感谢中国 亚洲国家有望置身“货币战”之外

中国正帮助亚洲邻国置身于全球货币战之外。尽管经济增速放缓，但中国的决策者拒绝让人民币贬值，并认为汇率稳定是今年从IMF获得储备货币地位的关键。贝莱德称，中国的做法减轻了该地区其他出口竞争对手通过货币贬值保持产品竞争力的压力。

分析人士认为，中国正帮助亚洲邻国置身于全球货币战之外。尽管经济增速放缓，但中国的决策者拒绝让人民币贬值，并认为汇率稳定是今年从IMF获得储备货币地位的关键。

全球最大资产管理公司——贝莱德(BlackRock Inc.)认为，中国的做法减轻了该地区其他出口竞争对手通过货币贬值保持产品竞争力的压力。中国是全球第一大出口国。

贝莱德亚太固定收益负责人Joel Kim在4月21日的采访中表示：“我们认为人民币不会大幅贬值。如果中国做出某种类似货币贬值的举动，对于亚洲和全球其他地区来说，显然会引发新一轮竞相贬值浪潮。”

Kim预计，亚洲货币表现将会超越其他新兴市场货币。贝莱德管理着4.77万亿美元的资产。

很明显，外汇交易员也注意到了这一点。

彭博摩根大通亚洲货币指数(Bloomberg JPMorgan Asia Dollar Index)已自3月13日的接近5年低点上涨2.2%，创18个月以来最大涨幅；9种亚洲货币兑美元的认沽期权平均成本相对于认购期权也跌至12月3日以来最低。

连续三个季度对亚洲货币预测最精准的荷兰银行(ABN Amro Bank NV)上周提高对6月份人民币、台币和韩元的预测。

荷兰银行驻新加坡的策略师Roy Teo将6月韩元兑美元目标价上调1.8%至1,100韩元，他并将人民币和台币汇率预测分别上调0.8%和1.3%。

在岸人民币兑美元汇率已经从3月低点上涨1.1%，台币上涨2.7%，新加坡元上涨3%。韩元上涨2.5%。

根据外媒针对分析师的预测中值，人民币对美元到年底将达到6.20元，周二(4月28日)该汇率收报6.2057元。

总理讲话给人民币多头吃下“定心丸”

由于交易员猜测中国央行(PBOC)将追随欧洲和澳大利亚等经济体以货币贬值促增长的政策套路，人民币汇率在2015年前两个月出现下跌。

人民币汇率的反弹始于3月3日，当时中国央行副行长易纲表示，人民币汇率未来还会很稳定。

国务院总理李克强两天后的讲话进一步证实了这一点，他在政府工作报告中表示，中国将保持人民币汇率处于合理均衡水平。在避免动用货币贬值工具的同时，中国决策者依赖于降息、降准来促进经济增长。

随后，英国金融时报4月15日刊登3月末对李克强的专访称，近一段时间以来人民币有小幅贬值，但这不是中国自身造成的，可以说是美元走强造成的。

李克强在讲话中表示，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

中国政府一直在促使国际货币基金组织(IMF)将人民币纳入特别提款权篮子货币，而这将是人民币获得储备货币地位的一个关键背书。IMF将于10月份对特别提款权篮子货币进行5年一度的评估。

荷兰银行的Teo表示，当美联储(FED)今年晚些时候加息时，人民币和其他对手货币兑美元仍有贬值空间。

他将2015年底人民币目标价维持在6.35元，将台币兑美元汇率目标价维持在32.10元台币，较周二收盘价低4%。

加拿大丰业银行(Scotiabank)驻香港的高级外汇策略师Sacha Tihanyi在周二表示：“人民币相对稳定不会完全阻止其他亚洲货币兑美元走软，但的确帮助减轻了贬值压力。”