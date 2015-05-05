中国经济近年似乎患了“金融功能障碍症”

金融危机之后，世界似乎在走向“后金融资本主义”时代，其核心特征就是重建实业环境，代表性动作在于：“再工业化”的主张之下，页岩气等廉价新能源的开发；与此同时，发达国家政府极力压低自己国家利率、汇率，却压制中国等发展中国家货币升值；再有就是，通过扭曲操作压低长端利率，释放长期流动性，以形成有利于实业发展的金融和资本环境。

难道发达国家不知道自己的货币贬值，而别人的货币升值会导致“资本外流”？他们当然知道，但他们更知道，在本币相对其他货币贬值的前提下，所谓“资本流出”所流出的资本一定是“套利资本”，而绝不是实业资本；相反，这时的本土实业资本更加宽松，而全球实业资本都将抛弃货币投机资本昌盛的环境，而更加喜欢低利率加货币贬值的环境。

这样的道理是最浅显的经济规律，但当国内货币条件转向宽松，而人民币随之发生贬值之时，有人却认为这是“资本外逃”、影响人民币国际化。这样的说教，换言之，就是只允许人民币升值，不允许人民币贬值；只允许中国货币紧缩，不允许宽松。

我当然知道，实业环境不仅仅是金融环境，它还包括许多因素，比如，自然环境，土地环境，劳动力环境等等。但我认为，金融环境的比重很大，因为它是“经济肌体中的血液”，如果血液输送营养的功能出现障碍，那经济肌体中的所有器官都将渐渐坏死。而近些年来，中国经济似乎患上了“金融功能障碍症”。

什么是“金融功能障碍症”？我认为，“金融功能障碍症”的主要病理在于，金融空转不断加剧。细致一点说，金融的核心功能原本是“服务实体经济”，金融要更好地服务于实体经济，在运行的过程必须更多地派生出更多的“资本”，而不是短期货币创造。我们必须严格区分货币和资本，按照经济学的划分，存续期一年以下的金融商品都属于货币市场商品；而一年期以上的金融商品才属于资本品。

由此我们可以做出基本的判断：如果金融运行的结果能够派生更多的资本品，那这样的金融才可以更好地为实体经济服务；相反，如果金融运行使得金融商品越来越短期化，甚至引导大量实业资本“脱实向虚”、把资本品转化为货币品，那这样的金融制度一定是一个“恶性的金融制度”，这就是“金融功能障碍症”。

所以我们看到，最近的一系列金融动作，正在转向有利于资本形成的过程。比如，大力度降低法定存款准备金率，并借以释放长期流动性；政策性银行注资，维系政策性银行性质，并借以为政策性项目提供长期资本；积极建立多层次资本市场，适度容忍股票市场的疯狂，而有意压低资本市场杠杆。再比如，最近又传出消息说，央行可能会直接购买商业银行所持有的债权资产，并借以释放长期流动性，等等。这实际都是在促使“货币转化为资本”的金融过程。我认为，这是明智而正确的选择，只要在整个实施过程中，能够把握好度，都是中国金融强化实体经济服务的措施。

但我们必须提醒的是：在推动资本形成的过程中，必须意识到，破坏中国资本形成的金融运行机制并未得到根本改变，而铲除破坏资本形成的金融机制才是问题的关键。