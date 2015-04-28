英国若退出欧盟 长期经济前景将受沉重打击

德国两大主要经济研究机构周一(4月27日)公布的一项调查发现，英国若退出欧盟，在将丧失经济活力等所有负面因素都纳入考量后，到2030年该国国内生产总值(GDP)可能被拉低14个百分点。

德国经济研究机构Bertelsmann Foundation和Ifo周一发布的这项调查称，以2014年的GDP为基准，按最糟糕的情况来看，到2030年英国的GDP将被拉低3130亿欧元，或人均GDP被拉低4850欧元。

按较为有利的情况来看,例如英国在退出后又与欧盟签署自由贸易协定，则实际人均GDP可能被拉低0.6%-3%，或220-1025欧元。

这两家机构总结称，“归根到底，若英国退出欧盟，所有相关方都会在经济和政治上遭受损失。”

上述调查勾勒出的英国退欧情景比Open Europe智囊团上月给出的预测更加严重。Open Europe预计，英国若退出欧盟，到2030年，该国GDP将被拉低2.2%。

Open Europe的这项调查称，如果将削弱创新力和伦敦作为金融中心的影响力等经济后果一起纳入考量，那么在这种不利的假设情况下，英国GDP可能减少14个百分点。

据德国机构称，一旦退出欧盟，那么英国GDP减损的幅度将视能否同欧洲达成自由贸易协定而定。金融服务、化学、机械工程和汽车工业恐怕会受到很大冲击。

调查发现，德国和其他欧盟国家遭受的损失将会少的多。英国若退出欧盟，2030年之前德国每年GDP的损失可能介于0.3至2个百分点间。爱尔兰、卢森堡、比利时、瑞典、马耳他和塞浦路斯承受的打击会比较大。