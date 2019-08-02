开发一个跨平台的EA交易来根据风险设置止损和获利

简介

正如您可能知道的，对于任何交易，都强烈建议遵循资金管理规则。这意味着不建议进入一个可以损失超过 N% 存款的交易，

N 是由交易者选择的。为了符合这一规则，人们应该正确地计算出交易手数的值。

在相关的课程中，演示者通常会显示一个现成的 Excel 文件，其中包括每个交易品种的相关手数计算公式，因此，他们通过“简单地输入”其止损值来获得所需的手数，

这真的那么“简单”吗?手数计算操作可能需要一分钟或更长时间，因此，当你最终确定手数时，价格可能会远离预期的切入点。此外，这需要您执行额外的操作。这种方法的另一个缺点是，手工计算常常增加出错的机会。



所以让我们试着让这个过程真正简单，为此，我们将创建一个EA交易，在可视化模式下设置建仓价和止损价。根据这些参数和您的风险值，EA将设置适当的手数，并在相关方向上打开一个头寸。



任务定义



我们已经概述了第一项任务，

我们的 EA 交易将执行的另一项任务是根据所选的 TP 与 SL 的比率设定获利价格。

Gerchik 和其他成功的交易者建议使用获利，这至少是你止损的3倍。也就是说，如果你用 40 个点的止损分，那么获利至少应该是 120 个点。如果价格没有太多机会达到这个水平，你最好不要进入这个交易。

为了更方便的统计计算，最好使用相同的SL/TP比率。例如，使用 TP/SL比率为3:1、4:1等进场交易。你应该根据你的交易目标为自己选择具体的比率。

问题是：如何在不浪费时间的情况下实现盈利？Excel是唯一可能的解决方案吗？或者我们应该猜一下图表上的大概位置吗？

这种功能将在 EA 交易设置中实现。将提供一个特殊参数，用于入场交易的获利与止损之比。例如，数值为 4 表示比率为4 比 1，然后，EA将设定4倍于止损值的获利。



EA 交易的形式. 在进行EA开发之前，我们需要决定它的运行模式。这可能是最困难的任务，

我使用类似的EA已经一年多了，自从EA出现以来，它已经发生了很大的变化。

在其第一个版本中，EA启动后显示了一个对话框窗口：它允许更改任何新仓位的开启参数，这些设置被自动保存，并在进一步的EA启动期间使用。这就是这种方法的主要优点，通常，您只需配置一次所需的设置，并在将来继续使用它们。

然而，带有设置的对话框窗口有一个很大的缺点：它几乎占据了整个图表窗口空间。由于此窗口的存在，无法跟踪价格变动。由于第一次设置后不再使用对话框窗口，因此该窗口会妨碍图表视图，而不会提供任何好处。

下面是一个640像素的图表和对话框窗口示例：

图1. 带对话窗口的 EA 交易版本



如您所见，窗口甚至不能完全适应屏幕，



为了解决这个问题，我又创建了两个EA版本。

在第一个版本中，“设置”窗口在默认情况下是隐藏的，可以通过单击设置按钮打开。此EA仍在MetaTrader 5市场上提供。

第二个版本没有任何设置窗口,所有EA设置都在输入参数中给出。这样就不需要使用对话框窗口。但是，这会导致下面的一个问题：

每次启动时需要重新配置EA

每次启动时需要从一个设置文件上载设置

需要更改EA代码中的默认设置并重新编译它

作为程序员，我希望您选择第三个选项。在本文中，我们将创建第二个EA版本的简化克隆，下面是EA操作的样子：

图2. 不带对话框的 EA 交易版本

输入参数



为了更深入地了解整个工作范围，让我们看看EA输入参数：

图3. EA 交易的输入参数

交易活动将由止损控制，因此，让我们注意前两个参数：" Stop Loss type" (止损类型) 和 "Stop Loss value in $ or %" (以钱数或者百分比表示的止损值)。

这个值默认以美元设置，在 "Stop Loss type" 参数中指定。止损也可以设置为余额的百分比。如果选择止损百分比，则指定值不能超过存款的5%。这样做是为了避免设置EA参数时出错。



参数 "Stop Loss value in $ or %" 表示止损时您可以承受的损失金额。

Stop Loss value in cents (keys 7 and 8)（以分表示的止损值 (按键 7 和 8)）. 另一个止损相关的参数是: "Stop Loss value in cents (keys 7 and 8)".

