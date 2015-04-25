下周金融市场重要指标和风险事件提醒

下周初市场事件较为清淡，周一中国将公布3月规模以上工业企业利润。近期，关于中国央行将进一步采取宽松措施的消息不绝于耳，投资者可以对该数据予以适当关注。晚间，欧洲央行副行长康斯坦西奥将在布鲁塞尔发表讲话。

从下周二起，一系列重磅经济数据和事件将陆续登场。早间，日本将公布3月季调后零售销售月率。之前曾有消息称日本央行将在4月采取新的刺激措施，如果日本零售数据表现不佳，恐将加剧这一预期。下午，英国将公布一季度GDP数据。本周的英国央行会议纪要显示，货币政策委员会一致认同央行的下一举措将是加息。如果下周的英国一季度GDP数据能够支持央行的论调，英镑有望延续升势。晚间美国将公布2月S&P/CS20座大城市房价指数年率等数据。此外，澳洲联储主席史蒂文斯和加拿大央行行长波洛兹也将在周二发表讲话，前者刚刚对于澳元汇率进行过“口头干预”，他的讲话尤其值得关注。

下周三，欧元区数据将在下午集中登场，欧元区将公布4月经济景气指数，英国将公布4月零售销售差值，德国公布4月CPI年率初值。晚间则是重头戏，美国将公布第一季度实际GDP年化季率初值。之前，由于近期经济数据表现低迷，投行纷纷下调对于美国一季度经济的预期。一旦数据不及预期，恐加剧市场对于美国经济复苏的质疑，从而导致美联储年内加息预期降温。

下周四，日本央行、新西兰联储和美联储政策决议将重磅登场。作为市场关注的焦点，美联储政策决议是重中之重。市场普遍预计美联储将会维持政策立场，但可能会重提美元升值拖累经济复苏。日本央行政策会议也看点颇多，央行将在货币政策会议上将公布半年度展望报告。此外，欧洲央行将发布经济公报。数据方面，日本3月工业产出月率、欧元区4月CPI年率初值、加拿大2月GDP月率和美国3月核心PCE物价指数年率都可能会对市场产生冲击。

下周五，基本面重新回归清淡。日本将公布3月失业率和3月全国核心CPI年率，中国方面将公布4月官方制造业PMI数据。而美国方面，关注4月ISM制造业PMI和其中的就业分项指标。