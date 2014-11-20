周三（11月19日）是沪港通启动第三天：上证指数震荡微跌，恒生指数亦冲高回落，沪港通继续降温，净买入额持续缩小。截止发稿，沪股通每日额度130亿还剩115亿；港股通每日额度105亿人民币还剩104亿。两地剩余额度高达93.2%。



有人戏言，港资也知道中国内地股市每个月一次新股集中IPO带来的调整，因而不用急，慢慢来，有的是机会。



福明认为，外资大部份也是趋势投资者，如果没有赚钱效应，也不会蜂拥而入，如果内地市场行情轰轰烈烈，每天130亿元的额度肯定不够。



自娱自乐的投资者臆测外资最中意的股票，结果本周此类股票大都是连续三连阴，外资没有来接盘，都是内地投资者自娱自乐的结果。



认为沪港通之后创业板自此要开始大幅回调的人，却没想到，创业板三连阳，收复了除30日均线之外的所有短中期均线。



如果是主板中的权重股（如几大银行、两桶油等）宣布融资，肯定是大利空，大盘必跌无疑，平安保险曾经提出的融资方案就终结了股改行情的大牛市，同样是融资，同样是权重股，但创业板的最大权重股华谊兄弟融资，就成为大利好，不但得到三马的齐齐捧场，二级市场股价也巨量封死一字涨停。



这就是市场的心思。



华谊兄弟的融资涨停，加之首届世界互联网大会召开引发的互联网相关股票大涨，周三创业板顺理成章的收复了10日、20日和60日均线，当日大涨1.60%，收于1505点，成交放大到330亿元。



周三没有跌停的股票，涨停的股票有27只，市场的热度还可以。



离下周11只新股的集中申购期仅剩下二个交易日的，我们认为新股申购的压力一直会持续到下周三，随时申购时间临近，压力会越大。可准备资金申购新股，上个月的九强生物中一签可赚三四万元，这还是很有诱惑力的

