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具有强化学习和灭绝失败个体的进化交易算法（ETARE）

具有强化学习和灭绝失败个体的进化交易算法（ETARE）

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Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

概述

您知道进化、神经网络、和交易者有什么共同点吗？他们都会从错误中吸取教训。这正是我坐在终端前又一个不眠之夜后顿悟的，当时我的“完美”交易算法再次因意外的市场走势而令本金亏损。

我就像昨天一样记得那一天：2016 年 6 月 23 日，英国脱欧公投。我的算法基于经典的形态分析技术，自信地持有英镑的多头持仓。“所有的民意调查都表明，英国将继续留在欧盟！”，我也这般认为。凌晨 4 点莫斯科时间，当第一轮结果显示英国脱欧支持者获胜时，英镑在几分钟内暴跌了 1800 点。我的本金亏损了 40%。

2023 年 3 月，我开始开发 ETARE — 具有强化和灭绝（消除）的进化交易算法。为什么要灭绝？因为在自然界中，最强者生存。那为什么不将这一原则应用到交易策略呢？

您准备好进入经典技术分析与人工智能最新进展相遇的世界了吗？在达尔文自然选择中，每种交易策略都在为生存而奋斗？那么请系好安全带 — 继续前行会很有趣。因为您即将看到的，不光是另一款交易机器人。而是历经 15 年反复试错、数千小时编程，以及坦率地说，少量爆仓的结果。但最主要的，它是一款正在运营的系统，已为用户带来真正盈利。


系统架构

ETARE 的核心是混合架构，令人联想到现代量子计算机。还记得我们基于两条移动平均线交叉，为 MetaTrader 4 编写简单脚本的日子吗？在当时，这看似像是一次突破。现在回看，我意识到我们就像古代的水手，试图仅用指南针和星座就去横渡海洋。

2022 年崩盘后，很明显市场过于复杂，简单的方案无所适从。从那时起，我进入机器学习世界的旅程就开始了。

class HybridTrader:
    def __init__(self, symbols, population_size=50):
        self.population = []  # Population of strategies
        self.extinction_rate = 0.3  # Extinction rate
        self.elite_size = 5  # Elite individuals
        self.inefficient_extinction_interval = 5  # Cleaning interval

想象一群蚂蚁，每只蚂蚁都是一种交易策略。强壮的个体生存，并将基因遗传给后辈，而孱弱个体则消失。在我的系统中，由神经网络的权重比率来扮演基因的角色。

为什么 population_size=50？因为较少的策略无法提供足够的多元化，而太多策略则难以快速适应市场变化。

在自然界中，蚂蚁不断探索新的区域，寻找食物，并将信息传递给相关者。在 ETARE 中，每种策略还研究市场，成功的交易形态经由杂交机制传递给后代：

def _crossover(self, parent1, parent2):
    child = TradingIndividual(self.input_size)
    # Cross scales through a mask
    for attr in ['input_weights', 'hidden_weights', 'output_weights']:
        parent1_weights = getattr(parent1.weights, attr)
        parent2_weights = getattr(parent2.weights, attr)
        mask = np.random.random(parent1_weights.shape) < 0.5
        child_weights = np.where(mask, parent1_weights, parent2_weights)
        setattr(child.weights, attr, child_weights)
    return child

2024 年 12 月，在分析交易日志时，我注意到最成功的代码往往是其它成功方式的“混合体”。就像在自然界中，强大的基因会产生健康的后代一样，故在算法交易中，成功的形态能够结合起来，从而创造更有效的策略。

该系统的核心就是 LSTM 网络，这是一种拥有“记忆”的特殊类型神经网络。数月的各种架构试验，从简单的多层感知器、到复杂的变换器，我们最终安置在这种配置之上：

class LSTMModel(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
        super(LSTMModel, self).__init__()
        self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, batch_first=True)
        self.dropout = nn.Dropout(0.4)  # Protection from overfitting
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size)
    
    def forward(self, x):
        out, _ = self.lstm(x)
        out = self.dropout(out[:, -1, :])  # Use the last LSTM output
        out = self.fc(out)
        return out

