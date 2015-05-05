伊朗下调存款利率200个基点

伊朗为促进企业贷款、增加融资，伊朗货币和信贷委员会决定将1年期存款利率下调200个基点至20%。这个决定对所有商业银行有效，将在5月3日正式实施。

降息程度温和。鉴于当前信贷紧缩，企业经营受压制，央行官员希望存款利率能下调9%，以降低贷款利率。许多人也希望存款利率大幅下调刺激经济，但货币和信贷委员会综合考虑经济社会因素，最终选择温和的降息。其中一个原因是银行情况不佳，主要银行坏账高达330亿美元，如果降息幅度太大，银行很难满足不断增长的贷款需求，只会增加寻租机会。另一个原因是许多老年人将养老金存在银行里，2012-13年的衰退已经使他们储蓄减少了2/3，委员会不愿再次打扰他们的安宁。

贷款利率上限下调。货币和信贷委员会将贷款利率最高限制从27-28%降低到24%。央行行长赛义夫在会后还指出，“委员会的决定不是一成不变的，每三个月都会重新探讨。”

与市场预期一致。投资者也一直预期一年期（目前伊朗提供的最长期限）存款利率下降200个基点。这周早些时候在与央行官员的会议上，伊朗主要银行高级主管都表达降息意愿。受降息影响，德黑兰股市在连续7天下跌后微升0.19%至65634点；里亚尔对主要货币汇率贬值，美元兑伊利亚尔升值0.45%，德黑兰外汇交易中心菲尔多西街（Ferdowsi Street）汇价为33380里亚尔兑1美元，欧元对里亚尔升值2.87%，达到37430里亚尔兑1欧元。

近期各方都在呼吁降息，支持者认为降息能够为状况不佳的经济提供低廉的信贷支持，他们认为通胀已降到20%以下，利率应该与之保持一致而下调，刺激企业投资。

反对者认为降息会扩大货币供给，使已经很高的通胀进一步恶化。他们争辩道，央行应首先驾驭通胀，然后再考虑刺激经济增长。

央行行长赛义夫上周表示，“希望实际利率为正，同时处在合理水平。”央行分析显示，几乎没有企业能够按现有利率进行贷款。因此，央行的目标是使实际存款利率保持在2%，同时贷款利率比通胀率高6个百分点，银行挣得4个百分点的利润。