下周股市三大猜想及应对策略

大势猜想：震荡整固后将再创新高

原因描述：今日沪深股指整体呈震荡整理的态势，沪指微跌勉强站稳4400点，深成指也小幅下跌，创业板今日表现最为强势，大涨逾1%再创历史新高。盘面上看，涨幅居前的是园区开发、医疗器械服务、酒店及餐饮和仪器仪表板块，跌幅居前的是证券、银行和钢铁板块。从同花顺（300033）Level-2即时多空比数据来看，沪市委买盘为5175万，委卖盘为7926万，多空比为0.65，从数据上看，买盘较昨日明显增加，卖盘则有所缩减，资金积极抄底主板市场。消息面上，昨日证监会核发25家新股并表示之后一月核发两批次新股，在利空消息的刺激下，权重板块今日集体杀跌带动股指跳水，而后两桶油暴拉一度带动沪指接近翻红。分析认为，今日量能虽较周一有所下降，但呈现依次平稳放大态势，上行趋势并未打破，近期的震荡整理反而有利于后市的走强。管理层更希望市场表现为慢牛长牛，预计震荡整理一段时间后市场必回重回上升轨道。

后市策略：目前市场上行趋势并未打破，近期的震荡整理反而有利于后市的走强，调整即是介入的好机会，投资者可继续布局低估值和本轮行情中滞涨的板块个股，如有色、环保等板块。

资金猜想：资金短期流出为主

原因描述：今日午后股指整体呈震荡回升的走势，沪指接近翻红重回4400点，深成指则小幅下跌，创业板指[1.06%]表现最为强势，午后大涨超1%再度刷新历史高点。截止当前，沪深300指数成分股大单资金净流出725亿元，资金呈现持续流出的态势，资金今日大幅出逃主板市场。昨日证监会核发25家IPO批文，并将一个月发两批新股，受此消息影响，股指早盘大幅低开。加上今年以来产业资本净减持额创历史新高，这些消息对大盘短期走势形成一定压力。分析认为，近2日的的震荡洗盘走势并不让人意外，这将有助于股指更健康运行，在利空的袭扰下，阶段高位震荡都是正常现象，中长期向上的趋势并未改变，不过预计短期出于避险需求，资金将继续以流出为主。

后市策略：在利空的袭扰下，阶段高位震荡都是正常现象，中长期向上的趋势并未改变，每次调整都为抄底或加仓机会，投资者可继续逢低布局政策受益的题材个股。

热点猜想：创投概念有望继续炒作

原因描述：证监会昨日晚间核发了2015年第五批IPO批文，此次获批的公司为25家。值得注意的是，此批IPO批文核发非常的迅速，大大超出了市场的预期，且之后将一月下发两次新股批次。证券法修订草案正式提请全国人大常委会一审。本次证券法大修当中，注册制是最核心、最关键的部分。草案首次从法律层面明确了股票发行注册的申请条件和注册程序，确立了股票发行注册的法律制度。证监会主席肖钢表示，今年将实施注册制，待《证券法》修订完成正式实施起，注册制即可落地。

后市策略：近期市场题材板块轮动炒作，在利好消息和游资关注下，创投概念近期有望持续炒作，投资者可持续关注大众公用（600635）、鲁信创投（600783）等相关概念个股。