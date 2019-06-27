基于 .Net 框架和 C# 开发图形界面(第二部分)：另外的图形元素

目录

简介

从 2018 年10月开始, MetaTrader 5 支持了与 .Net 框架库的整合。这组库实际上远不止是执行特定任务范围的框架或专用系统，例如绘制图形窗口或实现网络交互，.NET框架实际上拥有一切。它允许开发网站（Net Core，MVC），创建具有统一专业界面（Windows窗体）的系统应用程序，构建复杂的分布式系统，在节点之间进行数据交换，以及使用数据库（实体框架）。此外，.NET框架是一个由程序员和公司组成的庞大社区，拥有数千个不同的开源项目。如果交互是正确组织的，那么所有这些都可以在今天的MQL中使用。

在本文中，我们将继续开发在第一部分中创建的 GuiController 的功能。此功能旨在与基于Windows窗体技术的 .NET框架的图形功能交互。目前，在MQL图形功能上提供了大量信息,有许多不同的库通过MQL或多或少地做相同的事情。因此，我不希望读者将此材料视为“使用表单的另一个库”。事实上，本材料只是描述与.NET框架交互的一系列文章的一部分，并逐渐揭示了该软件平台的无限特性。Windows窗体只是这个平台中的一个构建块，尽管它非常方便和全面，就像.NET技术的任何一部分一样。Windows窗体图形子系统是探索此框架的一个很好的起点,经过适当的研究，它可以应用于与 .NET 框架的其他交互。此外，它还允许创建相当高效且最重要的是易于实现的交易面板、EA配置窗口、高级图形指标、机器人控制系统以及用户与交易平台之间交互的其他相关内容。

然而，为了实现所有这些令人兴奋的特性，有必要显著改进MQL程序和C#库之间的交互模块。您可能还记得，在第一节中，GuiController 模块只能与几个 WinForms 元素交互，例如按钮（Button）、文本标签（Label）、用于输入文本的文本字段（TextBox）和垂直滚动条。尽管支持很少，我们还是成功地创建了一个完整且功能相当强大的图形面板：

图 1. 文章第一部分创建的交易面板

尽管取得了令人印象深刻的成绩，但我们不会就此止步，继续改进我们的控制器。在本文中，我们将为它提供额外的图形元素，允许用户创建大多数类型的表单。





安排新元素测试



为了引入对新元素的支持，需要组织一种“测试台”。这使我们能够微调新元素的使用，并消除引入新功能时出现的潜在错误。我们的“测试台”由控制器、带有必要图形元素集的表单和用于处理这些元素的EA组成。所有窗体都将位于单个 DemoForm.exe 中。在EA中，我们将开发一个自定义参数，指定从DemoForm.exe下载的图形表单：





图 2. 选择下载的带有必要元素的自定义表单

测试EA本身非常简单，实际上，它由两部分组成：下载函数（标准的OnInit初始化函数）和图形事件处理程序函数（OnTimer函数中的事件循环）。您可能还记得，GuiController中的工作是通过调用静态方法来执行的。只有四种主要方法：

ShowForm - 从指定构建中载入一个表单; HideForm - 隐藏表单; GetEvent - 从表单中取得一个事件; SendEvent - 向表单发送一个事件.

在OnInit函数中，我们将根据所选元素下载必要的窗口。函数原型如下：

int OnInit () { switch (ElementType) { case WINFORM_TAB: GuiController::ShowForm( "DemoForm.exe" , "tab_form" ); break ; case WINFORM_BUTTON: GuiController::ShowForm( "DemoForm.exe" , "button_form" ); break ; ... } ... }

在 OnTimer 函数中，我们将处理来自以下表单的事件：

void OnTimer () { for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); ... if (id == TabIndexChange) printf ( "Selecet new tab. Index: " + ( string )lparam + " Name: " + sparam); else if (id == ComboBoxChange) printf ( "组合框 '" + el_name + "' 已改变 " + sparam); ... } }

这样，对于每个图形元素，我们将创建一个简短的工作示例，说明与它的交互。我们还将详细描述它支持的事件。





消息框(MessageBox)

