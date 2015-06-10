开局不利美多头仍存信心 德债走高德拉基或将干预

本周在缺少重磅数据的情况下，官员讲话以及希腊等问题成为汇市关注的焦点。美元指数周二波动不大，但受欧洲债市以及奥巴马担忧美元强势的传言的影响，本周美元开局不利，投资者仍然对美元走强保持信心，同时欧洲央行行长德拉基可能会因为欧元走强影响欧元区经济复苏而考虑出手干预。

周二(6月9日)外汇市场整体浮动不大，美元指数以及欧元、日元汇率基本没有特别明显的波动。外汇市场本周初期在没有重磅数据左右市场走向的情况下，投资者将注意力集中在正在召开的G7会议以及官员讲话上面。周一晚些时候曾有法国官员曝出奥巴马在G7会议过程中警告强势美元将会对美国经济不利，但随后白宫方面否认了该消息。但此消息仍然对美元指数产生影响，暴露了市场目前对美元持谨慎态度的现状。

如果说奥巴马传言对于市场算是敲山震虎，惊动了美元多头脆弱神经的话，希腊方面最近两天的则更让欧元投资者们难以捉摸，上周五希腊债务问题坏消息频传，总理齐普拉斯以及多名官员表示希腊不会接受债权人“不切实际”的协议草案，而希腊债权人方面也有官员表示希腊两面三刀。谈判一度进入最恶劣的状态。随后本周一希腊政府发言人又表示，希腊在债务谈判问题上愿意做出让步和妥协。周二晚些时候债权人方面又传出消息，希腊方面提交的协议草案被债权人否决，并有消息称，希腊及其债权人正在讨论将救援计划延长至2016年3月。希腊问题可能还将会困扰欧元区以及欧元外汇市场很长一段时间。

债市波动曾经在上个月给外汇市场带来巨大影响。德国主权债券收益率的飙升连债王格罗斯都表示“惨不忍睹”。德国国债收益率涨势一手推动了美元上月的跌幅。目前债市的波动仍然与欧元/美元汇率紧密相关。欧洲央行行长德拉基一直希望能够依靠欧元走低拉动欧洲经济，促进出口，提振外需。但目前看来这个策略遇到很大压力。受债市收益率吸引的投机商以及对冲基金严重阻碍了欧洲央行QE对欧元的影响。如果必要，超级马里奥可能会再度出手干预。

美元本周开局不利 各大投行仍存信心坚持看多立场

周二法国巴黎银行(BNPP)日内撰文称，尽管美元本周开局不够顺利，但该行依旧看好美元。

法巴银行表示，“美元本周初走势较为疲软，悉数回吐了非农后涨势。与前几周不同的是，欧元区债券市场并不是汇价跌势的主要原因，因为自上周末德国国债收益走势相对平稳。”

法巴银行认为，“美国国债尤其是美国2年期国债收益率回落至前值水平，暗示美联储12月加息之前国债收益率还有按照预期计价的空间。虽然美联储官员上周讲话较为温和和鸽派，但我们相信随着美国经济在第二季度逐渐摆脱一季度颓势，美国经济数据尤其是就业方面将悄然为美元提供利好支撑。”

法巴银行还表示，“本周四将公布的美国5月零售销售将成为本周汇市后市走势关键。本行经济学家也认为不少指标暗示本次零售销售或向好改善。”

鉴于上述观点，尽管美元本周表现疲软，法国巴黎银行维持美元多单。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)周二(6月9日)表示，本周初美元因是奥巴马警告强势美元的市场传言而承压，虽然之后白宫否认了该消息，但是市场反应表明投资者对美元进一步走强持谨慎情绪。

该行指出，“美联储是否会因近期美元强势放弃更为谨慎的基调？我们认为，考虑到制造业部门信心接近近期低点，疲弱的全球贸易继续令美元承压，我们认为是有些风险的。”

该行称，“此次会议和3月会议重要的区别是—作为美联储首要考量因素—通胀预期已经开始反弹，因商品价格持稳。此外核心CPI和薪资近期也意外的呈上行趋势。”

该行最后总结道，“综上所述，此次会议料将表明，美联储对通胀前景的信心正在增长，且更接近升息。如果这在下周得到确认，美元料将展开新的全面上行攻势。”

德债走高 刺激欧元升值 德拉基或将出手实施干预？

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)一直渴望通胀率回升，并因此竭尽全力让欧元汇率走低，甚至祭出了QE这枚重型炸弹。但现在的问题是，欧元汇率似乎已经被德国债市“绑架”了。

欧元汇率的最大涨幅总是出现在德国国债收益率飙升之时。上周德债收益率收获1998年以来最大两日涨幅，立刻刺激欧元/美元创下逾六年最大两日涨幅。

德债收益率周一再度飙升，令美国和欧洲国债收益率差进一步缩窄，刺激欧元大幅走强。周一美国基准10年期国债收益率比同期德国国债高1.50个百分点，接近2月以来最低水平。

随着2年期美德收益率差(黑色线条)收窄，欧元/美元汇率(蓝色线条)逐步上扬。

苏格兰皇家银行(RBS)集团旗下苏皇证券外汇策略师Brian Daingerfield表示，由于收益率已经升高，这可能更有利于当前依然是主流的欧元空头平仓。

欧元/美元周一突破1.13关口，在不到两周时间内攀升逾3%。周一欧元贸易加权汇率自4月中旬以来反弹约4%。

这可能是德拉基最不想看到的情况。欧元贸易加权汇率若上升10%，则将把欧元区通胀率拉低0.4-0.5个百分点。对于消费者物价年升幅仅为0.3%的欧元区而言，这的确无法承受的。

此外，德拉基还企盼欧元贬值来刺激欧元区经济复苏，欧元升势过快将打乱“复苏大计”。欧元走软使进口商品更加昂贵，但同时能助出口商一臂之力。

毫无疑问，随着债市对于汇率的影响日益加大，德拉基将更加密切地关注着债市动态。一旦事态进一步发展，“超级马里奥”很可能不会再袖手旁观。

希腊肥皂剧恐将拍续集 欲延长救援至明年

希腊局势传来最新消息，雅典当局周二(6月9日)提交的新改革方案遭欧盟官员否定，该官员称方案不足以推动达成协议。不过，希腊局势也并非全是坏消息。据外媒报道称，希腊及其国际债权人正在讨论将该国救助计划延长至明年年3月。

《华尔街日报》援引未具名消息人士称，希腊及其国际债权人正在讨论将该国救助计划延长至2016年3月。延长救助计划目的是试图打破希腊和债权人之间就改革僵持不下的局面，以避免希腊债务违约。

消息人士透露，希腊将获得109亿欧元援助资金，该笔资金原本预留用以帮助希腊银行业。

在希腊债务谈判久拖未决之际，如果希腊能够和债权人就延长经济援助达成一致，或将为谈判争取宝贵的时间，这可能是让各方能够满意的策略。

而就自日内，希腊向欧盟执委会提交了新的方案。这个方案本应上周四之前提交，方案将弥合希腊和国际债权人之间在养老金或增值税改革等问题上的分歧。

在对该方案进行评估之后，一位欧盟官员指出：“所提交的不足以推动进程向前发展。”另一位官员表示，“我认为这个方案不充分，不能够被欧元区成员国所接受。”