接下来，让我们实现一组快捷键，使用它我们可以通过单击设置所需的停止损失。例如，如果您在交易中总是使用7分的止损，那么您只需要按键盘上的7键，止损将设置为与当前价格的指定距离。我们稍后将对此进行详细讨论。

请注意，此参数不确定止损时您将损失的金额，而是开盘价与止损触发价之间的距离。

No deal entry if with min. lot the risk is greater than specified.（如果使用最小手数风险还是大于指定的，就不交易） 因为交易入场手数是根据 " Stop Loss value in $ or %" 参数自动计算的, 当最低允许手数会导致每笔交易的风险高于规定值时，可能会出现这种情况。

在这种情况下，您可以按照最小手数交易并忽略风险，也可以取消开展交易。此参数中定义了适当的行为。

默认情况下，如果风险增加，EA会阻止进入市场。

Cancel limit order after, hours.（取消限价订单的小时数）除了进入市场外，EA还支持根据指定价格下限价订单。此参数允许限制订单寿命，

寿命以小时为单位。例如，如果寿命设置为2小时，并且限制订单在2小时内未触发，则应删除该订单。

Tale Profit multiplier.（获利倍数）如果您的交易具有特定的获利与止损比率，此参数可用于根据您的规则配置自动获利设置，

默认值为4，这意味着，应将获利设定在这样一个价格上，即获利时的利润将是可能亏损的4倍。

其它参数. 您还可以：

更改EA订单的幻数

为订单设置注释

选择界面语言：英语或俄语（默认）



开启仓位函数



由于我们正在编写一个跨平台专家顾问，它应该在MetaTrader 4和MetaTrader 5中都有效。但是，不同的EA版本具有不同的开启仓位函数，为了在两个平台中启用EA操作，我们将使用条件编译。