从第二个版本开始，控制器支持消息框，这是一个标准的用户信息元素。它还向用户提供多个选项，并以所选选项的形式接收响应。

要启动消息窗口的演示，请在启动EA时选择 Windows 窗体元素类型参数中的“按钮和消息框（Buttons and MessageBox）”选项。启动EA后，会出现一个表单，提示您选择以下选项之一：

图 3. 调用消息框的示例窗体

这个窗体以及随后的所有窗体都是示范形式，因此不具备交易逻辑。但是，按下任何按钮后，EA会发送一条警告消息，请求确认所选操作。例如，单击“卖出（SELL）”时将显示以下消息窗口：





图 4. 交易EA要求确认开立新的空头头寸

用户单击其中一个按钮后，单击事件将被记住并记录在GuiController事件缓冲区中。EA以指定的频率调查事件缓冲区，并在发现新事件进入缓冲区后立即开始处理它。这样，EA需要接收“点击按钮（Button clicking）”事件，并通过发送 “MessageBox”对到来的事件做出反应。

for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); if (id == ClickOnElement) { printf ( "您按下了 '" + sparam + "' 按钮" ); string msg; if (el_name != "btnCancelAll" ) msg = "您是否想要开立一个新的 " + sparam + " 仓位?" ; else msg = "您是否确定关闭所有仓位?" ; GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, OKCancel, msg); } ... }

让我们分析发送事件的签名：

GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, OKCancel, msg);

这意味着EA要求显示消息框，其中“msg”变量中的主文本显示“确定”和“取消”按钮（OKCancel）。在本文的第一部分中，我们提到SendEvent方法的第一个参数包含发送事件接收器的图形元素的名称。但是，此字段与MessageBox的工作方式不同。消息框没有绑定到特定的图形窗口或元素（尽管Windows Froms允许这样的绑定）。因此，GuiController创建新的消息窗口，它不需要目标地址。通常，在显示消息后，应该阻止与之相关的窗口。事实上，如果在显示消息时，可以重复单击“买入”或“卖出”按钮而忽略出现的消息框，则会很奇怪。因此， 在GuiController中，此事件的第一个参数的名称代表应被阻止的元素，直到用户单击其中一个MessageBox按钮。任意图形元素的阻塞函数是可选的。它是使用整数lparam变量指定的：0-不阻挡窗口，1-如果存在就阻挡。但是，使用常量而不是零和一更方便。为此，使用 BlockingControl枚举在 GuiController中定义两个常量：

LockControl;

NotLockControl

第一个选项在用户按下按钮之前阻止窗口，第二个选项不允许用户访问图形窗口。

除了文本，消息窗口可以包含各种按钮的组合，通过单击这些按钮，用户同意某种选择。按钮集是使用System.Windows.Forms.MessageBoxButtons系统枚举定义的。枚举元素对MQL用户不可用，因为它们是在外部生成中定义的。为了简化处理 GuiController的MQL程序员的工作，我们实现了新的枚举——具有相同参数的System.Windows.Forms.MessageBoxButtons的克隆。枚举是在 IController.cs 中定义的:

public enum MessageBoxButtons { OK = 0 , OKCancel = 1 , AbortRetryIgnore = 2 , YesNoCancel = 3 , YesNo = 4 , RetryCancel = 5 }

这些枚举的常量可以直接在MQL编辑器中使用，例如通过 IntelliSens，使得配置MessageBox非常方便。例如，如果我们在 SendEvent中将OKCancel替换为YesNoCancel，对话框窗口将接收另一组按钮：

GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, YesNoCancel , msg);





图 5. 标准的三按钮组合 - Yes/No/Cancel

除了按钮集，GuiController还支持配置消息图标以及窗口标题文本。由于 SendEvent 方法具有固定数量的参数，因此通过它传递所有设置是很有问题的，因此找到了另一种解决方案。消息文本行可以使用“|”符号分为多个部分。在这种情况下，每个部分负责一个特定的附加参数。节数可能从一个（无分隔符）到三个（两个分隔符）不等。让我们探讨几个例子，假设您希望显示一条不带图标或附加标题的简单消息，在这种情况下，消息发送格式如下：

GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, OK, "This is a simple message" );





图 6. 窗口名称中没有图标和附加文本的简单消息

可以使用附加部分中的特殊常量将图标添加到消息中。假设我们想要显示一条带有警告图标的消息。为此，请将消息文本格式替换为以下格式：

GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, OK, "Warning|Your action can be dangerous" );

图 7. 带有警告图标的消息

图标不仅可以用关键字设置，还可以用假名图标设置。如果我们输入“？”而不是警告，效果如下。除了警告，我们还可以设置信息、问题和错误图标。下面是图标的关键字和假名表：

图标 关键字 假名

Warning !

Error !!!

Info i

Question ?



除了图标，我们还可以设置消息窗口的名称。为此，请用“|”分隔文本并输入窗口名称。以下是包含错误消息的窗口的完整定义示例：

GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, OK, "!!!|操作取消|严重错误" );

图 8. 带有错误图标的命名消息窗口

控制器具有智能线路分析功能。如果我们输入“!!!!|操作已取消”，将显示带有适当消息的严重错误图标。如果在行中指示两个部分“操作被取消|严重错误”，则不显示图标，但窗口名称更改为严重错误。





选项卡控件(TabControl)



选项卡是将元素分组的方便工具：

图 9. 含有两个选项卡的面板

选项卡控件元素支持单个TabIndexChange事件，它通知用户已移动到另一个选项卡。测试EA以表单上的代码跟踪表更改为特征。让我们看看代码片段：

for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); if ( id == TabIndexChange ) printf ("选择了 新 页面. Index: " + ( string ) lparam + " Name: " + sparam ); }

TabIndexChange 事件传递两个参数: lparam 和 sparam. 第一个包含用户选择选项卡的索引。第二个包含所选选项卡的名称。例如，如果用户选择第一个选项卡，则EA会键入以下消息：

选择 新 选项卡. 索引: 0 名称: tabPage1

选项卡是非常有用的图形元素，并不总是需要跟踪选项卡。WindowsForm要求单个窗体的所有元素具有唯一的名称。因此，位于不同选项卡中的同一类型的两个元素是唯一的，并且根据 WindForms，应以不同的方式命名。另一方面，通常需要跟踪直接控件的按下情况,这样一个元素所在的标签并不总是重要的。然而，有时有必要跟踪这些事件，因此，GuiController提供了足够用于此元素的必要交互接口。

复选框(CheckBox)



复选框是任何图形界面的关键元素之一。尽管它很简单，但是它被用于各种各样的界面，从旧版本的Windows开始，到Web和移动应用程序结束。它允许任何选项的直观指示。此外，还可以显示由于某种原因不可用的选项，允许用户直观地选择彼此不矛盾的选项：

图 10. 使用复选框组合选择选项

复选框有三种状态：选中（Checked）、未选中（Unchecked）和部分选中（Indeterminate）。Windows Forms 使用 System.Windows.Forms.CheckState 结构来描述这些状态:

namespace System.Windows.Forms { public enum CheckState { Unchecked = 0 , Checked = 1 , Indeterminate = 2 } }

每次用户单击此复选框时，GuiController都会通过lparam变量使用 CheckBoxChange 事件将其状态传递给MQL EA。它的数值对应了枚举中的选项之一: 0 — Unchecked, 1 — Checked, 2 — Indeterminate.

