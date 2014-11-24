MetaTrader 5 现在已经被莫斯科交易所外汇市场 (MOEX) 采用

现在 MetaTrader 5 平台用户可以访问莫斯科交易所的 外汇市场 部分。



首家启用 MetaTrader 5 在 MOEX 进行交易的经纪商是 "Otkritie Broker" 公司。自 2014 年 11 月 18 日，已经为 Otkritie 的客户启动了该服务。在 注册页面 任何人可以提交一份申请，在外汇交易市场免费使用 MetaTrader 5。

您可以访问俄罗斯最大的交易所，利用“市场深度”选项，享受便利的一键式外汇交易，并且使用内置的技术指标，对金融市场进行分析。利用 MetaTrader 5 的广泛功能，交易者可以使用机器人自动处理交易。这些机器人可以自行研发，从专业人士那里订购，或是在应用商店里购买 MetaTrader 市场。财经新闻，以及重要消息的发布，都会出现在终端里，可令交易者持续跟踪市场事件。





莫斯科交易所正在经历着活动增长: 在 2014 年第三季度，几乎所有市场的交易量均有增长，但最好的成绩就是外汇部分。外汇市场的总交易量相比 2013 年第三季度增长了26.4％，达到 5.586 万亿卢布。随着 MOEX 启用 MetaTrader 5，交易者附带可以访问大多数流行服务 - 从跟单到自动交易机器人。

此外，MetaTrader 5 平台在莫斯科交易所的外汇市场和 FORTS 市场 均可进行交易。在一个终端上，针对两个市场进行交易，交易者可以很容易地在经纪商账户之间切换 (对于 MOEX 的 FORTS 和 FX 部分)。

在网站上申请，并在莫斯科交易所外汇市场里免费使用 MetaTrader 5！



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