每桶60.93美元，涨幅为0.9%，盘中曾一度突破每桶62美元，主要由于受到美国原油库存报告的影响。

Global Hunter Securities的宏观策略师理查德`哈斯廷斯（Richard Hastings）指出，鉴于最近以来原油价格的上涨，“在这个时候出现一些获利回吐活动是无可避免的，而且有些人会怀疑油价是否能够继续以类似的幅度继续上涨”。他还补充道：“市场正试图搞清楚油价的推动力在多大程度上来自美元，又在多大程度上来自于基本面。”

与此同时，伦敦ICE欧洲期货交易所6月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨25美分，报收于每桶67.77美元，涨幅为0.4%。

周三早些时候，美国能源部下属能源信息署（EIA）发布了截至5月1日当周的能源库存报告。报告显示，该周美国原油库存桶减少390万桶，出乎分析师此前意料。

能源信息和咨询公司普氏（Platts）调查显示，分析师平均预期该周美国原油库存增加100万桶。自截至1月2日当周以来，美国能源信息署的原油库存报告从来都未显示库存出现下降。另据美国石油协会（API）周二公布的数据显示，该周美国原油库存减少150万桶。

市场一直都在等待美国原油库存下降，原因是此前21个星期的数据都显示美国原油钻探平台数量减少。

但原油库存下降的部分原因是，汽油产量的四周滚动平均值与去年同期相比增长了5.9%，咨询公司Infrastructure Capital Advisors的投资组合经理兼总裁杰·哈特菲尔德（Jay Hatfield）说道。

与去年同期相比，美国国内的汽油需求增长了3.9%，他说道。需求的增长是对“自去年9月份以来原油价格大幅下跌所作出的滞后回应”。

美国能源信息署的报告还显示，截至5月1日当周美国汽油库存增加40万桶，馏分油（包括柴油和取暖用油）库存增加150万桶。

在纽约商业交易所的其他能源交易中，6月份交割的RBOB汽油期货价格下跌2.7美分，报收于每加仑2.0366美元，跌幅为1.3%5；6月份交割的取暖用油期货价格收盘基本持平，报每加仑2.0161美元；6月份交割的天然气期货价格下跌不到半美分，报收于每百万英国热量单位2.776美元。美国能源信息署将在周四公布上周的天然气库存报告。

市场交易公司Long Leaf Trading Group的首席市场策略师蒂姆·埃文斯（Tim Evans）称，在原油库存大幅下降的同时，“有报道称利比亚的输油港关闭”，从而对油价形成了支撑。

“在令人失望的ADP就业数据公布以后，美元汇率也迅速下跌。”他说道。“基本面和宏观经济因素均对油价继续上扬形成了支撑，这意味着（对纽约原油期货价格来说）每桶60美元将是一个关键支撑位。”