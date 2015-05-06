澳大利亚股市收盘大幅下跌，银行股领跌

澳大利亚市值最大的银行澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)公布了略逊于预期的季度业绩，这促使投资者越发担心大银行持续数年的创纪录利润和相对丰厚派息局面将接近尾声。

基准S&P/ASX 200指数收盘下跌134.3点，至5692.2点，跌幅2.3%。所有类股全面下跌，金融股分类指数领跌。

澳洲联邦银行下跌5.9%，此前该公司公布第三财季利润同比持平。

澳大利亚国民银行(National Australia Bank)收盘下跌2.7%。该行将于周四公布上半财年业绩。西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)下跌3.7%，澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)下跌2.7%。

矿业权重股必和必拓(BHP Billiton Ltd.)和力拓(Rio Tinto Ltd.)均下跌0.6%，铁矿石生产商Fortescue Metals Group Ltd上涨4.9%。