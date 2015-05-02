5月4日当周重点指标和风险事件提醒
每周趋势

5月4日当周重点指标和风险事件提醒

2 五月 2015, 10:43
abbott
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市场下周将迎来美国4月非农和英国大选两大关键事件。同时，澳联储决议、中国通胀数据、欧元区零售表现也绝非可一扫而过的经济事件。

包括GDP在内的系列美国经济数据不佳，令美元指数一周以来基本持续处于颓势，除了最后一个交易日的反弹。市场接下来将迎来“超级周”的洗礼，其中包括：美国4月非农数据、英国大选、澳联储决议等重磅事件。中国通胀数据、欧元区零售表现、澳洲就业数据预计也将掀起市场波澜。


日期

经济指标

重要官员讲话

重要会议

其它重大事件

 

时间

数据名称

5.4

周一

09:45

中国4月汇丰制造业PMI

 

 

日本绿色日假期休市

16:00

欧元区4Markit制造业PMI终值

 

 

英国五月节假期休市

22:00

美国3月耐用品订单修正值

 

 

 

5.5

周二

17:00

欧元区3月生产者物价指数

00:25埃文斯就经济和货币政策问题发表讲话

12:30澳洲联储利率决定

儿童节，日本、韩国 假期休市

20:30

加拿大3月贸易帐

 

 

 

20:30

美国3月贸易帐

 

 

 

5.6

周三

09:30

澳大利亚3月季调后零售销售

15:30前英国央行副行长吉弗与前英国央行MPC委员普兰德雷、朱利亚斯在Fathom货币政策研讨会上发言

 

日本 节假日 假期休市

17:00

欧元区3月零售销售

 21:15耶伦、拉加德在华盛顿一小组讨论会上发表讲话

 

 

20:15

美国4ADP就业人数变动

 

 

 

 

5.7

周四

09:30

澳大利亚4月就业人口变动、季调后失业率

01:30洛克哈特就经济前景和货币政策发表演讲

瑞士央行行长乔丹参加经营管理年会，至58

2015年英国大选

20:30

美国上周季调后初请失业金人数

 

16:00挪威央行公布利率决定

 

 

5.8

周五

 

中国4月贸易帐

 

英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议，至511

07:50日本央行公布4月会议记录

14:00

德国3月季调后贸易帐

 

 

 09:30澳洲联储公布季度政策声明

16:30

英国3月商品贸易帐

 

 

 

20:30

美国4月非农就业人口变动、失业率

 

 

 

20:30

加拿大4月就业人口变动、失业率

 

 

 

5.9

周六

09:30

中国4CPIPPI

 

 

 


#经济, 市场