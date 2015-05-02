5月4日当周重点指标和风险事件提醒

市场下周将迎来美国4月非农和英国大选两大关键事件。同时，澳联储决议、中国通胀数据、欧元区零售表现也绝非可一扫而过的经济事件。

包括GDP在内的系列美国经济数据不佳，令美元指数一周以来基本持续处于颓势，除了最后一个交易日的反弹。市场接下来将迎来“超级周”的洗礼，其中包括：美国4月非农数据、英国大选、澳联储决议等重磅事件。中国通胀数据、欧元区零售表现、澳洲就业数据预计也将掀起市场波澜。