在演示示例中，EA跟踪“启用EURUSD交易”和“启用GBPUSD交易”复选框的选择。一旦其中一个选项可用，它就会解锁其“允许获利”和“允许止损”子选项。相反，如果用户从其中一个主选项中删除标志，则其子选项将立即锁定。这要归功于两个事件：ElementEnable和CheckBoxChange。下面的代码介绍了EA处理复选框的算法：

void OnTimer () { for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); if ( id == CheckBoxChange ) ChangeEnableStopAndProfit(el_name, id, lparam, dparam, sparam); } } void ChangeEnableStopAndProfit( string el_name, int id, long lparam, double dparam, string sparam) { int id_enable = ElementEnable; if (el_name == "EURUSDEnable" ) { GuiController::SendEvent( "EURUSDProfit" , id_enable, lparam, dparam, sparam); GuiController::SendEvent( "EURUSDStop" , id_enable, lparam, dparam, sparam); } else if (el_name == "GBPUSDEnable" ) { GuiController::SendEvent( "GBPUSDProfit" , id_enable, lparam, dparam, sparam); GuiController::SendEvent( "GBPUSDStop" , id_enable, lparam, dparam, sparam); } }

一旦通知EA用户选中了其中一个复选框，它就会将当前的 ElementEnable事件“true”发送给GuiController。相反，如果用户取消选中该框，则发送ElementEnable等于'false'。由于EA和表单在不同事件的帮助下进行了交互，因此创建了一种交互效果：表单开始根据用户选择更改子元素的可访问性，尽管控制逻辑本身直接位于EA中。





单选按钮(Radio Button)



单选按钮是一个简单的图形元素，允许用户从预定义的点中选择必要的点：

图 11. 单选按钮

当用户更改他们的选择时，EA会收到两次更改事件：来自未选中按钮和来自选中按钮。使用相同的RadioButtonChange标识符跟踪这两个事件。Here is an example of its use:

for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); else if (id == RadioButtonChange) { if (lparam == true ) printf ( "您选择了 " + sparam); else printf ( "您取消选择了 " + sparam); } }

lparam参数包含一个标志，通知按钮发生了什么：它是被选中（plaram=true）还是未选中（lparam=false）。单击按钮时，EA在终端中显示类似的消息：

你已经取消选择了EA 您已经选择了指标 您已经取消选择了指标 您已经选择了脚本 ...





组合框(Combo Box)



组合框是最常见的元素之一。除了复选框之外，它还应用于Web开发和现代移动应用程序。它也是Windows中最常用的元素之一：





图 12. 组合框和可用菜单项

组合框用于两种主要模式。第一个允许用户输入除现有值之外的新值：

图 13. 选择能够输入新符号的符号

第二种模式只为用户提供预先定义的菜单项，而不能选择自定义菜单项（见图11）。还有第三种模式隐藏菜单项，但很少使用，所以我们不会停留在它上面。

所有组合框显示模式都是使用DropDownStyle属性设置的。此属性通常在开发图形界面时设置一次，因此guiController没有允许您更改组合框类型的事件。但是，控制器允许跟踪组合框中元素的选择，以及输入新值。因此，ComboBox支持两个事件：它自己的ComboBoxChange和TextChange。我们的演示表单由两个组合框元素组成。第一个选项提供选择平台（MetaTrader 4/MetaTrader 5），第二个选项选择交易品种。第二个元素在默认情况下被阻止。然而，一旦用户选择了一个平台，他们就可以选择一个交易符号。下面是实现该功能的代码：

for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); if (id == ComboBoxChange) { if (el_name == "comboBox1" ) //-- 用户选择平台后立即取消阻止交易品种列表： GuiController::SendEvent( "comboBox2" , ElementEnable, 1 , 0.0 , "" ); printf ( "组合框 '" + el_name + "' 已改变 " + sparam); } }

如果我们开始选择组合框元素，演示 EA 将开始在终端中显示用户选择的参数：

在 MetaTrader 5 中组合框 “comboBox1" 已经改变 在 GBPUSD 上组合框 'comboBox2' 已经改变 在 USDJPY 上组合框 'comboBox2' 已经改变 ...