我在文章中已经提到了这种编译，例如，在文章 开发一个跨平台网格EA中。

简而言之，条件编译代码如下：

#ifdef __MQL5__ #else 在画线之前#endif

在本文中，我们将使用条件编译的可能性3次，其中涉及到仓位开启函数。其余代码可以在MetaTrader 4和MetaTrader 5中使用。

在 开发一个跨平台网格EA 文章中，仓位开启函数已经开发过了，因此，让我们使用现成的解决方案。我们需要添加它的功能以设置限价订单寿命：

enum TypeOfPos { MY_BUY, MY_SELL, MY_BUYSTOP, MY_BUYLIMIT, MY_SELLSTOP, MY_SELLLIMIT, MY_BUYSLTP, MY_SELLSLTP, }; #ifdef __MQL5__ enum TypeOfFilling { FOK, RETURN, IOC, }; input TypeOfFilling useORDER_FILLING_RETURN=FOK; 在画线之前#endif bool pdxSendOrder(TypeOfPos mytype, double price, double sl, double tp, double volume, ulong position= 0 , string comment= "" , string sym= "" , datetime expiration= 0 ){ if ( ! StringLen (sym) ){ sym= _Symbol ; } int curDigits=( int ) SymbolInfoInteger (sym, SYMBOL_DIGITS ); if (sl> 0 ){ sl= NormalizeDouble (sl,curDigits); } if (tp> 0 ){ tp= NormalizeDouble (tp,curDigits); } if (price> 0 ){ price= NormalizeDouble (price,curDigits); } else { #ifdef __MQL5__ #else MqlTick latest_price; SymbolInfoTick (sym,latest_price); if ( mytype == MY_SELL ){ price=latest_price.ask; } else if ( mytype == MY_BUY ){ price=latest_price.bid; } 在画线之前#endif } #ifdef __MQL5__ ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action= TRADE_ACTION_DEAL ; ENUM_ORDER_TYPE type= ORDER_TYPE_BUY ; switch (mytype){ case MY_BUY: action= TRADE_ACTION_DEAL ; type= ORDER_TYPE_BUY ; break ; case MY_BUYSLTP: action= TRADE_ACTION_SLTP ; type= ORDER_TYPE_BUY ; break ; case MY_BUYSTOP: action= TRADE_ACTION_PENDING ; type= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; break ; case MY_BUYLIMIT: action= TRADE_ACTION_PENDING ; type= ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; break ; case MY_SELL: action= TRADE_ACTION_DEAL ; type= ORDER_TYPE_SELL ; break ; case MY_SELLSLTP: action= TRADE_ACTION_SLTP ; type= ORDER_TYPE_SELL ; break ; case MY_SELLSTOP: action= TRADE_ACTION_PENDING ; type= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; break ; case MY_SELLLIMIT: action= TRADE_ACTION_PENDING ; type= ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ; break ; } MqlTradeRequest mrequest; MqlTradeResult mresult; ZeroMemory (mrequest); mrequest.action = action; mrequest.sl = sl; mrequest.tp = tp; mrequest.symbol = sym; if (expiration> 0 ){ mrequest.type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY ; mrequest.expiration = expiration; } if (position> 0 ){ mrequest.position = position; } if ( StringLen (comment)){ mrequest.comment=comment; } if (action!= TRADE_ACTION_SLTP ){ if (price> 0 ){ mrequest.price = price; } if (volume> 0 ){ mrequest.volume = volume; } mrequest.type = type; mrequest.magic = EA_Magic; switch (useORDER_FILLING_RETURN){ case FOK: mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ; break ; case RETURN: mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN ; break ; case IOC: mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_IOC ; break ; } mrequest.deviation= 100 ; } if ( OrderSend (mrequest,mresult)){ if (mresult.retcode== 10009 || mresult.retcode== 10008 ){ if (action!= TRADE_ACTION_SLTP ){ switch (type){ case ORDER_TYPE_BUY : break ; case ORDER_TYPE_SELL : break ; } } else { } return true ; } else { msgErr( GetLastError (), mresult.retcode); } } #else int type=OP_BUY; switch (mytype){ case MY_BUY: type=OP_BUY; break ; case MY_BUYSTOP: type=OP_BUYSTOP; break ; case MY_BUYLIMIT: type=OP_BUYLIMIT; break ; case MY_SELL: type=OP_SELL; break ; case MY_SELLSTOP: type=OP_SELLSTOP; break ; case MY_SELLLIMIT: type=OP_SELLLIMIT; break ; } if ( OrderSend (sym, type, volume, price, 100 , sl, tp, comment, EA_Magic, expiration)< 0 ){ msgErr( GetLastError ()); } else { switch (type){ case OP_BUY: Alert ( "Order Buy sl" ,sl, " tp" ,tp, " p" ,price, " !!" ); break ; case OP_SELL: Alert ( "Order Sell sl" ,sl, " tp" ,tp, " p" ,price, " !!" ); break ; } return true ; } 在画线之前#endif return false ; }

在MetaTrader 5中，打开仓位时应选择仓位执行类型。所以为 MetaTrader 5 另外增加一个输入参数: " Order fill mode".



不同的经纪商支持不同的订单执行类型。经纪商中最常用的一种是 ORDER_FILLING_FOK. 因此默认选中。如果代理不支持此模式，则可以选择任何其他所需的模式。



EA 本地化



另一种机制（前面在开发跨平台网格EA中描述）是本地化EA交易生成的文本消息的功能，因此，我们不再探讨。有关EA操作格式的更多详细信息，请阅读上述文章。



EA 界面的编程

在本文中，我们不会从头开始考虑EA开发，我们还假定读者至少具有基本的MQL知识。 在本文中，我们将研究如何实现主要的EA部分，这将帮助您在必要时实现其他功能。



让我们从EA界面开始。

将在EA启动时创建以下界面元素：

一条将包含当前美元价差、点数和价格百分比，以及交易品种交易结束时间的注释；

在与当前价格的价差距离处显示一条水平线，用于放置止损；

" Show (0) open price line " 按钮将被添加，这将在订单打开价格处显示绿色水平线；

" 按钮将被添加，这将在订单打开价格处显示绿色水平线； 打开具有指定参数的订单需要另一个按钮。

因此，要创建具有所需参数（使用EA输入设置）的订单，必须将红线移到应设置止损的价格。

如果红线高于当前价格，则打开空头头寸。如果红线低于当前价格，则打开一个多头头寸。

打开仓位的交易量将自动计算，以便在止损的情况下，您将损失接近EA参数中指定的数量。你所要做的就是点击仓位打开按钮，之后将以市场价格开仓。

如果要下限价订单，应另外单击“Show（0）open price line”，并将出现的绿线移动到要打开限价订单的价格。限额订单类型和方向将根据止损和获利线的位置自动确定（止损高于或低于开盘价）。

基本上，无需单击“Show（0）open price line”按钮,一旦您将红色止损线移动到所需的水平，按钮将自动按下，一个绿色的开仓价格线将出现。如果移动此行，它将设置限价订单，如果你把线保留在它的位置上，一个市场仓位将被打开。



