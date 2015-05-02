5月4日当周重点指标和风险事件提醒

市场下周将迎来美国4月非农和英国大选两大关键事件。同时，澳联储决议、中国通胀数据、欧元区零售表现也绝非可一扫而过的经济事件。
包括GDP在内的系列美国经济数据不佳，令美元指数一周以来基本持续处于颓势，除了最后一个交易日的反弹。市场接下来将迎来“超级周”的洗礼，其中包括：美国4月非农数据、英国大选、澳联储决议等重磅事件。中国通胀数据、欧元区零售表现、澳洲就业数据预计也将掀起市场波澜。
日期
经济指标
重要官员讲话
重要会议
其它重大事件
时间
数据名称
5.4
周一
09:45
中国4月汇丰制造业PMI
日本绿色日假期休市
16:00
欧元区4月Markit制造业PMI终值
英国五月节假期休市
22:00
美国3月耐用品订单修正值
5.5
周二
17:00
欧元区3月生产者物价指数
00:25埃文斯就经济和货币政策问题发表讲话
12:30澳洲联储利率决定
儿童节，日本、韩国 假期休市
20:30
加拿大3月贸易帐
20:30
美国3月贸易帐
5.6
周三
09:30
澳大利亚3月季调后零售销售
15:30前英国央行副行长吉弗与前英国央行MPC委员普兰德雷、朱利亚斯在Fathom货币政策研讨会上发言
日本 节假日 假期休市
17:00
欧元区3月零售销售
21:15耶伦、拉加德在华盛顿一小组讨论会上发表讲话
20:15
美国4月ADP就业人数变动
5.7
周四
09:30
澳大利亚4月就业人口变动、季调后失业率
01:30洛克哈特就经济前景和货币政策发表演讲
瑞士央行行长乔丹参加经营管理年会，至5月8日
2015年英国大选
20:30
美国上周季调后初请失业金人数
16:00挪威央行公布利率决定
5.8
周五
中国4月贸易帐
英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议，至5月11日
07:50日本央行公布4月会议记录
14:00
德国3月季调后贸易帐
09:30澳洲联储公布季度政策声明
16:30
英国3月商品贸易帐
20:30
美国4月非农就业人口变动、失业率
20:30
加拿大4月就业人口变动、失业率
5.9
周六
09:30
中国4月CPI、PPI