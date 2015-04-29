中日抢夺印度“钻石四边形”高铁订单

印度总理莫迪提出修建“钻石四边形”高铁网后，中日都在紧盯这片广阔市场。随着中印在去年将铁路定为重要合作领域之一，相关后续工作正在展开。4月25日，中国铁路局派出一个由26名成员组成的代表团抵达印度班加罗尔，开始考察修建“迈索尔—班加罗尔—金奈”高铁线路的事宜。本月早些时候，中国代表团还考察了修建“德里—金奈高铁走廊”的可能性。

中国代表团开始考察在印修建“迈索尔—班加罗尔—金奈”高铁线路的事宜

中国国家铁路局派出的代表团25日上午抵达金奈，讨论了关于修建城际高铁的可行性报告。随后，代表团乘坐莎塔布迪（Shatabdi）特快列车，在26日早晨抵达班加罗尔。代表团于当天乘飞机前往新德里，并将于27日会见印度铁道部官员。

代表团中有3名女性，由中国国家铁路局副局长郑健带队。

报道说，有中国官员透露，代表团3月向印度铁路委员会提交了关于迈索尔－金奈高铁的初始报告，此次来到金奈是要拟订详细报告。他还说，最终报告可能会在2015年10月出炉。

这名官员称，代表团正评估迈索尔－班加罗尔－金奈高铁列车时速达到160公里的可能性，“目前的列车时速在100至110公里之间。”

报道称，印度2014年—2015年的铁路预算中，为高铁走廊所有项目拨款了10亿卢比（观察者网注：约9800万元人民币）。

印媒：中国代表团考察“德里—金奈高铁走廊”可能性

中国代表团的考察工作从4月初就开始了，他们在考察“德里—金奈高铁走廊”的可能性。印度铁路部发言人安尼尔表示：“考察正在进行中，作为这个项目的一部分，双方都到对方国家进行了访问、考察。”

中国驻印度大使乐玉成也证实，长达1754公里的德里—金奈高速铁路可行性研究正在全面展开，中铁第四勘察设计院正在沿线实地考察。中方企业也参与了其他路段高铁可行性研究的招投标。中印未来铁路合作大有可为。

据观察者网此前报道，中印去年9月达成了深化铁路合作的意向。2014年9月，国家主席习近平访问新德里期间，中印政府签署了《关于深化铁路技术合作的谅解备忘录》，中国国家铁路局和印度铁道部签署了《关于深化铁路合作的行动计划》。

同年11月25日，路透社报道，印度铁道部确认，印度即将与中国签署协议，就德里与金奈之间修建1750公里高铁线路提供可行性报告。

计划中的“德里-金奈高铁走廊”全长1754公里，连接印度城市德里与金奈，预计建造成本将高达2万亿卢比(约合1979.88亿元人民币)，是印度新总理莫迪的“钻石四边形”高铁网战略一部分，预计建成后将成为全球第二长、印度第一长的高铁走廊，时速300公里。

“钻石四边形”高铁网，是“黄金四边形”公路网的铁路版本，连接了印度四个大城市。黄金四边形总长度约3633英里（观察者网注：约为5846千米），它把该国人口最多的城市新德里、孟买、金奈和加尔各答连成一体。

印度是今后亚洲地区最重要的铁道交通建设市场，预计要修建7条连接该国主要城市的高铁线路，总长度达到4600公里。日本正通过各种途径积极运作，力争多拿订单。

据日本媒体报道，印度负责铁道建设的官员今年2月在回答记者关于“印度是不是很有可能引进日本新干线”的提问时，曾明确回答说“当然”。这位官员还表示，莫迪总理对日本新干线很感兴趣。

日本已和印度就孟买至印度西部城市艾哈迈达巴德500公里的高铁建设项目共同进行可行性调查，并将于今年7月向印度政府提交调查报告。

马来西亚首都吉隆坡至新加坡全长330公里的高铁项目将于年内进行国际招标，日本企业正全力以赴积极参与竞争。

美国是当今最有吸引力的高铁市场，计划新建11条线路，总长度达到13700公里。日本极力建议华盛顿至巴尔的摩的高铁采用磁悬浮技术。

此外，日本多次向泰国表示，可提供优惠的政府开发援助贷款助其进行铁道建设，并分享相关的先进技术和管理经验。