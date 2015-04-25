德意志银行出售德国邮政银行

德意志银行宣布将剥离其控股的德国邮政银行，并削减投行部门。面对巨大监管压力，德意志银行准备战略转型。

德国邮政银行是德国最大的银行之一，是全球首家提供邮政支票服务的银行。出售德国邮政银行，意味着德意志银行的零售业务规模将大幅缩水。

作为德国最大的银行，德意志银行刚刚接到监管机构创纪录罚单。由于涉嫌操纵Libor基准利率，周四德意志银行同意支付25亿美元与美英两国监管者达成和解。而此前德银已向欧盟委员会支付了7.25亿欧元的罚款。

面对金融监管压力，德意志银行周五宣布进行战略转型，把精力集中在现金管理、资产财富管理等核心业务上，同时大幅提高对“数字银行领域”的投资。

英国《金融时报》评论称，这是2012年德意志银行"双核首席官"Anshu Jain/Jürgen Fitschen上任以来，实施的最激进、最重大一场变革。在出售德国邮政银行以及缩减投行业务的同时，德意志银行董事会正考虑未来彻底退出零售业务。

在金融危机之后，缩减业务范围，集中力量于自身优势的业务成为金融业巨头应对监管风险，提高收入的新策略。

摩根士丹利今年第一季度收益创五年新高，首席执行官James Gorman缩减固收部门、鼓励资产管理的策略明显奏效。而高盛坚持“交易为本”，即便客户活跃度在2008年后大幅下降。