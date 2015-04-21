中国股市与经济正呈现一半海水一半火焰奇幻画面

据报道，当本周一突破万亿元的成交额令上海证券交易所的行情系统都无法显示，当沪综指用一个半月的时间完成近1,000点的涨幅，当络绎不绝的新开户股民蜂拥而入各个券商大厅，当下中国股市的火爆恐怕已超出所有人想象。

与此相对应的却是中国一季度国内生产总值（GDP）创出六年来低点，投资、消费、外贸三驾马车都同时减速，3月份发电量再度出现负增长，亦创出五年多新低，诸多迹象显示出中国实体经济正面临几年来最寒冷的时点。

高亢的中国股市与疲弱的实体经济正呈现着一半是海水，一半是火焰的奇幻画面，也令本应是经济晴雨表的股市，在中国再次上演着一幕背离的剧情。

这对稳增长压力仍大的中国经济到底是福还是祸？火爆的股市到底是为中国实体经济输血的资金蓄水池，还是产生强大吸金效应并可能将实体经济榨干的黑洞？一切仍然是个未知数。

最新数据显示，中国3月末对实体经济发放的人民币贷款余额为85.09万亿元，同比增长14.0%，其占同期社融存量的比例高达66.7%。

管理层的措辞较以往有了很大不同，中国央行行长周小川在今年三月召开的两会（全国人大和全国政协）新闻发布会上称，资金流入股市也是对实体经济的一种支持。

他的此番表态一方面可以解读为高层对中国股市的支持态度，另一方面也反映在间接融资仍是支撑中国实体经济的主渠道下，管理层更希望通过股市这一直接融资渠道，来抒缓银行承担的输血压力。

但股市眼下如此的火爆，恐怕也让决策层始料未及。中国股市沪综指.SSEC周二收盘升1.8%至4,293.62点，继续刷新逾七年高点。从3月至今累计涨幅已接近三成。

今年第一季，中国新增股票账户达到795多万户，同比增长433%，其中80后（1980年以后出生人群）成为主力军，占62%。从持股规模看，90%以上帐户持股市场50万元人民币以下。

两难的选择

中国股市从来都不是单纯意义上的资本市场，历史上就曾担起过为国企改革服务的重要角色。眼下中国新一轮国企改革又将开始，以股市为主角的资本市场再度担负起重任。

在制度建设方面，近几年推出了包括股指期货在内的做空机制，以及扩大市场规模的融资融券等等，不难看出监管层希望通过壮大市场规模，同时平衡多空力量来稳定发展市场的用心。

但当街头巷尾到处都充斥着谈论股票的声音，当公司的员工趁着空档赶去证券公司开户，当买菜的大妈都准备减少菜金投入股市时，4,000点以上的中国股市对投资者而言到底是机会还是陷阱？

市场的答案显然是不确定，而决策层的答案似乎也同样不确定。

或许这也是上周五当中国证监会宣布规范两融通知，被市场视为大利空后，随即证监会又立即发布澄清公告让市场不宜过度解读，其后周日中国央行又宣布超预期降准一个百分点，让中国股民在一个周末尝尽酸甜苦辣。

“央行降准肯定不是为股市，是服务于经济大局的宏观调控举措，只是大家对股市的关注度太高，才更容易将其视为对冲利空的工具。”国务院发展研究中心一位专家称。

但他也提到，当实体经济依然面临困境而股市却炉火正旺，央行通过降准降息释出的资金有多少能流入实体经济确实要打问号？

“中国经济最大的风险来自实体经济，实体经济好才能支撑中国资本市场，也才能确保金融安全，否则一切都是空谈。”该位人士称。