我们分析了工作原理，现在我们可以继续编程了。

操作图表注释. 是使用标准的 Comment 函数来操作图表注释的，因此，我们需要准备一个字符串，该字符串将通过Comment函数显示在图表上。为此， 让我们创建一个自定义函数 getmespread:

void getmespread(){ string msg= "" ; curSpread=lastme.ask-lastme.bid; if ( !isClosed ){ if (curSpread> 0 ){ StringAdd (msg, langs.Label1_spread+ ": " +( string ) DoubleToString (curSpread, ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ))+ " " +currencyS+ " (" + DoubleToString (curSpread/curPoint, 0 )+langs.lbl_point+ ")" ); StringAdd (msg, "; " + DoubleToString (((curSpread)/lastme.bid)* 100 , 3 )+ "%" ); } else { StringAdd (msg, langs.Label1_spread+ ": " +langs.lblNo); } StringAdd (msg, "; " ); } if ( StringLen (time_info)){ StringAdd (msg, " " +time_info); } Comment (msg); }

getmespread 将在 EA 初始化 (OnInit) 以及每一新报价 (OnTick) 时调用。



在 getmespread 中, 我们使用了5个全局 EA 变量: lastme, isClosed, time_info, currencyS, curPoint.

lastme 变量保存 Ask, Bid 和 Last 报价的数据，变量的内容在 OnInit 和 OnTick 函数中使用下面的指令更新:

SymbolInfoTick ( _Symbol ,lastme);

其它变量在 OnInit 函数中初始化，isClosed 和 time_info 是如下初始化的:

isClosed= false ; TimeToStruct ( TimeCurrent (), curDay); if ( SymbolInfoSessionTrade ( _Symbol , ( ENUM_DAY_OF_WEEK ) curDay.day_of_week, 0 , dfrom, dto)){ time_info= "" ; TimeToStruct (dto, curEndTime); TimeToStruct (dfrom, curStartTime); isEndTime= true ; string tmpmsg= "" ; tmp_val=curEndTime.hour; if (tmp_val< 10 ){ StringAdd (tmpmsg, "0" ); } StringAdd (tmpmsg, ( string ) tmp_val+ ":" ); tmp_val=curEndTime.min; if (tmp_val< 10 ){ StringAdd (tmpmsg, "0" ); } StringAdd (tmpmsg, ( string ) tmp_val); if (curEndTime.hour==curDay.hour){ if (tmp_val>curDay.min){ } else { isClosed= true ; } } else { if (curEndTime.hour== 0 ){ } else { if ( curEndTime.hour> 1 && (curDay.hour>curEndTime.hour || curDay.hour== 0 )){ StringAdd (time_info, " (" +langs.lbl_close+ ")" ); isClosed= true ; } else if (curDay.hour<curStartTime.hour ){ StringAdd (time_info, " (" +langs.lbl_close+ ")" ); isEndTime= false ; isClosed= true ; } else if (curDay.hour==curStartTime.hour && curDay.min<curStartTime.min ){ StringAdd (time_info, " (" +langs.lbl_close+ ")" ); isEndTime= false ; isClosed= true ; } } } if (isEndTime){ StringAdd (time_info, langs.lblshow_TIME+ ": " +tmpmsg+time_info); } else { StringAdd (time_info, langs.lblshow_TIME2+ ": " +tmpmsg+time_info); } }

currencyS变量将存储用于当前金融工具利润计算的货币,货币可以:

currencyS= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_PROFIT );

交易品种的点值大小将保存在 curPoint 变量中:

curPoint= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT );

止损线. EA启动时，图表上只显示一条线：放置止损的红线。

与按钮类似，这条线将在OnInit函数中绘制。在画线之前，我们需要检查图表上是否已经有这样一条线，如果有这条线，不要创建新线和其他UI元素。相反，将以下数据添加到全局变量：当前行级别的价格和交易未结行的价格（如果图表上有任何价格）：

if ( ObjectFind ( 0 , exprefix+ "_stop" )>= 0 ){ draw_stop= ObjectGetDouble ( 0 , exprefix+ "_stop" , OBJPROP_PRICE ); if ( ObjectFind ( 0 , exprefix+ "_open" )>= 0 ){ draw_open= ObjectGetDouble ( 0 , exprefix+ "_open" , OBJPROP_PRICE ); } } else { draw_open=lastme.bid; draw_stop=draw_open-( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD )*curPoint); ObjectCreate ( 0 , exprefix+ "_stop" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , draw_stop); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_stop" , OBJPROP_SELECTABLE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_stop" , OBJPROP_SELECTED , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_stop" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOTDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_stop" , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); }