数字选择(NumericUpDown, 数字列表窗口)



数字列表窗口通常用于分析系统，包括交易面板。这就是为什么这个元素是第一个包含在 GuiController中的元素。数字列表窗口允许设置控制输入类型的特定值，只能输入数字。可以使用特殊的小滚动按钮更改步长，也可以显示数字的小数位:

图 14. 数字列表窗口

GuiController 对这种元素类型支持四种事件：

NumericChange 接收或发送包含窗口新数值的事件；

接收或发送包含窗口新数值的事件； NumericFormatChange 发送一个事件，指定数字的位数容量（在lparam变量中）及其更改步长（在dparam变量中）；

发送一个事件，指定数字的位数容量（在lparam变量中）及其更改步长（在dparam变量中）； NumericMaxChange 发送指定最大可能值的事件；

发送指定最大可能值的事件； NumericMinChange 发送指定最小可能值的事件。

NumericUpDown 通过单一的 NumericChange 事件与用户交互。当用户更改此窗口中的数值时，EA将通过事件接收适当的通知。这是唯一可能的用户交互。但是，EA可以配置窗口设置最重要的参数：小数位数、更改步长以及最大和最小可接受值。所有这些参数都取决于EA逻辑及其使用的数据类型，因此，不可能在表单设置中直接定义它们。它们应该在程序启动期间定义。

测试EA包括一个小示例，说明如何使用NumericUpDown。下面提供了从图13上传表单的代码。

int OnInit () { if (ElementType != WINFORM_HIDE) EventSetMillisecondTimer ( 100 ); else EventSetMillisecondTimer ( 1000 ); switch (ElementType) { ... case WINFORM_NUMERIC: { GuiController::ShowForm(assembly, "NumericForm" ); double ask = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double price_step = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ), Digits ()); long digits = ( long ) Digits (); GuiController::SendEvent( "NumericForm" , TextChange, 0 , 0.0 , "NumericForm (" + Symbol () + ")" ); NumericSet( "StopLoss" , Digits (), ask, ( double ) LONG_MAX , 0.0 , price_step); NumericSet( "TakeProfit" , Digits (), bid, ( double ) LONG_MAX , 0.0 , price_step); break ; } ... } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

从代码中可以看出，在上传过程中，EA接收到当前交易品种上的数据：其询问和投标价格、小数位数和价格步长。然后，使用特殊的辅助 NumericSet 函数为 NumericUpDown表单元素设置这些参数。让我们看一下它的代码：

void NumericSet( string name, long digits, double init, double max, double min, double step) { int id_foramt_change = NumericFormatChange; int id_change = NumericChange; int id_max = NumericMaxChange; int id_min = NumericMinChange; long lparam = 0 ; double dparam = 0.0 ; string sparam = "" ; GuiController::SendEvent(name, id_max, lparam, max, sparam); GuiController::SendEvent(name, id_min, lparam, min, sparam); GuiController::SendEvent(name, id_change, lparam, init, sparam); GuiController::SendEvent(name, id_foramt_change, digits, step, sparam); }

代码可以自适应地工作，根据它所运行的交易品种，我们将看到不同的价格格式：



图 15. 每个交易品种的单独价格格式



日期时间选择器(DataTimePicker, 日期选择窗口)



此元素在概念上与 NumericUpDown类似，唯一的区别是它允许用户安全地选择日期，而不是数字：

图 16. 在 DateTimePicker元素中选择精确时间

与 NumericUpDown 元素相比，与 DateTimePicker 的交互更加简单，这是因为，与数字格式不同，数字格式取决于EA当前的交易环境，日期格式或多或少具有通用性。它可以在开发表单时设置，然后保持完整。因而 DataTimePicker 支持唯一的 DateTimePickerChange 事件，通过 lparam 参数传递和接收准确的日期。这里是使用元素的一个例子:

for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); if (id == DateTimePickerChange) printf ("用户设置了 新 datetime 值: " + TimeToString (( datetime )lparam)); }

如果我们运行演示 EA 并把 DateTimePicker 作为演示元素，窗口类似于图15中出现的窗口，如果我们开始以各种方式更改日期和时间，则EA将响应这些事件，并在日志中显示新的日期和时间值：

User set a new datetime value : 2019.05 . 16 14 : 21 User set a new datetime value : 2019.05 . 16 10 : 21 User set a new datetime value : 2021.05 . 16 10 : 21

