全球外汇市场交易参考

要闻回顾：

周四纽约时段，美元兑各主要货币下跌，英镑涨势显著，贵金属窄幅盘整。

市场综述：

美国公布了新一期零售销售数据，显示1月数据仅小幅上涨0.1%，低于预估的0.4%，暗示第一季度经济成长力度转弱。劳工部公布的上周初请失业金人数增长2.5万人，经季节调整后为30.4万人。疲弱的数据拖累美元指数下行，最低触及93.9790一线。英国央行周四公布了季调后的通胀报告，报告预计未来数月通胀将跌破零，但长期仍有望达到2%的目标水平。央行同期调升了未来两年经济增速的预期，并预期薪资增长率将提至3.5%。报告公布后英镑兑美元及欧元上扬。澳洲统计局周四公布的数据显示1月季调后的就业人口减少1.22万人，失业率升至10年高点6.4%，令澳元兑美元下挫逾50个基点。

风险情绪提升令油价反弹，贵金属价格低位盘整。

澳元：

澳元周四走低，后市继续看空。周四澳洲统计局公布的数据显示，1月季调后的就业人口减少1.22万人，失业率也升至10年高点6.4%，低于预期6.2%及前值6.1%。虽然澳洲统计局称统计的波动性可能导致了1月失业率的增加，但市场解读依然负面。数据公布后澳元兑美元直接下挫逾50个基点。就业数据的不利不仅体现澳洲就业市场的低迷，同时亦预示澳洲经济前景的黯淡。随着中国经济增速放缓及各大央行相继降息，市场对于澳洲央行未来继续降息的预期也进一步强化利空澳元。

技术分析，澳元兑美元依然位于2014年9月形成的下行通道中，通道上轨在0.7865，下轨在0.7620。日图MACD指标在零线下方开启死叉，表明市场为空头所主导，布林带开口延伸，预示下行趋势延续，目前澳元兑美元已刷新5年低点，下方已缺乏有效支撑位。最近的支撑点位看在2009年1月的0.7175一线。短期内在无重大利好消息提振的前提下，预计澳元将延续下行。

英镑：

周四英国公布新一期通胀报告，或将于2016年首次上调基准利率。货币委员会认为，虽然英国未来几个月的消费价格可能会低于去年同期，但是这种物价的下跌只是暂时的，英国不会陷入通货紧缩。央行假设如果国际油价上涨，那么英国通胀的水平有望在2015年下半年开始上升，并会在2017年达到2%这一目标。尽管通胀预测建立在油价上涨的基础上。但前期油价及大宗商品下格的下跌对英国的宏观经济依然有利。英国央行预计2015年的GDP增速为2.9%，同时将2016年及2017年GDP增速调升至2.9%及2.7%。在全球经济前景暗淡的大背景下，英国经济增速的提升将在中长期利多英镑。

技术分析来看，英镑兑美元在1.4948附近触底反弹以来涨势已延续三周。日图MACD指标在零线之上延伸，表明短期涨势有望延续，日图中布林带开口扩张，表明新的趋势将开启。上方阻力位看至前期跌势的23.6%回调位，1.5436附近，支撑位看在1.5200。

黄金：

短期内，1220美元是一个很关键的测试点位。金价自1130附近触底反弹以来，经历了两番明显的上涨，如果将前期的涨势视为五浪上行中的一浪和三浪，则目前运行的第四浪的低点不应该低于一浪的高点。虽然在极特殊的情况下，四浪的低点可以向下延伸至一浪顶端下方的23.6%。而金价目前已经跌至1220美元，不仅跌破了一浪的顶点1239，而且偏巧运行至一浪下方23.6%附近。如果能在该点位企稳，则有望延续五浪上行的态势，上方可以看多至1272美元。相反，如果支撑不利甚至跌破1200美元的整数关口，则前期上涨的趋势可以宣告失败。操作上可以采取逢高做空的策略入场操作。中线可以在1220美元附近做多，目标暂看至1240美元。

白银：

近期银价随着黄金一起波动，由于美元指数在95附近产生较大压力，两次试图突破都未成功，后市如果美元指数大幅向下调整的话，则金银面临难得的反弹局面，当前来看，银价在16.50-16.60区间形成了重要的支撑，后市只要不跌破该区间，就可以逢低做多银价，上方关注17.30和17.50的阻力，短期建议逢低做多白银，跌破16.50美元则止损多单。