每 100 笔交易，系统就会进行“清除”，无情地删除无利可图的策略。这是 ETARE 的关键机制之一，它的创建是一个单独的故事。我记得 2023 年 12 月的一个夜晚，我在分析交易日志时注意到一个令人惊讶的形态：大多数在前 100-150 笔交易中出现亏损的策略，以后仍无利可图。这一观察彻底改变了系统架构：

def _inefficient_extinction_event(self):
    """Periodic extinction of inefficient individuals"""
    initial_size = len(self.population)
    
    # Analyze efficiency of each strategy
    performance_metrics = []
    for individual in self.population:
        metrics = {
            'profit_factor': individual.total_profit / abs(individual.max_drawdown) if individual.max_drawdown != 0 else 0,
            'win_rate': len([t for t in individual.trade_history if t.profit > 0]) / len(individual.trade_history) if individual.trade_history else 0,
            'risk_adjusted_return': individual.total_profit / individual.volatility if individual.volatility != 0 else 0
        }
        performance_metrics.append(metrics)
    
    # Remove unprofitable strategies taking into account a comprehensive assessment
    self.population = [ind for ind, metrics in zip(self.population, performance_metrics)
                      if metrics['profit_factor'] > 1.5 or metrics['win_rate'] > 0.6]
    
    # Create new individuals with improved initialization
    while len(self.population) < initial_size:
        new_individual = TradingIndividual(self.input_size)
        new_individual.mutate()  # Random mutations
        
        # Inherit successful patterns
        if len(self.population) > 0:
            parent = random.choice(self.population)
            new_individual.inherit_patterns(parent)
            
        self.population.append(new_individual)

交易决策数据库充当系统记忆。每一个决定、每一个结果 — 所有一切都被记录下来，以供以后分析： 

def _save_to_db(self):
    with self.conn:
        self.conn.execute('DELETE FROM population')
        for individual in self.population:
            data = {
                'weights': individual.weights.to_dict(),
                'fitness': individual.fitness,
                'profit': individual.total_profit
            }
            self.conn.execute(
                'INSERT INTO population (data) VALUES (?)',
                (json.dumps(data),)
            )

整个复杂的机制作为一个单一的有机体运营，持续进化，并适应市场变化。在高波动期间，例如 VIX 超过 25 时，系统会自动提升策略的可靠性需求。在平静期当中，它变得更加激进，允许用户尝试新的交易形态。



强化学习机制

开发交易机器人有一个悖论：算法越复杂，它在真实市场上的表现就越糟糕。 

这就是为什么我们专注于 ETARE 学习机制的简单性和透明度。历经两年试验不同架构，我们得出了一个优先记忆系统：

class RLMemory:
    def __init__(self, capacity=10000):
        self.memory = deque(maxlen=capacity)
        self.priorities = deque(maxlen=capacity)
        
    def add(self, state, action, reward, next_state):
        priority = max(self.priorities) if self.priorities else 1.0
        self.memory.append((state, action, reward, next_state))
        self.priorities.append(priority)

每一个交易决策都不仅仅是一次入场，更是风险与潜在回报之间的复杂平衡。看看系统如何从其决策中学习： 

def update(self, state, action, reward, next_state):
    self.memory.add(state, action, reward, next_state)
    self.total_profit += reward

    if len(self.memory.memory) >= 32:
        batch = self.memory.sample(32)
        self._train_on_batch(batch)

我亏损过多次，因为模型无法适应不同的市场状况。就在那时，自适应学习的思路诞生了。现在，系统分析每笔业务，并调整其行为： 

def _calculate_confidence(self, prediction, patterns):
    # Baseline confidence from ML model
    base_confidence = abs(prediction - 0.5) * 2
    
    # Consider historical experience
    pattern_confidence = self._get_pattern_confidence(patterns)
    
    # Dynamic adaptation to the market
    market_volatility = self._get_current_volatility()
    return (base_confidence * 0.7 + pattern_confidence * 0.3) / market_volatility

