中国PMI欠佳压制亚股盘中下挫 电力等板块大涨令A股逆势走强

亚洲股市周一(5月4日)下跌，同时澳元受挫，因中国制造业数据令人失望，突显当局进一步采取刺激举措的必要。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至48.9，低于初值的49.2和上月的49.6，且录得12个月新低。这是该指数连续第二个月低于荣枯线。

市场分析人士指出，中国制造业第二季度开局不利，新业务分项指数创一年来最大降幅，生产也出现停滞，但数据结果也暗示，中国或许需要采取更多刺激措施，才能确保经济年增幅不低于1季度的7%。

各地市场方面，澳洲股市小跌，受累于对银行业绩的担忧。韩国股市勉力小涨0.3%，有望结束此前5日连跌。

日本市场周一至周三休市，因此交投清淡。

韩国股市周一小涨，市场有望结束连续五天的跌势，银行和保险类股领涨，因投资者寄望于市场利率的上升将帮助这些公司改善获利。

韩国综合股价指数(KOSPI)上涨0.3%，至2,133.32点，上周四收盘价为2,127.17点。韩国股市上周五逢假期休市。

银行股分类指数上涨4.1%，保险股指数上升2.8%。个股当中，中小企业银行跳涨6%，三星火灾海上保险攀升6%。

中国市场方面，周一早盘两市一度双双跳水，沪指盘中失守4400点，但盘中受到电力股等板块强势拉升带动，沪指“V”字反转翻红。

沪指早收盘报4479.20点，涨37.55点，涨幅0.85%，成交4412亿元；深成指报14925.89点，涨107.5点，涨幅0.72%，成交3122亿元。

板块方面，电力股强势做多，近十只个股涨停，板块涨幅超5%，领涨两市，此外，船舶股涨逾4%，京津冀概念股受利好政策刺激涨逾3%，风能股、钢铁股等涨幅靠前；互联网股今日整体回调，此外，智能医疗、养老概念、上海自贸区概念等跌幅居前。