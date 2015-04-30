美国一季度GDP马失前蹄 市场巨震美元困兽犹斗

美国商务部周三(4月29日)公布的美国第一季度GDP意外远不及市场预期，显示美国经济复苏要比市场预料的更为疲软。美元指数随后加速下行，刷新8周低位95.45；欧元/美元突破1.10关口，最高触及1.1070；现货黄金则回升至1213.50，收复日内大部分跌幅。

美国第一季度实际GDP初值年化季率增长0.2%，远不及市场预期的增长1.0%，前值增长2.2%。

同时，美国第一季度个人消费支出物价指数初值年化季率增长0.3%，预期下滑1.8%，前值下滑0.4%。

路透社随后评论称，天气恶劣造成消费者支出下降，能源企业因油价下跌而削减开支，加之西海岸劳工纠纷和美元走强，这些因素纷纷拖累本次美国GDP数据大幅低于预期，触及一年低位。但本次数据在美联储会议召开之际才发布，因此公开市场委员会将不会对此予以考虑。

从分项数据来看，企业投资和出口骤降成为拖累美国经济增长的“拦路虎”。

分项数据显示，美国一季度企业投资季率下降3.4%，前值增长4.7%。其中第一季企业固定资产投资年率下滑2.5%，为2009年底以来最差表现，此前一个季度为增长4.5%。美国一季度出口大跌7.2%，前值增长4.5%。

市场分析人士指出，尽管严寒天气和西海岸港口延误的影响只是暂时的，但油价下跌和美元升值的冲击可能将持续更长时间。

数据公布之后，美元指数短线急挫至95.45，刷新近八周低位，汇价随后一度回升至95.80附近。同时，美国两年期国债收益率回吐稍早升幅，转为持平于0.555%；美国10年期国债收益率由六周高点回落，2.012%。

非美货币全线上扬，欧元/美元急升至1.1070,；英镑/美元触及1.5413；澳元/美元回升至0.8035之后震荡回撤。

此外，现货黄金在快速升至1213.50美元/盎司之后旋即回落，现位于1205附近；现货白银触及16.66后回落至16.55附近。