然而，与元素的交互比看起来要复杂一些，MQL 和 C# 有不同的时间格式，MQL采用简化的POSIX时间格式，分辨率为1秒，最早的可能日期为1970.01.01，而C#采用更高级的时间格式，分辨率为100纳秒。因此，为了与不同的系统交互，我们需要开发将一种时间格式转换为另一种时间格式的时间转换器。在 GuiController 中就使用了这样的转换器，它设计为 MtConverter 公共静态类：

public static class MtConverter { public static long ToMqlDateTime(DateTime date_time) { DateTime tiks_1970 = new DateTime( 1970 , 01 , 01 ); if (date_time < tiks_1970) return 0 ; TimeSpan time_delta = date_time - tiks_1970; return ( long )Math.Floor(time_delta.TotalSeconds); } public static DateTime ToSharpDateTime( long mql_time) { DateTime tiks_1970 = new DateTime( 1970 , 01 , 01 ); if (mql_time <= 0 || mql_time > int .MaxValue) return tiks_1970; TimeSpan time_delta = new TimeSpan( 0 , 0 , ( int )mql_time); DateTime sharp_time = tiks_1970 + time_delta; return sharp_time; } }

目前，它只包含两个方法：ToMqlDateTime 将 DateTime转换为 MQL。第二个方法将MQL时间值转换为C# DateTime结构，结果正好相反。由于datetime（mql）和 datetime（C#）类型彼此不兼容，因此转换是通过常规的“long”类型执行的，这对于所有系统都是相同的。因此，在接收到 DateTimePikerChange 事件时，我们需要显式地将lparam转换为datetime以接收正确的时间值：

printf ( "User set new datetime value: " + TimeToString ( ( datetime )lparam) );

我们不仅可以获得新的值，而且可以用类似的方式自己设定它们。例如，我们可以使用以下命令设置当前终端时间：

GuiController::SendEvent( "DateTimePicker" , DateTimePickerChange, (( long ) TimeCurrent ()) , 0.0 , "" );





ElementHide 和 ElementEnable - 隐藏及禁用指定元素



有一些通用事件允许您控制任何 WinForms 元素，其中就有 ElementHide 和 ElementEnable 事件。如需隐藏元素，按如下方法使用 ElementHide :

GuiController::SendEvent( "HideGroup" , ElementHide, true , 0.0 , "" );

其中 HideGroup 是需要隐藏的元素名称，如需显示元素，就做对应的调用:

GuiController::SendEvent( "HideGroup" , ElementHide, false , 0.0 , "" );

请注意所使用元素的名称，WindowsForm中的单个元素可能包含内部元素，这被称为元素嵌套（elements nesting）。这样的安排允许在组级别管理所有元素。在示例中，文本框与嵌套在其中的“label”标题一起使用。在给定的频率下，框中的所有元素都将消失，然后再次出现：

图 17. 从EA中隐藏任意图形元素

此外，可以使每个元素不可用，虽然它不会消失，但使用它变得不可使用。这是一个有用的选项，允许设计更复杂和直观的界面。我们已经在标志描述中提到使用此事件。可以通过发送以下事件使元素不可用：

GuiController::SendEvent( "element" , ElementEnable, false , 0.0 , "" );

只需将“false”标志替换为“true”，即可再次激活元素：

GuiController::SendEvent( "element" , ElementEnable, true , 0.0 , "" );









AddItem — 添加子元素



某些元素可能包含其他元素，在程序启动之前，这些子元素的内容通常是未知的。假设我们需要显示一个交易品种列表，这样用户就可以选择他们需要的交易品种。出于这些目的，最合理的做法是使用组合框：





图 18. 预先设置的交易品种列表

但是，在编译图形表单的阶段不能提前输入交易品种，因为可用交易品种的列表可能因代理而异。因此，此类型的内容应动态形成。使用的命令是 AddItem 。最简单的方法是列出 MarketWatch 中所有可用的交易品种，并将其作为菜单项添加：

int OnInit () { EventSetMillisecondTimer ( 100 ); GuiController::ShowForm(assembly, "SendOrderForm" ); for ( int i = 0 ; i < SymbolsTotal ( true ); i++) { GuiController::SendEvent( "SymbolComboBox" , AddItem , 0 , 0 , SymbolName (i, true )); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

