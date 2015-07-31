人民币兑美元随中间价走软 套利盘活跃促使成交放大

人民币兑美元即期周五(7月31日)盘中随中间价小幅走软，中间价因国际美元反弹而连续两日调低，不过相对波动依旧异常狭窄。

美元/人民币询价系统午盘报6.2097，周四收报6.2096。美元/人民币央行中间价定报6.1172，周四中间价为6.1165。人民币即期成交量半日成交117亿美元，而周四全天成交不过174亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2875，周四尾盘为6.2745。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2196/6.2199，上一交易日尾盘报6.2209。

交易员表示，人民币走势依旧僵持，月末购汇需求略增夹杂套利需求以及倒量刷排名因素，即期市场半日成交已过百亿美元；因大行结汇维稳，人民币贬值预期多体现于衍生品和离岸市场。

交易员表示，离岸CNH与在岸价差维持在近百点水平，套利亦会增大在岸即期购汇需求。另外6-8月本来就是购汇旺季，央行维稳压力不小但意志坚定，预计在人民币扩大区间波动落地前，在岸人民币料维持直线运行。

境内美元/人民币掉期掉期曲线略有上移，交易员认为，长端掉期仍呈现人民币一定贬值预期，若从资金面看，长端掉期不应处于较高水平。

央行货币政策委员、北大国发院教授黄益平在日前召开的人民币国际化研讨会上表示，人民币要实现国际化，要做制度、政策、甚至经济实体上的改进，可以把条件分成三类。

第一类条件是经济规模的调整，以使经济非常开放，使国际经济活动非常活跃，提高其它国家使用人民币的可能，进而提高人民币在国际储备货币中的地位。

第二类条件是市场和流动性。人民币的国际化需要有其它国家使用人民币的基础条件，也就是说要有一个很大的市场，要有市场的深度，要有流动性，要有各种产品。

第三类条件则是制度上的保障。要保护产权，保证经济自由度，要有各种信息的自由流动，以利于金融决策。

国际汇市方面，美元指数周五持于近一周高点，投资者认为，美国国内生产总值(GDP)最新数据支持对美联储自2006年首次升息的预期。

北京时间12:29，美元/人民币报6.2096。