关键点是，系统不光记住成功的交易；它还学习理解为什么它们会成功。通过 PyTorch 中实现的多层反向传播架构，这成为可能： 

def _train_on_batch(self, batch):
    states = torch.FloatTensor(np.array([x[0] for x in batch]))
    actions = torch.LongTensor(np.array([x[1].value for x in batch]))
    rewards = torch.FloatTensor(np.array([x[2] for x in batch]))
    next_states = torch.FloatTensor(np.array([x[3] for x in batch]))
    
    current_q = self.forward(states).gather(1, actions.unsqueeze(1))
    next_q = self.forward(next_states).max(1)[0].detach()
    target = rewards + self.gamma * next_q
    
    loss = self.criterion(current_q.squeeze(), target)
    self.optimizer.zero_grad()
    loss.backward()
    self.optimizer.step()

如是结果，我们得到一个系统，并非从理想的回测中学习，而是来自实盘交易经验。在涵盖过去一年的实盘市场测试中，ETARE 已证明了其适应多变市场条件的能力，从平静的趋势到高度波动的时期。

但最重要的是，这个系统还在继续进化。每笔交易，每一次市场循环，它都会变得更聪明一点、更高效一点。正如我们的一位内测人员所说，“这是我第一次看到一种算法能够真正从错误中吸取教训，而不仅仅是调整参数去拟合历史数据。


孱弱个体灭绝的机制

查尔斯·达尔文从未在金融市场上交易过，但他的进化论对成功交易策略的动态提供了非凡的描述。在自然界中，并非最强壮或最快的个体才能生存 ，而是那些最能适应环境变化的个体。同样的事情也发生在市场中。

历史上获知许多案例，在第一只黑天鹅之后，“完美”的交易算法被灭绝了。在 2015 年，当瑞士国家银行将瑞士法郎与欧元脱钩时，我损失了可观的本金。我的算法于那一刻被证明针对这样的事件完全束手无策。这令我思考：为什么大自然能够成功地对付黑天鹅数百万年，而我们的算法却不行？

答案出乎意料，是在阅读《物种起源论》一书时。达尔文描述了在气候突然变化时期，幸存下来的不是最特殊的物种，留下的都是具备适应能力的那些。正是这一原则构成了 ETARE 中灭绝机制的基础：

def _inefficient_extinction_event(self):
    """Periodic extinction of inefficient individuals"""
    initial_population = len(self.population)
    market_conditions = self._analyze_market_state()
    
    # Assessing the adaptability of each strategy
    adaptability_scores = []
    for individual in self.population:
        score = self._calculate_adaptability(
            individual, 
            market_conditions
        )
        adaptability_scores.append(score)
    
    # Dynamic survival threshold
    survival_threshold = np.percentile(
        adaptability_scores, 
        30  # The bottom 30% of the population is dying out
    )
    
    # Merciless extinction
    survivors = []
    for ind, score in zip(self.population, adaptability_scores):
        if score > survival_threshold:
            survivors.append(ind)
    
    self.population = survivors
    
    # Restore population through mutations and crossbreeding
    while len(self.population) < initial_population:
        if len(self.population) >= 2:
            # Crossbreeding of survivors
            parent1 = self._tournament_selection()
            parent2 = self._tournament_selection()
            child = self._crossover(parent1, parent2)
        else:
            # Create a new individual 
            child = TradingIndividual(self.input_size)
        
        # Mutations for adaptation
        child.mutate(market_conditions.volatility)
        self.population.append(child)

正如在自然界中，大规模灭绝时期会导致新的、更先进的物种出现，故在我们的系统中，高波动时期成为策略进化的催化剂。看看自然选择的机制： 

def _extinction_event(self):
    # Analyze market conditions
    market_phase = self._identify_market_phase()
    volatility = self._calculate_market_volatility()
    trend_strength = self._measure_trend_strength()
    
    # Adaptive sorting by survival
    def fitness_score(individual):
        return (
            individual.profit_factor * 0.4 +
            individual.sharp_ratio * 0.3 +
            individual.adaptability_score * 0.3
        ) * (1 + individual.correlation_with_market)
    
    self.population.sort(
        key=fitness_score, 
        reverse=True
    )
    
    # Preserve elite with diversity in mind
    elite_size = max(
        5, 
        int(len(self.population) * 0.1)
    )
    survivors = self.population[:elite_size]
    
