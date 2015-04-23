2015年拉美经济增长乏力有多重原因

拉丁美洲和加勒比经济委员会等多家国际经济机构近日纷纷下调2015年拉美经济增长预期，认为今年拉美经济增长乏力，2015年或将成为该地区近五年来经济增长最缓慢的一年。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员、巴西研究中心执行主任周志伟近日接受中国国际广播电台采访时表示，拉美预期经济增速下滑有多重原因，尤其受国际市场上大宗商品价格下跌影响较大，“应该既有内部原因，也与外部国际经济形势不确定性依旧存在有关。在过去的十年中，大宗商品出口对拉丁美洲经济的拉动是比较明显的。随着新兴经济体整体经济情况的下行，国际大宗产品的需求有了很大削弱。另外，拉美国家对国际资本有较大的依赖性，在这几年国际经济形势不是特别好的情况下，国际资本流入拉美的趋势在不断萎缩。此外，一些拉美主要国家，如委内瑞拉、阿根廷等国在政治方面也存在一定风险，这样一来国际资本对拉美投资的信心也受到了一定影响。”

据拉美经委会预测，2015年拉美及加勒比地区的经济增速将为1％左右，拉美第一大经济体巴西经济增速预计将下降到0.9％，远低于去年底1.3％的预期。世界银行的报告则指出，拉丁美洲如果不实行促增长的大规模结构改革，未来增长很可能继续在低位徘徊。

周志伟认为，拉丁美洲国家自身经济发展模式也是地区增长前景欠佳的原因之一，其面临的经济问题在短期内恐怕难以解决，“拉美国家内部长期存在一些问题，比如储蓄比较差，投资能力不高，税收成本高等等，这些都是系统性的一些障碍，不太可能在短期内解决。”

分析指出，拉美各大经济体之间结构不一，与全球经济的融合程度也不同，因此2015年各国经济态势仍将呈现多元化的图景。相对而言，巴西、阿根廷等出口大宗商品的南锥体国家面临更大压力，南美地区预计增长几乎为零，而石油出口大国委内瑞拉形势尤其不乐观，今年经济预计萎缩5％。此外，墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等国由于受益于正在复苏的美国经济，情况尚算良好。周志伟对此表示：“南部的国家总体来说经济的封闭性比较强，贸易保护主义的力度也比较大。而墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等国相对而言更为靠近美国市场，市场开放度更加大一些，这些在经济形势上都可以体现出来。”