一般来说，图表是否可能已经有了UI元素？

如果您不实现代码，它在关闭EA时删除所有创建的用户界面元素，那么相应的元素肯定会留在图表上。即使实现了此代码，也可能在EA操作中发生错误，因此EA将关闭，但创建的元素将保留在图表上。因此，在创建图表之前，一定要检查图表上是否存在这样的元素。

因此我们创造了一条红线，此外，我们将其设置为默认选中。因此，您不需要双击线来选择它。你只需要把它转移到你想要的价格。但是，如果你现在移动红线，什么都不会发生，执行适当操作的代码尚未实现。



与UI元素的任何交互都是在标准OnChartEvent函数中执行的。移动界面元素会生成ID为 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG 的事件，. 这样，为了在图表上实现移动，OnChartEvent函数必须截获此事件，检查哪个元素调用了它，如果该元素属于EA，则应执行所需的代码：



void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { switch (id){ case CHARTEVENT_OBJECT_DRAG : if (sparam==exprefix+ "_stop" ){ setstopbyline(); showOpenLine(); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_openbtn" , OBJPROP_STATE , true ); } break ; } }

移动红线后，将启动setstopbyline函数，该函数将记住未来订单的止损水平：

void setstopbyline(){ double curprice= ObjectGetDouble ( 0 , exprefix+ "_stop" , OBJPROP_PRICE ); if ( curprice> 0 && curprice != draw_stop ){ double tmp_double= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); if ( tmp_double> 0 && tmp_double!= 1 ){ if (tmp_double< 1 ){ resval= DoubleToString (curprice/tmp_double, 8 ); if ( StringFind (resval, ".00000000" )> 0 ){} else { curprice= MathFloor (curprice)+ MathFloor ((curprice- MathFloor (curprice))/tmp_double)*tmp_double; } } else { if ( MathMod (curprice,tmp_double) ){ curprice= MathFloor (curprice/tmp_double)*tmp_double; } } } draw_stop=STOPLOSS_PRICE=curprice; updatebuttontext(); ChartRedraw ( 0 ); } }

除了setstopbyline函数外，移动红线会导致图表上开仓价格线的外观（showOpenLine函数）和“show（0）open price line按钮状态的更改。

开仓线和按钮. "Show (0) open price line" 按钮也是在 EA 初始化过程中创建的:

if ( ObjectFind ( 0 , exprefix+ "_openbtn" )< 0 ){ ObjectCreate ( 0 , exprefix+ "_openbtn" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_openbtn" , OBJPROP_XDISTANCE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_openbtn" , OBJPROP_YDISTANCE , 33 ); ObjectSetString ( 0 ,exprefix+ "_openbtn" , OBJPROP_TEXT , langs.btnShowOpenLine); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_openbtn" , OBJPROP_XSIZE , 333 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_openbtn" , OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_openbtn" , OBJPROP_YSIZE , 25 ); }

如上所述，与界面元素的任何交互都是在标准OnChartEvent函数中处理的。这包括按按钮，ID 为 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 的事件就是负责它的，我们需要拦截这个事件，检查事件源并执行适当的操作。为此，让我们把额外的 case 加到 OnChartEvent 函数的 switch 操作符中:

case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : if (sparam==exprefix+ "_openbtn" ){ updateOpenLine(); } break ;

updateOpenLine 函数会在点击按钮 "Show (0) open price line" 时调用, 它是主 showOpenLine 函数的一个小的封装，此函数只在图表中显示开仓价格：

void showOpenLine(){ if ( ObjectFind ( 0 , exprefix+ "_open" )< 0 ){ draw_open=lastme.bid; ObjectCreate ( 0 , exprefix+ "_open" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , draw_open); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_open" , OBJPROP_SELECTABLE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_open" , OBJPROP_SELECTED , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_open" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOTDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_open" , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_open" , OBJPROP_COLOR , clrGreen ); } }

