Kathy Lien：你应该投身本周汇市交易的9大理由

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien总结了9条促使投资者在本周从事汇市交易的理由，本文将一一详解。

外汇市场近期的风头明显被全球股市的火爆态势所盖过，投资者更为关注的消息可能是：上证指数冲破4500点，苹果公司发布1季度财报等。

不过投资者可能只剩下24小时来消化这些股市信息，之后本周的重磅经济事件就将轮番上演——3家央行将发布货币政策声明，3个主要经济体将发布最新的GDP数据。

而BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien总结了9条促使投资者从事汇市交易的理由：

1. 美联储(FED)货币政策决议将推升美元的波动性；

2. 纽元可能受到新西兰联储(RBNZ)声明的严重冲击；

3. 中国PMI数据可能阻止澳元反弹；

4. 澳洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)或将口头打压澳元强势；

5. 小心美国1季度GDP的倒退对于美元的打击；

6. 英国1季度GDP数据若令人失望，英镑涨势恐将夭折；

7. 加拿大经济数据的正向惊喜可能驱动美元/加元跌破1.20；

8. 德国零售销售的反弹，或者德国失业率的下降都会加速欧元反弹；

9. 欧洲和澳洲5.1节假期可能引发欧元、英镑和澳元的调仓。

即便周一汇市波澜不惊，但各大币种早已暗流涌动。美元在隔夜北美时段走软，英镑/美元升值7周新高，美元/加元则刷新近3个月最低水平。

Markit Economics公布的数据显示，美国经济4月扩张速度放慢，消息加重了美国经济数据可能继续令人失望的忧虑，进而在美联储(Federal Reserve)货币政策例会结束前对美元构成压制。

在制造业和服务业活动性双双倒退，以及非农就业增量降至2013年12月来最差水平的夹击下，毫无疑问，美国经济复苏在过去一个月里失去动能。

预计美联储不会在此次会议上改变立场，但美元多头仍会信心十足，因联储6月加息的预期始终不能消除。