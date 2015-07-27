美联储决议VS美GDP 本周谁将刮起更强“风暴”？

上周大宗商品遭遇崩跌，外汇市场方面美元涨势有所降温，本周金融市场将迎接一系列重磅数据和关键事件，可能对大宗商品和美元走势产生深远影响。美联储决议无疑会是市场焦点，投资者期盼从中获取9月加息的线索；经济数据方面，英美两国GDP将吸引投资者目光，尤其是在英美加息预期都日益升温的局面下GDP数据将更为关键。

其他重要经济数据方面，美国还将公布耐用品订单和服务业采购经理人指数(PMI)初值；在希腊危机暂歇之际，欧元区最引人关注的事件将是周五(7月30日)出炉的通胀初值数据。中国周六则将公布官方制造业PMI。

欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)终值同比上升0.2%，7月初值预计同样为为上涨0.2%。财新传媒/Markit上周五公布的数据显示，中国7月制造业PMI初值降至48.2，为2014年5月以来最低位。

美元指数上周下滑0.6%。不过因市场预期美联储(FED)年内会加息，美元整体氛围依然看多。美元指数本月至今上涨1.8%，6月时为下跌1.5%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客对美元的多头押注来到约六周高位。7月21日当周，美元净多仓增至297.7亿美元，为连续第三周增持美元净多仓，此前一周为272.9亿美元。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示：“对全球经济增长的忧虑重燃。引发资金流入美元。”

近期美国公布的经济数据巩固了美联储认为经济足够强劲，能令其早至9月就结束近零利率政策的观点，美元多头去年开始就一直的预期美联储加息。

本周美联储决议或是一次“信号会议”

北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定并发表政策声明。目前从华尔街投行和市场人士的预期来看，美联储可能在9月就实施加息，但美联储决策官员内部对具体加息时机却意见不一。美联储自2008年12月以来便维持短期借款利率于近零水平。

美联储主席耶伦(Jannet Yellen)认为开始加息的时间会在今年年底之前，而芝加哥联储主席埃文斯斯(Charles Evans)等鸽派人物认为还需再等等，埃文斯就直言联储要等到2016年年中才能加息。

FOMC在7月28-29日的会议不会举行新闻发布会，不会公布点阵图数据及经济预测。市场普遍预期FOMC本周不会采取行动，但会后声明将受到密切关注，投资者将从中获取9月加息的线索。美联储上周五发布的雇员预估显示他们预计年底前加息一次，25个基点。

对于大部分投资者来说，本周的FOMC会议将会是美联储在9月前向市场发出加息信号的最后一次机会。耶伦之前的偏鹰派言论被解读为美联储已做好9月加息准备的表态。

美联储主席耶伦近期在国会作证时重申，就业市场好转以及经济愈发强劲使得美联储有可能今年晚些时候加息。耶伦表示，太快收紧政策存在风险，但美联储也不想太晚收紧政策，希望能以审慎渐进的方式收紧政策。

零售销售疲弱、6月就业报告令人失望，以及5月企业信心急降，已引发外界担心美国经济正在放缓。但6月消费者物价连续第五个月上升，加上房市数据强劲，可能支持货币政策紧缩。

摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家Ellen Zentner和Ted Wieseman在7月20日的报告中写道，FOMC的重要讨论将围绕美元升值给经济增长/通胀的前景带来了多少“不确定性和焦虑”。

报告显示，鉴于核心PCE价格自6月份会议以来同比增速放缓至1.2%，对于决策层来说，核心通胀率与美联储2%的价格稳定目标之间的差距，是最重大的关键点。美元升值可能导致FOMC合理相信通胀率将在中期回升至2%的时机向后推迟。摩根士丹利预计美联储要等到12月才开始加息。

法国农业信贷(Credit Agricole SA)指出，市场焦点在美联储FOMC会议，这次会议将帮助市场有效评估经济和通胀形势，并了解加息进程从而判断美元走势。

