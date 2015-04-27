本周美联储FOMC会议将不太可能提供清晰指向

上周临近周末金价出现了大幅下跌，回到1180美元/盎司下方，触及3月中以来的最低水平。本周美联储FOMC会议将召开，分析师们对金价能否在近期回升表现出了不确定性。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的商品分析师Jessica Fung表示，周五金价的糟糕表现更多是来自技术面的，投资者们在一周的交易结束之前急着清仓，而这些卖盘触发了更多的止损单。

Fung认为，黄金市场对投资者而言缺乏吸引力，她的客户们大多都处在观望中，等待着美联储升息。尽管大部分投资者们不认为美联储会在6月升息，但Fung认为，市场还是有诸多不确定性，等待着重新回到黄金市场中。

分析师们认为，美联储政策目前是对黄金市场最大的影响力，因其带来了大量的不确定性。

不过本周的美联储FOMC会议将不太可能提供什么清晰的指向。道明证券(TD Securities)的商品策略主管Bart Melek认为，本周的FOMC会议上，美联储对升息将守口如瓶。

本周三FOMC会议上任何关于货币政策的暗示，任何表明6月不会升息的暗示都将是对黄金市场有利的。

Melek表示：“数据是不能被忽略的，近期的数据很糟糕，让人失望。这不光是天气的因素，升息越来越可能会在今年晚些时候才发生。”

除了FOMC会议，本周市场关注的还有美国一季度GDP数据。

Resource Maven的编辑Gwen Preston认为，不及预期的GDP数据将会扰乱市场，这对黄金是有利的。

Preston表示：“很多投资者的持仓是基于今年上半年升息的预期的，更多的还有等待着美联储表示由于刺激无用，不会升息，这会影响市场的信心。”