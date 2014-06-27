英伦金业「美盘开市攻略」：现货黄金高位盘整 关注1306支撑

市场人仕恐怕一旦监管机构收紧该些商品融资规限，又或供应有关贷款的金融公司对该类融资方法失去信心，纷纷争相抛售手上的黄金抵押品，旨收回贷款。最终只怕会导致金价急挫。

昨 日金价在美元回软的支持下企稳。与此同时，市场有声音怀疑美第二季GDP会继续表现失望，故美息会长期维持低企，可能会为未来恶性通胀埋下伏线，利好金 价。不过，另一方面，来自中国审计署的消息却怕会中断黄金目前的强势。原因是中国25间黄金加工企业涉嫌利用同一批黄金作抵押品，向不同金融机构反复融资 取得贷款。涉及的金额可能高达152亿美元。虽然官方未有透露详情，但传媒相信手法与靑岛港骗案相似。因此，市场人仕恐怕一旦监管机构收紧该些商品融资规 限，又或供应有关贷款的金融公司对该类融资方法失去信心，纷纷争相抛售手上的黄金抵押品，旨收回贷款。最终只怕会导致金价急挫。不过，今日欧州金市未见有 大量沽压，可能是市场仍在观望中。展望后市，由于今夜只有米歇尔大学消费者信心报告，所以金价若未有受中国的黄金嫌疑骗案影响，便会以美汇走势或伊拉克危 机为方向指标。

技 术性走势方面：金价过去三日巳连续出现了三根高位十字线。每日高低位都一日比－日低，直至今日才升穿昨日顶，淡化了该跌市预警形态。但回顾其今周迄今整个 走势虽已出现多个技术性利淡讯号。除了前述的十字线外,随机指标KD线亦于超买区呈死叉，执笔时更巳回落至中立区。但金价并未有如预期般向下调整，只于高 位横移，巩固着19/6出现的大升幅。至于上行中的10天及14天线仍未见调头之象，前者亦与100天线叉金义，显示短线走势仍有动力，利好。因此，预估 目前的金价会继续处于高位巩固。不过，相信离突破时间巳不远。一旦其首先失守今周的低位区1305.90至1309.60，便怕会威胁10天及100天线 1304.29至1302.66。破位，恐怕心理位1300亦会不保，将金价带入造顶阶段。不过，倘若现货金可以突破周中岀现的高位1324.65至 1325.90，14/4顶1330.90及其3至6月跌幅61.8%上调位1334.55相信会成为下个阻力区。

至 于白银今日巳突破了今周的21.14镊顶阻力位，有待观察其过去3日的巩固势是否巳接近尾声，即将重抬升浪。不过，只是14RSI呈超买，随杋指标KD线 更见死叉，似乎银价仍需要多些时间方可消化最近－次由17/6开始的升浪。假若属实，一条由20/6低位引伸而上的趋线20.74及25/6底20.66 便怕会不保。但20/6低位20.53未失守前，未敢言顶。反之，只要其今夜高企于24/6高位21.14之上收市，便有助确认白银今周的巩固势巳结束。 后市阻力料会是3月中旬的21.22至21.76高位区。

现货黄金

1322.00做空，止损看1325.00上方

1313.30做多，止损看1210.50下方

现货白银

21.22做空，止损看21.45上方

20.66做多，止损看20.45下方

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英伦金业交易部董事 陆汉深

