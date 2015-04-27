中国版QE传闻再度袭来 这次会是真的吗？

中国股市周一(4月27日)盘中一度大涨逾2%，并站上4500点上方。有关中国将推“中国版QE”的传闻再度弥漫在市场中，从而激发了投资者的做多热情。事实上，在3月时市场上也一度传闻中国将推QE，但在官方辟谣声中黯然散去。

据路透报导，如无意外中国将很快宣布新一轮量化宽松政策(QE)——中国央行(PBOC)通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

据Market News援引未具名人士的话报道，中国央行正在讨论采取非常规政策措施来重建资产负债表、振兴经济，其中包括从市场里直接购买地方政府债券。

据《华尔街日报》援引知情人士称，央行正在考虑推出中国版LTRO。实际上，基于以下两点原因，我们认为中国央行将仿照欧洲LTRO的方式帮助银行消化掉巨量地方债的供给的概率非常高。

民生证券研究院执行院长管清友最新撰文称：“在降准释放了1.5万亿左右的流动性后，央行似乎丝毫没有收手的意思。据有关媒体报道，中国版LTRO、注资政策性银行(二次结汇)和信贷质押再贷款有望成为央行货币宽松的新工具。”

交银国际宏观分析师李苗献周一发布发表报告称，若央行在为购买地方债的投资者提供资金，则可视为某种程度的地方债务货币化。政府可能会拿出更吸引人的条件来顺利推动地方债的发行。

报告显示，有消息称中国央行可能允许商业银行以地方债为抵押获得央行资金，此做法类似中国版QE；这种操作一方面减轻了政府的债务压力，另一方面又对冲了外汇占款的萎缩，实现了基础货币的投放。

李苗献称，大幅降准促使市场利率普跌；本月中国央行一次性降准1个百分点，投资者完全可以预期央行未来会不断地给市场新的惊喜。

中国今年首季的各项经济指标全线疲弱，表明当期7%的GDP增速可能仍不会是本轮经济调整的最低；与此同时，从CPI、PPI数据来看，中国通缩压力依然较大。

3月就曾有中国版QE传闻

《华夏时报》周一撰文称：“中国版QE真的要来了吗？目前无法证实的消息是：市场一度传闻央行或实施10万亿元大规模QE。但可以确定的一点是：降准之后，下一次降息正越来越近。”

接受《华夏时报》采访的多位业内人士分析认为，虽然央行已运用各种手段释放流动性，但流向实体经济的有限，货币政策未来仍需进一步宽松，缓解债务展期对其他融资主体的挤出效应。在此背景下，稳增长也需宽货币，利率将继续下行。

事实上，在今年3月市场上有关“10万亿中国版QE即将出台”的传言一度甚嚣尘上。不过财政部副部长朱光耀随后对媒体澄清称：“中国版QE是不实之词。地方债务置换是在国务院对地方债批准规模之下、企业与商业银行之间的契约行为。”

中国社科院研究员刘煜辉教授说道：“政府正在下一盘大棋。从国家资产负债表来看，现在政策出台的思路，就是做大资产端、封闭负债端，吹大权益端。”

国家资产负债表是研究国家债务风险的主要工具之一，综合反映一个国家资产总量、资产结构、负债总量、负债结构以及资产与负债的关系，同时还分别反映国内主要经济主体(非金融企业、金融机构、政府、居民等)的资产与负债状况。

刘煜辉解释称，从资产端来看，央行针对国开行推出的抵押补充贷款(PSL)，即允许国开行以长期债务进行抵押贷款，这可以看做是另类版的央行QE，目的是引导利率下行并增加流动性；而在负债端，则是严格控制地方政府新增债务，只是加大以新换旧的债务滚动，并通过负债成本降低实现企业盈利。

华福证券首席经济学家鲁政委说：“什么叫QE？硬给一头牛往里注水，那叫QE。中国的实体是有实际需求的，如果把财政、货币政策应该有的支持力度叫QE，那就算吧，但目前财政支持是有心无力，必须让央行上，这轮QE，从根本上说就是财政货币化。”

鲁政委指出，目前推动中国经济重新步入正常的增长区间，必须要解决企业财务负担过重，以及地方债务到期偿债的问题，目前推出的1万亿存量置换额度根本不够，必须加大力度，“但没有商业银行，或者政策性银行出力，根本就做不到。”

在加强预算管理、财政改革的大背景下，财政部此前下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。