如您所见，这个命令非常容易使用。尽管该命令是通用的，但并非所有元素都允许向其添加子元素，目前，GuiController仅支持组合框的此事件，然而，这足以构建高效的图形界面。此列表将来可能会扩展。





Exception — 接收异常的事件



我们不可能总是写没有错误的程序，此外，在一些情况下，可能在无法预知的场景下程序执行时会出现错误。在这些情况下，能够获得所发生的数据的反馈是必要的。Exception 事件就是为了这种交互而提供的，它是由 GuiController 本身生成，再发送给到 MQL EA 中的。GuiController 在两种情况下会创建错误消息:

在系统异常拦截的情况下； 如果从EA发送的事件不支持为其选择的元素，或者事件本身具有无效值。

让我们逐个分析这些选项。为了演示第一个选项，让我们返回演示代码，即显示 NumericUpDown元素的选项。在这个启动选项中，调用一个特殊的 NumericSet函数。它会设置 NumericUpDown 元素的工作范围：

void NumericSet( string name, long digits, double init, double max, double min, double step) { int id_foramt_change = NumericFormatChange; int id_change = NumericChange; int id_max = NumericMaxChange; int id_min = NumericMinChange; long lparam = 0 ; double dparam = 0.0 ; string sparam = "" ; GuiController::SendEvent(name, id_min, lparam, min, sparam); GuiController::SendEvent(name, id_change, lparam, init, sparam); GuiController::SendEvent(name, id_foramt_change, digits, step, sparam); }

此函数已被轻微更改，因此未设置元素的最大值（其中的相应字符串被注释掉），如果在黄金图表上编译后运行此表单，它会突然停止显示当前价格：

图 19. 价格设置表单中的零值

发生了什么?异常系统是用来回答这个问题的。每个异常都可以通过 GuiController::GetEvent获得，就像其他消息一样：

for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); ... if (id == Exception) printf ( "Unexpected exception: " + sparam); }

消息输出已经说了很多：

意外异常：“1291,32”值对于“Value”是不可接受的,"Value”应在“Minimum”到“Maximum”的范围内。 参数名称: Value 意外异常: '1291,06' 对于 'Value' 是不可接受的，"Value”应在“Minimum”到“Maximum”的范围内。 参数名称: Value

实际情况是 NumericUpDown 默认的工作范围是从 0 到 100，因此，设置黄金的当前价格（每金衡盎司1292美元）会导致错误。要避免这种情况，请使用NumericMaxChange事件通过程序扩展可接受值的范围。这就是 NumericSet 函数中注释掉的代码所做的。

当发送错误事件时，调用异常的第二个选项是可能出现的，例如，可以将事件发送到不存在的目标：

GuiController::SendEvent( "empty" , ElementEnable, 0 , 0.0 , "" );

回应将如下：

意外异常： SendEvent：未找到名为“empty”的元素

我们还可以尝试发送不支持该项目的事件。例如，让我们尝试将以下文本添加到“止损水平”输入字段（NumericUpDown元素类型）：

GuiController::SendEvent( "StopLoss" , AddItem, 0 , 0.0 , "New Text" );

答案将非常简洁：

意外异常：元素“StopLos”不支持“Add Item”事件

异常系统为创建复杂的图形应用程序提供了宝贵的帮助，这种应用程序中的错误是不可避免的，开发速度和方便程度取决于程序员识别它们的速度。





可用图形元素和事件的汇总表格



将支持的图形元素系统化，与 GuiController协同工作是合理的。为此，我们创建一个表，其中包含有关这些元素的摘要信息以及在GuiController中使用它们的方法。“Sample usage(示例用法)”列包含一个简短的示例代码，说明如何从MQL程序中使用此元素。所讨论的代码应被视为使用元素的总体模式的一部分。例如，第一个示例的代码（MessageBox）：

string msg = "!!!|操作被取消|严重错误" ; GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, OK, msg);

