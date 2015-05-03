黄金一周央行动向：日银很淡定 美联储再施拖延大法

4月27-30日央行动向汇总——本周美联储利率决议之后紧跟着日银决议，一度猜测美联储可能就加息问题释放鸽派信号，因此前一系列经济数据不佳；同样，市场也有部分分析认为日银可能加大宽松，但此前黑田讲话称对现状满意之后，市场对进一步宽松预期下滑。

此外，俄罗斯央行时隔两个月后于3月再度开始购入黄金，专家分析后列举了可能的三大理由。

美联储面对经济数据不佳岿然不动

令人没有想到的是，本周美联储决议了无新意，除决议部分内容因时间推移而稍有变动之外，整体基调并未发生变化，不但保留了“需要合理耐心”这一措辞，同时也未就加息节点给出进一步指引，另外美联储也将经济下滑归咎于恶劣天气以及原油价格下跌，并表示这些都是“暂时性”因素。

由于此前一系列经济数据不佳，尤其是3月非农就业人数惨遭腰斩，而决议公布前出炉的美国1季度GDP初值仅增长0.2%，远不及预期的1%，市场对美联储可能释放更多鸽派信号的期望空前高涨。美联储此次决议未改变基调被市场解读为鹰派，因为投资者认为，美联储面对如此多的经济数据不振却不改变态度，暗示其有充足加息信心，但这到底是美联储的缓兵之计，还是确有其事就不得而知了。

此外，由于GDP数据与决议之间微妙的时间差，GDP数据是否被纳入美联储官员们的考量也不为外界所知。

机构前瞻美联储加息时间：6月未排除 9月最可能

美国联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策声明公布后，基于已发布的研究报告，部分机构认为，声明对美国经济及劳动力市场的评估比许多人预期更鸽派。分析师们预计央行最早会在6月份最晚会在2016年第一季度首次加息，其中9月份看来可能性最大。

布朗兄弟哈里曼(BBH)的Marc Chandler认为，美联储维持收紧政策的倾向，仍在寻找加息的机会，6月份仍是第一次机会，而9月份或许是一个更好的时机。

凯投宏观经济学家Paul Ashworth认为，决策者们对劳动力市场的评估出人意料地鸽派，美联储将在下半年加息，明年行动速度会加快。

ED&F Man外汇利率/信贷主管主管Tom Digaloma表示，美联储政策声明反映出“对紧缩政策没有兴趣”，预计美联储调整利率的时间在2016年第一季度。

FTN经济学家Chris Low则认为，美联储仍有可能在6月份加息，央行将在经济放缓结束时收紧政策。

Jefferies经济学家Ward McCarthy和Thomas Simons则声称，美联储不急于加息，6月份加息虽有可能，但可能性不大。他们认为，FOMC的声明比预期稍微更鸽派一些。

Pantheon分析师Ian Shepherdson称，若下两次就业报告强劲，美联储仍有提前加息可能性；FOMC政策声明暗示其政策立场基本未改变。

Renaissance Macro经济学家Neil Dutta依然预计9月份是首次加息的“最可能基准情形”，FOMC政策声明“并未改变货币政策前景”。

SG Americas经济学家Omair Sharif认为，美联储对经济评估的下调程度可能超过多数人的预期，6月份首次加息从技术上讲仍有可能。

日银维持货币政策不变

日本央行(BOJ)周四(4月30日)维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标。稍微日银公布了半年报，行长黑田东彦也发表了讲话。

一如预期，日本央行继续承诺通过购买政府债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

日本央行的政策决定以8比1的投票结果通过。日本央行审议委员木内登英(Takahide Kiuchi)投票反对维持政策不变，他提议调整货币政策，以每年45万亿日元的速度扩大基础货币，但遭遇多数委员的否决。

日本央行称，将维持刺激措施规模不变，市场关注新通胀率预测。

黑田对此的解释为，如果央行发现通胀无法向2%考拢，将会毫不犹豫的实行更多宽松政策，但目前并未发现这种必要。

专家分析：俄罗斯央行增持黄金三大理由

最新的数据显示，俄罗斯央行在暂停了两个月后，3月再度开始增持黄金。近几年来，俄罗斯是全球最大的黄金买家之一。

对于俄罗斯央行持续的黄金增持行为，专家们认为，有主要的三大原因。

一、经济陷入困境

RJ O’Brien的高级市场策略师Bob Haberkorn认为，由于乌克兰问题受到了西方国家的制裁，外加原油价格走低，俄罗斯的经济面临很大的困难。该国股市大幅下跌，卢布大幅贬值，使得黄金购买大幅增加。

World Gold Trust Services的首席执行官William Rhind也表示，俄罗斯在通过买入黄金多样化其储备。

彭博数据显示，俄罗斯在1998年违约了400亿美元的国内债务，当时1盎司的金价相当于28桶原油。

普京最初上台时，金价和油价的比例下跌到了11.5，而到2005年，进一步下跌到了6.5，据悉，当时普京要求俄罗斯央行买入黄金。随着金价的走低，俄罗斯成为了一大黄金买家。

二、普京个人对黄金的喜好

据称，西方国家对俄罗斯的制裁使得普京一些最亲密的盟友受到影响。而普京本人在俄罗斯的石油和天然气企业拥有价值400亿美元的资产，因此买入差不多5亿美元的黄金是避险的选择。

黄金的购买是有很多好处的，全球都接受，又很难追踪。

三、货币竞争

2014年11月5日，俄罗斯出现了禁止美元流通提案。如果通过，俄罗斯国民所拥有的美元账户将被规定在一定时间内兑换成卢比或者别的货币。

禁止美元又买入黄金，这似乎是俄罗斯政府在试图增加卢布的价值。