    # Create a new generation
    while len(survivors) < self.population_size:
        if random.random() < 0.8:  # 80% crossover
            # Tournament selection of parents
            parent1 = self._tournament_selection()
            parent2 = self._tournament_selection()
            
            # Crossbreeding considering account market conditions
            child = self._adaptive_crossover(
                parent1, 
                parent2, 
                market_phase
            )
        else:  # 20% elite mutation
            # Clone with mutations
            template = random.choice(survivors[:3])
            child = self._clone_with_mutations(
                template,
                volatility,
                trend_strength
            )
        survivors.append(child)

我们特别注意到适应度评估机制。在自然界中，这是个体产生有活力后代的能力；在我们的例子中，它是策略在各种市场条件下产生盈利的能力： 

def evaluate_fitness(self, individual):
    # Basic metrics
    profit_factor = individual.total_profit / max(
        abs(individual.total_loss), 
        1e-6
    )
    
    # Resistance to drawdowns
    max_dd = max(individual.drawdown_history) if individual.drawdown_history else 0
    drawdown_resistance = 1 / (1 + max_dd)
    
    # Profit sequence analysis
    profit_sequence = [t.profit for t in individual.trade_history[-50:]]
    consistency = self._analyze_profit_sequence(profit_sequence)
    
    # Correlation with the market
    market_correlation = self._calculate_market_correlation(
        individual.trade_history
    )
    
    # Adaptability to changes
    adaptability = self._measure_adaptability(
        individual.performance_history
    )
    
    # Comprehensive assessment
    fitness = (
        profit_factor * 0.3 +
        drawdown_resistance * 0.2 +
        consistency * 0.2 +
        (1 - abs(market_correlation)) * 0.1 +
        adaptability * 0.2
    )
    
    return fitness

这就是生存策略的突变如何发生的。这个过程令人想起自然界中的基因突变，DNA 的随机变化有时会导致更具活力的有机体出现：

def mutate(self, market_conditions):
    """Adaptive mutation considering market conditions"""
    # Dynamic adjustment of mutation strength
    self.mutation_strength = self._calculate_mutation_strength(
        market_conditions.volatility,
        market_conditions.trend_strength
    )
    
    if np.random.random() < self.mutation_rate:
        # Mutation of neural network weights
        for weight_matrix in [
            self.weights.input_weights,
            self.weights.hidden_weights,
            self.weights.output_weights
        ]:
            # Mutation mask with adaptive threshold
            mutation_threshold = 0.1 * (
                1 + market_conditions.uncertainty
            )
            mask = np.random.random(weight_matrix.shape) < mutation_threshold
            
            # Volatility-aware mutation generation
            mutations = np.random.normal(
                0,
                self.mutation_strength * market_conditions.volatility,
                size=mask.sum()
            )
            
            # Apply mutations
            weight_matrix[mask] += mutations
            
        # Mutation of hyperparameters
        if random.random() < 0.3:  # 30% chance
            self._mutate_hyperparameters(market_conditions)

有趣的是，在系统的某些版本中，在市场波动较大期间，系统会自动提升突变的密度。这令人想起一些细菌在压力条件下如何加速突变。在我们的例子中： 

def _calculate_mutation_strength(self, volatility, trend_strength):
    """Calculate mutation strength based on market conditions"""
    base_strength = self.base_mutation_strength
    
    # Mutation enhancement under high volatility
    volatility_factor = 1 + (volatility / self.average_volatility - 1)
    
    # Weaken mutations in a strong trend
    trend_factor = 1 / (1 + trend_strength)
    
    # Mutation total strength
    mutation_strength = (
        base_strength * 
        volatility_factor * 
        trend_factor
    )
    
    return np.clip(
        mutation_strength,
        self.min_mutation_strength,
        self.max_mutation_strength
    )

种群多样化的机制尤为重要。在自然界中，遗传多样性是物种生存的关键。在 ETARE 中，我们实现了类似的原则： 

def _maintain_population_diversity(self):
    """ Maintain diversity in the population"""
    # Calculate the strategy similarity matrix
    similarity_matrix = np.zeros(
        (len(self.population), len(self.population))
    )
    
    for i, ind1 in enumerate(self.population):
        for j, ind2 in enumerate(self.population[i+1:], i+1):
            similarity = self._calculate_strategy_similarity(ind1, ind2)
            similarity_matrix[i,j] = similarity_matrix[j,i] = similarity
    