现在我们需要重写 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG 事件处理函数，这样就能对止损线和开仓价格线的移动做出回应:

case CHARTEVENT_OBJECT_DRAG : if (sparam==exprefix+ "_stop" ){ setstopbyline(); showOpenLine(); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "_openbtn" , OBJPROP_STATE , true ); } else if (sparam==exprefix+ "_open" ){ curprice= ObjectGetDouble ( 0 , exprefix+ "_open" , OBJPROP_PRICE ); if ( curprice> 0 && curprice != draw_open ){ double tmp_double= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); if ( tmp_double> 0 && tmp_double!= 1 ){ if (tmp_double< 1 ){ resval= DoubleToString (curprice/tmp_double, 8 ); if ( StringFind (resval, ".00000000" )> 0 ){} else { curprice= MathFloor (curprice)+ MathFloor ((curprice- MathFloor (curprice))/tmp_double)*tmp_double; } } else { if ( MathMod (curprice,tmp_double) ){ curprice= MathFloor (curprice/tmp_double)*tmp_double; } } } draw_open=open=OPEN_PRICE=curprice; updatebuttontext(); ObjectSetString ( 0 ,exprefix+ "Edit3" , OBJPROP_TEXT , 0 , ( string ) NormalizeDouble (draw_open, _Digits )); ChartRedraw ( 0 ); } } break ;

获利线. 除了红绿线，我们还需要实现一条虚线。当您将红色止损线移动到所需的价格水平后，它将出现。虚线将显示交易获利水平的价格：

图4. 止损、开仓和获利线

仓位开启按钮. 仓位开启按钮的画法和 "Show (0) open price line" 按钮类似，

在点击这个按钮的时候会生成 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 事件，这个事件的处理之前已经探讨过，按下了仓位开启按钮之后，就会运行 startPosition 函数:

case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : if (sparam==exprefix+ "_send" ){ startPosition(); } else if (sparam==exprefix+ "_openbtn" ){ updateOpenLine(); } break ;

EA操作完成后删除UI元素. 完成 EA 交易的操作后，不要忘记正确删除界面元素。如果不这样做，所有元素都将留在图表上。

在EA操作完成期间执行任何命令，请将其添加到标准OnDeInit函数:

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ){ ObjectsDeleteAll ( 0 , exprefix); Comment ( "" ); } }

reason 变量包含有关完成EA操作的原因的信息。现在对我们来说唯一重要的原因是事件框架的变化 ( REASON_CHARTCHANGE). 默认情况下，时间框架的更改会导致EA操作完成并重新启动，这对我们来说不是最可接受的行为。如果时间框架发生变化，所有设置的止损和开仓价水平将被重置。

因此，在OnDeInit中，我们应该检查EA关闭的原因是否是时间框架更改。只有当关闭的原因不同时，我们才应该删除所有元素并清除图表上的注释。



实现 EA 交易的快捷方式



我们考虑用鼠标下订单，但是，有时使用按键进行快速操作非常有用。

按下键盘键也指与 EA 交易用户界面元素的交互，也就是说，它指的是运行EA的整个图表。按键应当在 OnChartEvent 函数中处理，

每当按下某个键时，都会生成CHARTEVENT_KEYDOWN事件。按下按键的代码在 sparam 参数中加入，这些数据足以启动按键处理：



void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { string text= "" ; double curprice= 0 ; switch (id){ case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : break ; case CHARTEVENT_OBJECT_DRAG : break ; case CHARTEVENT_KEYDOWN : switch (( int ) sparam){ case 45 : closeNotSave(); break ; case 31 : startPosition(); break ; case 22 : setMinStopBuy(); break ; case 38 : setMinStopSell(); break ; case 44 : setZero(); ChartRedraw (); break ; case 3 : set02StopBuy(); break ; case 4 : set02StopSell(); break ; case 8 : set7StopBuy(); break ; case 9 : set7StopSell(); break ; } break ; } }

这样，如果您将固定停止损失设置为最小可能大小，即0.2%或美分，那么您甚至不需要使用鼠标。启动EA，按“2”键从多头方向的价格将停止损失设置为0.2%，按“S”键，将打开适当的仓位。

如果您使用的是MetaTrader 5，那么您甚至可以使用指定的热键从键盘启动EA。在导航器窗口中，调用EA上下文菜单，单击设置热键并享受快速访问：

图5. 为EA交易指定热键

计算适当的交易量



现在让我们探讨一下仓位打开函数 startPosition. 几乎没有什么有趣的。我们只需检查我们需要的所有数据的可用性：止损价、持仓开盘价和EA设置。之后，EA根据您的风险设置计算进场手数值，然后再调用之前提到的函数 pdxSendOrder。