DailyFX撰文称，美联储本周将公布最新的利率决议。尽管随着美国经济复苏“稳定地取得进展”，美联储主席耶伦强化今年晚些时候加息的预期，但是预计本周的会议该联储将按兵不动。按照计划本周的会议后没有新闻发布会，在可能加息的下次9月份会议才会召开新闻发布会。

道明证券(TD Securities)高级汇市策略师Mazen Issa表示：“本周的会议可能是一次信号会议。”

不过一些分析师表示，有足够的风险可能令美联储在今年不加息，包括中国股市动荡以及油价和其他商品价格重启跌势。

对中国需求的担忧拖累布伦特原油期货上周五挫至近四个月低点54.30美元，铜价也跌至每吨5,191.50美元的六年低位。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov认为：“美国数据出现了一些利好迹象，大宗商品价格的下跌也创造了一种避险氛围，让美元从高风险货币中获利。”

分析师指出，有两大问题可能影响美联储未来货币政策决议：强势美元和大宗商品崩跌。投资者将聚焦与这两个问题相关的决策者观点。

美国GDP对金融市场的影响恐更大？

美国商务部定于北京时间周四20:30公布第二季度实际国内生产总值(GDP)初值。接受外媒调查的分析师普遍预期，继第一季0.2%的微幅萎缩后，第二季实际GDP会出现2.5%的增长。消费者支出和房地产料是第二季GDP增长的主要推动因素。分析师料消费者支出增长2.7%。

彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright撰文称，FOMC 7月会议和第二季GDP数据将是接下来一周的关注焦点。考虑到围绕GDP结果的不确定因素增加，该数据对金融市场产生的影响相对而言可能要更大一些。

文章指出，7月会议声明中的经济形势评估调整将开始为加息奠定基础，但是更具决定性的应该是未来五至六周联储言论的基调，尤其是针对二季度GDP数据和之后两个就业数据的言论的基调。周四的第二季度GDP报告和同时发布的年度GDP修正数据可能会比美联储会议的影响更大。

其他值得关注的经济数据包括6月份的耐用品订单、7月的消费者信心指数和二季度的就业成本指数。这些数据有助于确立决策者对9月潜在加息启动点之前的经济形势的预期。

作为联储会议前的缄默期，接下来这周没有联储官员发表公开讲话。会议之后，分析师们也只能看到官方公报，没有经济预期更新，也无新闻发布会安排。

荷兰国际集团(ING)首席国际分析师Rob Carnell表示：“我认为GDP将会好到令9月加息态势不变，我认为，即使通胀不甚明显，真的要有很槽的数据才会影响这个态势。”

英国GDP亦受到关注

在英国方面，周二公布的数据料将显示英国经济摆脱2015年初意外放缓的颓势，在4-6月增长0.7%，重回去年底时的成长速度。

英国经济的增长脚步将是连续第二年比其他发达国家来得快，但其复苏仍极度仰赖消费者，而非制造业者。

备受关注的消费者信心调查料将显示7月乐观情绪小幅下滑，但仍接近逾15年来最高水准。英国央行周三公布的数据料将显示，抵押贷款批准件数创下逾一年来最高。

DailyFX撰文称，英国本周将在下周公布第二季度GDP初值数据，商业调查数据暗示英国经济在第二季度稍有加速。PMI数据暗示第二季度GDP增长0.7%，这与英国央行的预期一致，尽管英国统计局的初值数据可能会低于该水平。GDP数据对决策者决定何时加息非常重要，英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)已经表示加息时点正在靠近。

英国央行将在之后一周召开始会议，预料将维持利率不变，尽管票数可能显示出今年货币政策委员会内部首次呈现分歧。对经济的最新预测或将为明年初或甚至今年底加息铺路。

法国农业信贷(Credit Agricole SA)指出，GDP数据将影响英镑的反弹形势，英镑的上行动能将接受测试，目前市场态度极为乐观，任何负面信息都将重挫英镑。