    # Identify clusters of similar strategies
    clusters = self._identify_strategy_clusters(similarity_matrix)
    
    # Forced diversification when necessary
    for cluster in clusters:
        if len(cluster) > self.max_cluster_size:
            # We leave only the best strategies in the cluster
            survivors = sorted(
                cluster,
                key=lambda x: x.fitness,
                reverse=True
            )[:self.max_cluster_size]
            
            # Replace the rest with new strategies
            for idx in cluster[self.max_cluster_size:]:
                self.population[idx] = TradingIndividual(
                    self.input_size,
                    mutation_rate=self.high_mutation_rate
                )

结果呢？这个系统不光进行交易，且随市场进化。正如达尔文所说，生存下来的不是最强的，而是最具适应性的。在算法交易世界，这一点比任何其它都更重要。


交易决策数据库

维护交易经验与获得交易经验同样重要。多年来，我一直与算法系统打交道，我一再相信，如果没有可靠的数据库，任何交易系统迟早都会“忘记”其最佳策略。在 ETARE 中，我们为交易决策实现了多级存储： 

def _create_tables(self):
    """ Create a database structure"""
    with self.conn:
        self.conn.execute('''
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS population (
                id INTEGER PRIMARY KEY,
                individual TEXT,
                created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
                last_update TIMESTAMP
            )
        ''')
        
        self.conn.execute('''
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS history (
                id INTEGER PRIMARY KEY,
                generation INTEGER,
                individual_id INTEGER,
                trade_history TEXT,
                market_conditions TEXT,
                FOREIGN KEY(individual_id) REFERENCES population(id)
            )
        ''')

每笔交易、每一次决策，即使看似微不足道的决策，都会成为系统集体经验的一部分。以下是我们在每笔交易循环后保存数据的方法：

def _save_to_db(self):
    try:
        with self.conn:
            self.conn.execute('DELETE FROM population')
            for individual in self.population:
                individual_data = {
                    'weights': {
                        'input_weights': individual.weights.input_weights.tolist(),
                        'hidden_weights': individual.weights.hidden_weights.tolist(),
                        'output_weights': individual.weights.output_weights.tolist(),
                        'hidden_bias': individual.weights.hidden_bias.tolist(),
                        'output_bias': individual.weights.output_bias.tolist()
                    },
                    'fitness': individual.fitness,
                    'total_profit': individual.total_profit,
                    'trade_history': list(individual.trade_history),
                    'market_metadata': self._get_market_conditions()
                }
                self.conn.execute(
                    'INSERT INTO population (individual) VALUES (?)', 
                    (json.dumps(individual_data),)
                )
    except Exception as e:
        logging.error(f"Error saving population: {str(e)}")

即使在严重的服务器故障之后，归因于详细的日志和备份，整个系统在几分钟内也能恢复。以下是恢复机制如何工作的原理：

def _load_from_db(self):
    """Load population from database"""
    try:
        cursor = self.conn.execute('SELECT individual FROM population')
        rows = cursor.fetchall()
        for row in rows:
            individual_data = json.loads(row[0])
            individual = TradingIndividual(self.input_size)
            individual.weights = GeneticWeights(**individual_data['weights'])
            individual.fitness = individual_data['fitness']
            individual.total_profit = individual_data['total_profit']
            individual.trade_history = deque(
                individual_data['trade_history'], 
                maxlen=1000
            )
            self.population.append(individual)
    except Exception as e:
        logging.error(f"Error loading population: {str(e)}")

我们将特别关注历史数据的分析。每个成功的策略都会留下痕迹，可用于改进未来决策： 

def analyze_historical_performance(self):
    """ Historical performance analysis"""
    query = '''
        SELECT h.*, p.individual 
        FROM history h 
        JOIN population p ON h.individual_id = p.id 
        WHERE h.generation > ? 
        ORDER BY h.generation DESC
    '''
    
    cursor = self.conn.execute(query, (self.generation - 100,))
    performance_data = cursor.fetchall()
    
