用于 Android 平台的全新的 MetaTrader 5 版本: 新设计, 市场深度, 即时报价图表和财经新闻 (视频)

在您的强力 Android 设备上用 MetaTrader 5 进行交易现在越来越便利和容易。这个 新编译 的应用程序体现了新的设计，它与谷歌风格指南是完全一致的 - 我们的专家对软件界面进行了显著改进。





除了全新的设计，应用程序现在提供更新内容：应用程序的新功能，使之更接近桌面版:

应用程序现在支持市场深度。该选项可基于品种进行兑换执行。

应用程序现在可以从即时报价图表中进行交易。它将帮助您掌握入场的最佳点位。

新的系统日志保存有关终端的事件，包括执行交易操作的信息。

应用程序的新功能 财经新闻。现在您可以从终端读取所有关于市场情况的重要消息，及时跟进最新内容。专业编辑选择的新闻提供“真正有用的交易信息，无冗余，无广告。”





此外，W1（周线）和 MN（月线）的时间帧，以及交易声音也在新的应用程序版本可用。增加了两种新的界面语言：希腊和葡萄牙。当然，以前版本中的缺陷也进行了修正。

MetaTrader 5 Android 的“移动”版并非意味着“精简”- 应用程序非常接近桌面版本的功能。下载最新版本，享受新功能。欢迎您的反馈 - 在应用程序的关于标栏，提供了评级按钮。

注: 不再支持 Android 操作系统版本低于 4.0 的较老的设备。不过，以前的 MetaTrader 5 Android 编译版仍然可用，并可以从 谷歌应用商店 或官方的 MetaTrader 5 的网站下载。

即将推出的 MetaTrader 4 Android 也同样会有重大的修改，并将于未来一个月内发布。敬请关注随后新闻。

下载带有市场深度和新闻的新版 METATRADER 5 ANDROID