应当在下面的环境中考虑:

void OnTimer { for ( static int i = 0 ; i < GuiController::EventsTotal(); i++) { int id; string el_name; long lparam; double dparam; string sparam; GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); if (id == MessageBox ) { string msg = "!!!|操作被取消|严重错误" ; GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, OK, msg); } } }

该模式在其他示例中也以类似的方式使用。

图形元素 元素或事件的名称 主要事件 IDs 示例用法

消息框(MessageBox) 消息框(MessageBox) string msg = "!!!|操作被取消|严重错误" ; GuiController::SendEvent( "ButtonForm" , MessageBox , LockControl, OK, msg);





页面（Tabs） TabIndexChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ("选择了 新 页面. 索引: " + ( string )lparam + " Name: " + sparam);





复选框(CheckBox) CheckBoxChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ( "选择了" + sparam + " " + lparam);



单选按钮（RadioButton） RadioButtonChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); if(lparam == true) printf("您选择了 " + sparam); else printf("您取消选择了 " + sparam);





组合框（ComboBox） ComboBoxChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ( "组合框 '" + el_name + "' 已改变 " + sparam);



数字调节（NumericUpDown） NumericChange

NumericFormatChange

NumericMaxChange

NumericMinChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ("数值 '" + el_name + "' 已改变, 新 值: " + DoubleToString (dparam, 4 ));





日期时间选择器（DateTimePicker） DateTimePickerChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf("用户设置了新 datetime 值: " + TimeToString((datetime)lparam));



Vertical Scroll ScrollChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ("垂直滚动部分有了 新 数值: " + ( string )lparam);

文本框（TextBox） TextChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ( "输入了新数值: " + sparam);

按钮（Button） ClickOnElement GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ( "按钮 " + sparam + " 被按下" );

标签（Label） TextChange GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ( "标签有了新的文字: " + sparam);



除了图形元素之外，GuiController还支持使用它们的通用事件。让我们以表格的形式来安排这些事件：

事件 描述 示例用法 ElementHide 隐藏/恢复一个元素 GuiController::SendEvent( "HideGroup" , ElementHide, true , 0.0 , "" ); ElementEnable 启用/禁用一个元素 GuiController::SendEvent( "HideGroup" , ElementEnable, true , 0.0 , "" ); AddItem 把新的子元素加到所选元素中 GuiController::ShowForm(assembly, "SendOrderForm" ); for ( int i = 0 ; i < SymbolsTotal ( true ); i++) GuiController::SendEvent( "SymbolComboBox" , AddItem, 0 , 0 , SymbolName (i, true )); 异常 取得在调用 CLR 时的异常 GuiController::GetEvent(i, el_name, id, lparam, dparam, sparam); printf ( "Unexpected exception: " + sparam);











结论

我们分析了Windows窗体的主要图形元素以及与之交互的示例。这些元素很少，但它们代表了任何图形应用程序的主干。尽管它们不包括表格（交易中另一个非常重要的元素），但是您仍然可以使用它们来创建功能性的图形应用程序。

最新的 GuiController 版本附在下面，此外，还可以从GitHub存储库系统复制此版本。可以在此处找到库版本： https://github.com/PublicMqlProjects/MtGuiController.git. 您还可以复制示范窗体项目。它位于 https://github.com/PublicMqlProjects/GuiControllerElementsDemo.git. 阅读 文章的第一部分，了解如何通过版本控制系统获得最新的库版本。所附文件包含所有项目的完整源代码。其中有三个：EA调用带有元素的窗体，DemoForm.exe 构建中的一组表单，编译的 Guicontroller（source\mql5\libraries\guicontroller.dll）以及一个源代码（source\sharp\guicontroller）。另外，请注意，演示 EA 需要到已启动表单的绝对路径。在您的PC上，它将与 “assembly” EA参数中指定的不同，因此将其替换为实际路径。