    # Analyze patterns of successful strategies
    success_patterns = defaultdict(list)
    for record in performance_data:
        trade_data = json.loads(record[3])
        if trade_data['profit'] > 0:
            market_conditions = json.loads(record[4])
            key_pattern = self._extract_key_pattern(market_conditions)
            success_patterns[key_pattern].append(trade_data)
    
    return success_patterns

ETARE 数据库不仅是一个信息存储设施，更是系统真正的“大脑”，能够分析过去，并预测未来。正如我的老导师常说的那样：“没有记忆的交易系统就像一个没有经验的交易者：他每天都从草案开始”。


数据和函数

在从事算法交易的这些年中，我尝试了数百种指标组合。有一次，我的交易系统使用了 50 多种不同的指标，从经典的 RSI 到我自己设计的奇异指标。但您知道我在又一次亏空本金后意识到了什么吗？这不是关于数量，而是关于恰当的数据处理。

我记得英国脱欧期间发生的一件事：一个有几十个指标的系统，由于信号冲突而无法做出决定，直接“宕机”了。这就是 ETARE 的思路诞生的时候 — 使用最少必要指标集，但以智能方式处理它们的系统。

def prepare_features(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Prepare features for analysis"""
    df = data.copy()

    # RSI - as an overbought/oversold detector
    delta = df['close'].diff()
    gain = delta.where(delta > 0, 0).rolling(14).mean()
    loss = -delta.where(delta < 0, 0).rolling(14).mean()
    rs = gain / loss
    df['rsi'] = 100 - (100 / (1 + rs))
我们系统中的 RSI 不仅仅是一个超买/超卖指标。我们将其用作市场情绪综合分析的一部分。它与 MACD 结合使用特别有效： 
# MACD - to determine the trend
    exp1 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
    exp2 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
    df['macd'] = exp1 - exp2
    df['macd_signal'] = df['macd'].ewm(span=9, adjust=False).mean()
    df['macd_hist'] = df['macd'] - df['macd_signal']

布林带是我们的波动率“雷达”。  

# Bollinger Bands with adaptive period
    volatility = df['close'].rolling(50).std()
    adaptive_period = int(20 * (1 + volatility.mean()))
    
    df['bb_middle'] = df['close'].rolling(adaptive_period).mean()
    df['bb_std'] = df['close'].rolling(adaptive_period).std()
    df['bb_upper'] = df['bb_middle'] + 2 * df['bb_std']
    df['bb_lower'] = df['bb_middle'] - 2 * df['bb_std']

一个单独故事是对波动性和动量的分析。 

# Momentum - market "temperature"
    df['momentum'] = df['close'] / df['close'].shift(10)
    df['momentum_ma'] = df['momentum'].rolling(20).mean()
    df['momentum_std'] = df['momentum'].rolling(20).std()
    
    # Volatility is our "seismograph"
    df['atr'] = df['high'].rolling(14).max() - df['low'].rolling(14).min()
    df['price_change'] = df['close'].pct_change()
    df['price_change_abs'] = df['price_change'].abs()
    
    # Volume volatility
    df['volume_volatility'] = df['tick_volume'].rolling(20).std() / df['tick_volume'].rolling(20).mean()

ETARE 中的成交量分析不仅仅是即刻报价计数。我们开发了一种专用算法来检测异常交易量，有助于预测强劲走势： 

# Volume analysis - market "pulse"
    df['volume_ma'] = df['tick_volume'].rolling(20).mean()
    df['volume_std'] = df['tick_volume'].rolling(20).std()
    df['volume_ratio'] = df['tick_volume'] / df['volume_ma']
    
    # Detection of abnormal volumes
    df['volume_spike'] = (
        df['tick_volume'] > df['volume_ma'] + 2 * df['volume_std']
    ).astype(int)
    
    # Cluster analysis of volumes
    df['volume_cluster'] = (
        df['tick_volume'].rolling(3).sum() / 
        df['tick_volume'].rolling(20).sum()
    )

