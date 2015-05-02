央行下调利率0.5%的可能性巨大

经济观察报记者从多方渠道获悉：央行有望下调金融机构人民币贷款基准利率、个人住房公积金存贷款利率，下调利率0.5%的可能性巨大。

招商银行(18.22, -0.26, -1.41%)总行高级分析师刘东亮认为：“房地产市场历来会受到货币政策利好影响，超预期的降准和持续性的降息有助于减轻购房成本，促进刚需积极入市，楼市的提振作用将逐渐呈现。”

此前央行已分别于2014年11月22日、2015年3月1日两次降息，降息幅度分别为0.4%和0.25%，累计下降0.65%。

分析人士认为，降息后，楼市可能并不会因为降低了购房者资金成本而迅速回暖，此前2次降息效果并不明显，银行对房贷利率的态度非常谨慎。“五年期存款基准利率取消，利率市场化进一步推进，基准利率的折扣依然在银行手里，若降息，以五年期的定期存款看，利率已经达到了4.25%，5年期贷款的基准利率5.25%，这个中间部分可以通过折扣等手段规避，比如过去首套房利率执行8.8折优惠，现在提高，把首套房利率执行9折优惠。”中国农业银行(3.96, -0.06, -1.49%)北京分行信贷处一位人士告诉记者，降息并不是简单地把钱流向某个固定领域，而是降低全社会融资成本，把钱流向实体企业，让实体经济释放经济活力。

货币政策已步入降息通道，站在息差被严重压缩的银行大门前，日子不好过的地产商能否转变银行的惜贷情绪，分得一杯羹？“四大行的中间业务丰富，能平衡降息对利润的冲销，中型银行正忙着拓展新业务，他们自己正处于需用钱时，在开发贷和个人住房贷款上面，四大行和中型银行较为谨慎，小型银行因储备客户资源等原因，会适度放宽开发贷和个人住房贷款，但他们会附加许多他们长期的理财产品等。”农行一位信贷人士认为，下半年的开发贷行情和个人住房利率折扣依然趋紧。

一位大型券商高管告诉经济观察报，从2月初到4月中旬，该公司针对银行高管调研银行对房地产的信心指数，调查显示：利率市场化趋势让银行开始摆脱息差生存模式，银行对房地产信心骤降，银行会囤着90%额度的开发贷，只有10%会定向投递在一线城市核心地块。理由是：二三线城市楼市风险巨大，若继续投递，会造成银行大量坏账，所以宁愿囤着钱寻找新风口，也不愿意把钱放在有风险的地产领域。

中国房地产研究会副会长胡志刚认为，通过货币和金融手段的稳定楼市政策出了好几轮，市场反应一般，说明政策很难起到促使市场规模化放量的效果。