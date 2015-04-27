中国央企迎来大规模兼并重组 数量有望缩减至40家

据中国媒体周一(4月27日)报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。

该中国媒体援引权威人士称，本轮大规模兼并重组，将在公益类和商业类分类基础上，首先集中在商业类国企领域，特别是完全竞争性行业，资源要素将会进一步向大企业大公司集中，防止类似南北车那样在参与全球项目时出现同业恶性竞争等情况，目前很多央企已经开始有所动作。

上述人士称，“在强化主业的同时，本轮兼并重组将会更加市场化和公开化，避免行政性划拨，比如央企非核心业务尤其是三产，将会通过资本市场公开出售。”

报导还显示，2003年国务院国资委成立后，以减少央企数量、突出央企主业和增强央企国际竞争力为目标，央企曾经历过一轮兼并重组高潮，随着央企改革的不断深化，再次到了整合的关键时期。

中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，“下一步我国很多央企所面对的不是在国内的竞争，而是面对国际市场上更加强劲的对手，在分类改革完成的基础上央企将迎来重组潮。”

数据显示，国资委共有112家央企，旗下共有277家A股上市公司。截至目前，总市值超过10万亿元。