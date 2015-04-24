油价自年内高位小幅回落，但仍有望录得周线涨幅

中软国际曾经被格隆汇会员天成比喻成“互联网巨头旁边的卖水人”，当时股价才两块出头，显然被低估了很多。但是，今日成交突然放量至21亿，这背后发生了什么？我们接着来分享他的观点。

中软国际股价。

今天的成交量突然放大，按照图形派的来说就是量在价前，突然放量还不涨。不过这个量不是市场放出来的，是源于今天早上公告。

公告上说公司的主要股东“弘毅投资”出售它手上的全部股份(3.35亿股)给大型保险基金，大型公募基金和全球性资产管理公司等机构。这些机构的成本是3.93，目前价格4.03元。弘毅投资2011年从一级市场进的中软国际，成本1.86元，目前也赚了够多了，套现也是正常的。而且从各个角度去看中软国际，也没有发现什么问题，所以弘毅投资的出售我相信是和公司基本面没有关系的。那些接盘的基金机构也不是傻子，不会傻乎乎的去当接盘侠。其实这就相当于一级市场给二级市场基金发了个期权，行权价3.93。比如之前格隆汇推的8143给管理层发了期权，股价马上就蹭蹭蹭上去了。所以个人认为4块钱的价格买入基本和这些大基金在同一起跑线上了。不过考虑到格隆汇上文章一出普遍大涨，还是要注意追高的风险。

互联网巨头旁的“卖水人”

我之前在格隆汇上发的文章提出了中软国际是互联网巨头旁的“卖水人”，当时股价还只有2.5元，这个说法也得到了很多人的认可。这个说法是看到格隆的《金矿边的卖水人》那篇文章，深受启发。就像赌博一样，那些追随淘金热而去的挖矿人很少有几个能真正挖到真金，而金矿边向淘金者卖水、卖铁楸、卖牛仔裤的那些人虽不能一夜暴富，却也是稳赚不赔的生意，何乐而不为！

1：2015年受聘腾讯(161.6, 0.70, 0.43%, 实时行情)合作开发微众银行

中软国际于今年4月初宣布与深圳前海微众银行股份有限公司(“腾讯微众银行”)达成服务协议，说明集团成功从传统金融领域的技术优势延伸至互联网金融领域。腾讯微众银行是国内第一家互联网民营银行，对中软国际发展互联网金融的初期起先导作用。另一方面，公司继成为腾讯游戏服务最大IT服务商后，再于腾讯的金融领域录得重大突破，说明公司与腾讯的合作更加深入和多元化，公司强大的技术实力和优质的服务再次得到了互联网巨头的肯定。考虑到互联网金融的IT系统数据量大、突发峰值高、实时性强等技术需求，展望互联网金融的未来发展需要大量的IT技术承载，中软国际于互联网金融领域的发展潜力值得憧憬。

2：与华为成立合资公司

公司2012年与华为成立合资公司，并与2014年8月与华为签订战略合作协议，成为其业务金牌代理。2014上半年华为业务同比增长超90%，华为2014年有30 亿的外包市场，中软占约40%的份额。目前公司与华为的合作将进入第二阶段，未来，公司将借势华为在国内和海外的扩张，大力在国内市场和海外市场拓展自身业务。华为预计到2017年，其外包业务将达到105 亿元的市场规模，较2014 年上升空间达到300%以上，年复合增长率超过50%，相应地，中软国际的业务也将有极大的上升空间，与华为的全面合作将成公司发展的稳定动力。

3：与阿里共建云计算生态圈。

公司在2012年与阿里云签署战略合作协议，涵盖了在基础计算设施、中间件平台和应用软件三个层次的云服务，并在政务云和医药云方向与阿里云做出了相关的实践。目前公司是唯一具备阿里云生态下全方位能力的云服务商。公司正与阿里云共同拓展绿城智慧城市生活服务项目。未来还将扩张至更多省市，目前阿里云已与7 个省的政务云有框架协议，明年将正式落地。

4：成为腾讯游戏最大IT服务商

公司2014年12月与腾讯签订为期两年的合作协议，为腾讯游戏提供运营、测试及维护等全面的IT服务。目前中软国际在腾讯的业务份额增长迅猛，已经跃居腾讯游戏服务最大IT服务供货商，亦反映了集团具备为大型客户提供游戏服务(特别是手机游戏)的强大技术实力。

5：公司亦是中国移动(115.1, 0.70, 0.61%, 实时行情)的重要合作伙伴

公司去年底公布，中标中移动个人融合系统一期工程扩展功能平台及APP定制软件项目，且为此次项目的唯一供货商，负责融合通讯APP定制软件产品的设计和开发，及融合通信APP客户端的试商用及正式商用工作。

以上可以看出中软国际的确是在为互联网巨头们实实在在“送水”的。与华为、中移动、阿里、腾讯等互联网巨头的持续合作，印证了中软国际在移动互联网领域强大的开发与技术实力，并且根据目前中标项目情况来看，公司与各大巨头们的合作关系逐步深化。随着与巨头们的合作不断深入，公司未来有望获取更多的项目机会和服务延展，从而助力未来经营业绩的不断提升。

从软件外包公司进化成互联网公司

在股票市场上，光做软件的公司估值是有个顶的，而互联网这个行业的估值会比做软件的高很多。于是就有了叫JointForce(JF)的服务平台。JointForce平台是一个典型的众包平台，它通过众包模式整合社会资源，建立IT服务生态系统，并以SaaS云服务的方式实现提交，从而成为IT服务企业、IT服务从业人员的工作平台。公司工程师可以通过JF平台实现项目的共同开发，公司也能借助这一平台提升产品的质量和人员效率，有效地节约人力资源。简单来说，JointForce平台主要做两个事：公司将承接的项目分解成一个个业务单元和任务模块，放上JointForce平台，并各自标明任务期限和任务奖金；在该平台注册的人(或团队)可以按照自己的兴趣或者擅长选择任务，在规定时间内完成并提交。JointForce平台为公司减少新项目所需雇佣新员工产生的人工成本的同时，也帮助IT从业者利用业余时间去提高收入。

商业模式方面，未来Joint Force的商业模式是向开发者收取10%的费用，由于平台的功能强大，可以帮助平台上的企业实现更好的IT服务供应链管理。因此，当平台上发包企业积累到一定数量时，向发包企业也可以收取10%的增值服务费，这一点可以极大地改善公司的利润率水平和原有的商业模式。但是目前公司没有向发包方收费的计划。

内测阶段，中软国际首先把自己的一些项目放到Joint Force上开发，取得了不错的效果，据内部测算，去年公司政府业务线由于全员全项目上平台，使得人均执行增加了39%，毛利率提高了八个点，贡献纯利率提高了九个点，员工收入也增长了12%。从公测到现在，Joint Force平台上注册的软件开发人员从7000增加到了3万人，其中有约1.5万人并不是中软国际的员工，公司计划在上半年，实现1000家企业注册，100家有代表的企业成功持续发包的目标，并且将在5月底启动正式商用。

按照公司老板的说法，Joint Force实质上就是用“互联网+”改造传统软件产业的创新模式，一方面它改变了软件开发的流程，使得软件企业开发由从前的自上而下变成了自下而上的推动。另一方面，其改变了行业的生态与架构，就中软国际而言，由于Joint Force其管理层面已经急速扁平化。最后，Joint Force改变了公司原先的项目制的盈利基础，使得企业的商业模式迎来了质变。