最有趣的是交易量计算机制。

首先，我们需要用最小的可能交易量来计算止损情况下的潜在损失。MQL5 中的功能实现与 MQL4中的功能实现不同，

MQL5 有一个特别的 OrderCalcProfit 函数，它允许计算交易品种价格达到指定水平时可获得的潜在利润的大小。此函数允许计算潜在利润和潜在损失。

在MQL4中使用了更复杂的亏损计算公式。

这里是结果函数:

double getMyProfit( double fPrice, double fSL, double fLot, bool forLong= true ){ double fProfit= 0 ; fPrice= NormalizeDouble (fPrice, _Digits ); fSL= NormalizeDouble (fSL, _Digits ); #ifdef __MQL5__ if ( forLong ){ if ( OrderCalcProfit ( ORDER_TYPE_BUY , _Symbol , fLot, fPrice, fSL, fProfit)){}; } else { if ( OrderCalcProfit ( ORDER_TYPE_SELL , _Symbol , fLot, fPrice, fSL, fProfit)){}; } #else if ( forLong ){ fProfit=(fPrice-fSL)*fLot* ( 1 / MarketInfo( _Symbol , MODE_POINT)) * MarketInfo( _Symbol , MODE_TICKVALUE); } else { fProfit=(fSL-fPrice)*fLot* ( 1 / MarketInfo( _Symbol , MODE_POINT)) * MarketInfo( _Symbol , MODE_TICKVALUE); } 在画线之前#endif if ( fProfit!= 0 ){ fProfit= MathAbs (fProfit); } return fProfit; }

因此，我们用最小交易量计算了亏损，现在，我们需要确定亏损不会增加指定风险设置的交易量：

profit=getMyProfit(open, STOPLOSS_PRICE, lot); if ( profit!= 0 ){ if ( profit<stopin_value ){ lot*=(stopin_value/profit); if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP )== 0.01 ){ lot=( floor (lot* 100 ))/ 100 ; } else if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP )== 0.1 ){ lot=( floor (lot* 10 ))/ 10 ; } else { lot= floor (lot); } } else if ( profit>stopin_value && EXIT_IF_MORE ){ Alert (langs.wrnEXIT_IF_MORE1+ ": " +( string ) lot+ " " +langs.wrnEXIT_IF_MORE2+ ": " +( string ) profit+ " " + AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )+ " (" +( string ) stopin_value+ " " + AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )+ ")!" ); return ; } }

入场的限制

EA 交易会检查某些条件，以便在不允许打开时不打开交易。

例如，在初始化期间，EA检查当前资产工具的最小允许手数，如果这个值等于0， EA 就不会启动。因为它不能打开这样一个交易品种的仓位：

if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN )== 0 ){ Alert (langs.wrnMinVolume); ExpertRemove (); }

它还检查交易品种是否允许交易，如果禁止交易品种的交易或只允许关闭之前打开的交易，则不会启动EA：



if ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_MODE )== SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED || SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_MODE )== SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ){ Alert (langs.wrnOnlyClose); ExpertRemove (); }

开仓时，EA检查开仓价格和止损水平的正确性，例如，如果最低价格步长为0.25，止损设置为23.29，则经纪商将不接受您的订单。一般来说，EA可以自动将价格调整到适当的值（止损价格将设置为23.25或23.5）。因此，不可能显示无效价格。但是，还将执行附加检查：

if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE )> 0 && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE )!= 1 ){ resval= DoubleToString (STOPLOSS_PRICE/ SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ), 8 ); if ( StringFind (resval, ".00000000" )> 0 ){} else { Alert (langs.wrnSYMBOL_TRADE_TICK_SIZE+ " " +( string ) SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE )+ "! " +langs.wrnSYMBOL_TRADE_TICK_SIZE_end); return ; } }

结论

在本文中，我们只实现了基本的下单功能。但即使是这些功能，也可以对那些交易 Gerchik 水平或任何其他水平的人提供很大的帮助。



希望这样可以避免使用Excel表格。这将提高您的交易速度和准确性，因此，你的利润最终会增长。

任何EA改进都是受欢迎的，

如果您没有足够的编程技能，但您需要任何特定的功能，请随时与我联系，然而，这可能需要一些费用。

请检查市场上此 EA 交易的扩展版本的功能：

也许您所需的功能已经可用。

