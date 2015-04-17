国内外需求下降导致印度经济开始衰退

据悉，目前印度经济面临几大问题——国内外需求下降，工业产值下降，低通货膨胀率，这些问题已经让一些市场分析师感到担忧。

数据显示，印度3月零售和批发价格通胀率显著低于预期，消费者物价指数同比增长5.17%，而预期为增长5.41%，批发价格指数同比下滑了2.33%，跌幅大于预期的2.1%。

法国兴业银行印度副行长兼首席经济学家Kunal Kumar Kundu将上述情况归因于需求疲软，他指出过去四年印度国内需求持续低迷，而最近农村工资增幅也减少，购买开始下降，导致国内市场的需求得不到支撑。

同时，3月印度的海外需求也出现疲软。尽管摩根士丹利分析师们预计，印度政府出台的“改善企业经营环境”和“加快决策进度”政策能进一步刺激海外需求，但是印度央行行长拉贾仍很有可能再次下调利率，这无疑会造成印度海外市场需求的进一步虚弱。

金砖国家中的中国、俄罗斯、巴西经济也遭遇了增长疲软。值得注意的是，此前印度经济增长因一系列因素一直定位良好，其中包括油价下滑对印度的积极影响、央行成功抑制通胀、支持经济改革的莫迪参加大选等。在去年，这些因素都增强了投资者的信心并抬高了印度股市。但今年，这些一系列积极因素对经济的影响力逐步减弱，使得印度经济开始出现衰退的迹象。