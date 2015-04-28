受沙特评论及库存增加预期 国际油价亚市大跌逾1%

国际油价周二(4月28日)亚市盘中下跌逾1%，因沙特正副石油部长均强调，沙特将维持产量，并满足任何的需求，以维持市占率。同时，上周美国原油库存可能触及新高，同样拖累油价下行。

周二布伦特原油期货下跌1%,此前一度刷新63.96美元/桶日低；美原油期货下跌近1.5%，刷新56.07美元/桶。

据沙特新闻社周一报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密向中国官员表示，若有需要可向中国额外供应石油。沙特是全球最大的原油出口国。

沙特王子、该国石油副部长Abdulaziz bin Salman周一(4月27日)表示，沙特将可以满足任何原油需求，因为沙特力求使客户满意并保持市场平衡。

Abdulaziz王子称，“原油市场形势绝佳。沙特原油高产量政策是基于全球需求状况做出，而且主要石油出口国都迫切要保持市占率。”

周一沙特为首的飞机袭击了伊朗支持的胡塞民兵和也门反对派军队。救援组织官员表示，也门的人道主义情势已经极为糟糕，沙特为首的联盟连续第二日空袭胡塞武装和叛军部队，让暂停对抗以便运送援助物资的希望破灭。

据伊朗官方媒体周一(4月27日)报道，伊朗正准备从全球最大的油田中开采石油，目标将总产量达到300万桶/日。South Pars油田开发计划负责人Ali-Reza Zeighami表示，目前已经开始打下新的钻井，准备于2016年9月之后(伊朗历明年后半年)投产。

伊朗石油部官网Shana引用Zeighami讲话称：“第一阶段中，预计将South Pars油田产量恢复至2万-3.5万桶/日。”

另一方面，最新数据显示，对冲基金和基金经理持有的布伦特原油净多头头寸连续第五周增加，升至纪录高点。

洲际交易所（ICE）数据显示，截至4月21日当周，布伦特原油净多头头寸增加8351手至271929手，为2011年触及的纪录高点以来最高水平。

Saxo Bank商品策略师Ole Hansen表示，“自去年10月份以来，我们看到多头或多或少地增加，这已经有段时间了。”然而，Hansen表示，多头头寸对空头头寸的水平升至了警戒位，过去的经验表明，油价随后往往会下跌，“多头与空头比率已经升至6.4，自2011年以来，我们仅三次看到如此极端的情况。

同时，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，基金经理也增持了美国原油期货及期权的净多头头寸至276054手。

原油上涨导致投资银行上调年内油价预期。法国兴业银行上周四上调2015年布伦特原油均价预期至59.54美元/桶，上调美国原油均价预期至53.62美元/桶。

美银美林（Bank of America Merrill Lynch）分析师周一（4月27日）表示，“市场似乎找到了底部，我们分别上调2015年2季度末美国原油和布伦特原油价格至59.0美元/桶和63.0美元/桶。”