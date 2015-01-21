21日国内大宗商品以收涨为主

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上海1月21日电21日，国内大宗商品以收涨为主，推动跟踪大宗商品综合表现的文华商品收涨。
截至收盘，白银期货领涨，主力合约收于每公斤3890元，较前一交易日结算价上涨120元，涨幅3.18%；燃油期货领跌，主力合约收于每吨2798元，较前一交易日结算价下跌136元，跌幅4.64%。
具体品种方面，油脂类商品近全线收涨：菜籽粕期货主力合约收于每吨2141元，涨幅2%；豆粕期货主力合约收于每吨2693元，涨幅1.16%；豆油期货主力合约收于每吨5630元，涨幅0.79%；油菜籽期货主力合约收于每吨4510元，涨幅0.2%；棕榈油期货主力合约收于每吨4894元，涨幅0.16%。
软商品涨跌互现：白糖期货主力合约收于每吨4958元，涨幅3.16%；而棉花期货主力合约收于每吨1.3万元，跌幅0.88%。
工业品中，有色金属涨跌互现：锌期货主力合约收于每吨1.62万元，涨幅0.97%；铅期货主力合约收于每吨1.25万元，涨幅0.89%；而铜期货主力合约收于每吨4.13万元，跌幅0.19%；铝期货主力合约收于每吨1.28万元，跌幅0.23%。
石化类商品近全线收涨：甲醇期货主力合约收于每吨2005元，涨幅2.72%；橡胶期货主力合约收于每吨1.3万元，涨幅1.8%；PTA期货主力合约收于每吨4704元，涨幅1.2%；PE期货主力合约收于每吨8450元，涨幅1.02%；动力煤期货主力合约收于每吨469.8元，涨幅0.56%。
截至收盘，白银期货领涨，主力合约收于每公斤3890元，较前一交易日结算价上涨120元，涨幅3.18%；燃油期货领跌，主力合约收于每吨2798元，较前一交易日结算价下跌136元，跌幅4.64%。
具体品种方面，油脂类商品近全线收涨：菜籽粕期货主力合约收于每吨2141元，涨幅2%；豆粕期货主力合约收于每吨2693元，涨幅1.16%；豆油期货主力合约收于每吨5630元，涨幅0.79%；油菜籽期货主力合约收于每吨4510元，涨幅0.2%；棕榈油期货主力合约收于每吨4894元，涨幅0.16%。
软商品涨跌互现：白糖期货主力合约收于每吨4958元，涨幅3.16%；而棉花期货主力合约收于每吨1.3万元，跌幅0.88%。
工业品中，有色金属涨跌互现：锌期货主力合约收于每吨1.62万元，涨幅0.97%；铅期货主力合约收于每吨1.25万元，涨幅0.89%；而铜期货主力合约收于每吨4.13万元，跌幅0.19%；铝期货主力合约收于每吨1.28万元，跌幅0.23%。
石化类商品近全线收涨：甲醇期货主力合约收于每吨2005元，涨幅2.72%；橡胶期货主力合约收于每吨1.3万元，涨幅1.8%；PTA期货主力合约收于每吨4704元，涨幅1.2%；PE期货主力合约收于每吨8450元，涨幅1.02%；动力煤期货主力合约收于每吨469.8元，涨幅0.56%。