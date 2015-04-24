GooglePlay亚太副总裁:开发者服务团队在华设立

Google Play亚太区工程副总裁Chris Yerga在接受新浪科技采访时表示，目前针对开发者的服务团队已经进入中国，这一团队将帮助中国的开发者完成基于Android平台的研发。

Chris称，谷歌认为开发人员是无国家、地区划分的，针对全球的Android开发者，谷歌都应该提供统一水准的帮助服务。据悉，目前谷歌已经在线上开发者资料、客服等方面都提供了中文服务。

去年11月，Google 宣布中国开发者可以直接通过 Google Play 将付费应用程序向 130 个国家进行发布，所得收入将直接汇入中国本地银行账户，让应用程序的销售方式和路径变得方便快捷。Chris透露，2014年，Google向开发者分成超过70亿美金。



Chris还希望能有越来越多的中国开发者将应用程序扩展到更多Android 平台上。例如《The World II》便是首个中国开发者在Android TV上发布的应用程序。 “在中国也有很多开发者在 Google Play 的平台上获得了成功”，Chris 介绍说，作为定位于全球市场的中国游戏开发公司，智明星通和 Tap4Fun 旗下游戏自登陆Google Play，在营收上获得了大幅度的增长。通过 Google 的服务如YouTube,Google AdMob,Google Play Game Services 等多种渠道推广，目前智明星通旗下游戏《Clash of Kings》在美国、俄罗斯、英国等国及台湾和香港等地榜单中名列前茅。

据谷歌统计的数据，全球有78%的智能手机和62%的平板电脑运行的是Android系统。目前，Android的活跃设备超过10亿部，每天有超过150万部Android设备激活。

Chris表示，搭载Android系统的平台也正在不断丰富，Android Wear, Android TV, Android Auto等可以让开发者将应用发布在穿戴设备、电视，甚至汽车上为用户带来更多新奇的体验， Google Cardboard还可以让开发者将应用带至虚拟现实领域。