最后触及的是数据归一化化。这是许多人低估的关键一步。

# Normalization considering market phases
    numeric_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns
    for col in numeric_cols:
        # Adaptive normalization
        rolling_mean = df[col].rolling(100).mean()
        rolling_std = df[col].rolling(100).std()
        df[col] = (df[col] - rolling_mean) / (rolling_std + 1e-8)
    
    # Removing outliers
    df = df.clip(-4, 4)  # Limit values to the range [-4, 4]
    
    return df

ETARE 中的每个指标不仅仅是一个数字，而是市场分析复杂拼图的一部分。系统持续适应市场变化，根据当前状况调整每个指标的权重。在以下章节中，我们将看到这些数据如何翻译到实际的交易决策。


交易逻辑

我向您表述一个体现尖端算法交易技术创新交易系统的描述。该系统基于结合了遗传优化、机器学习、以及高级风险管理的混合方式。

该系统的核心是一个持续运作的交易循环，它持续分析市场条件，并适应它们。就像自然进化一样，该系统会定期“清理”无效的交易策略，给新的、更有前景的途径让道。每 50 笔交易就会发生这种情况，确保交易算法的持续改进。

考虑到独特的特征，每种交易金融产品都单独处理。该系统分析最近 100 根蜡烛的历史数据，从而能够准确了解当前市场状态。基于该分析，就可做出明智的开仓和平仓决策。

特别关注持仓均摊策略（DCA）。当新开仓时，系统会自动降低其交易量，从 0.1 手开始，逐渐减少到最小值 0.01 手。这样就可以有效管理风险，并最大化潜在盈利。

平仓的过程也是经过深思熟虑的。系统监控每笔持仓的盈利能力，并在达到指定的盈利水平时平仓。在这种情况下，买入和卖出的仓位是分开处理的，这令投资组合管理更加灵活。交易获得的奖励或惩罚是深入成功学习的关键。 

有关交易操作和系统状态的所有信息都存储在数据库之中，提供了执行细节分析、和优化策略的能力。这为进一步改进交易算法奠定了坚实的基础。

    def _process_individual(self, symbol: str, individual: TradingIndividual, current_state: np.ndarray):
        """Handle trading logic for an individual using DCA and split closing by profit"""
        try:
            positions = individual.open_positions.get(symbol, [])

            if not positions:  # Open a new position
                action, _ = individual.predict(current_state)
                if action in [Action.OPEN_BUY, Action.OPEN_SELL]:
                    self._open_position(symbol, individual, action)
            else:  # Manage existing positions
                current_price = mt5.symbol_info_tick(symbol).bid

                # Close positions by profit
                self._close_positions_by_profit(symbol, individual, current_price)

                # Check for the need to open a new position by DCA
                if len(positions) < self.max_positions_per_pair:
                    action, _ = individual.predict(current_state)
                    if action in [Action.OPEN_BUY, Action.OPEN_SELL]:
                        self._open_dca_position(symbol, individual, action, len(positions))

        except Exception as e:
            logging.error(f"Error processing individual: {str(e)}")

    def _open_position(self, symbol: str, individual: TradingIndividual, action: Action):
        """Open a position"""
        try:
            volume = 0.1
            price = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask if action == Action.OPEN_BUY else mt5.symbol_info_tick(symbol).bid

            request = {
                "action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
                "symbol": symbol,
                "volume": volume,
                "type": mt5.ORDER_TYPE_BUY if action == Action.OPEN_BUY else mt5.ORDER_TYPE_SELL,
                "price": price,
                "deviation": 20,
                "magic": 123456,
                "comment": f"Gen{self.generation}",
                "type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,
                "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_FOK,
            }

            result = mt5.order_send(request)
            if result and result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE:
                trade = Trade(symbol=symbol, action=action, volume=volume,
                              entry_price=result.price, entry_time=time.time())
                if symbol not in individual.open_positions:
                    individual.open_positions[symbol] = []
                individual.open_positions[symbol].append(trade)

        except Exception as e:
            logging.error(f"Error opening position: {str(e)}")

    def _open_dca_position(self, symbol: str, individual: TradingIndividual, action: Action, position_count: int):
        """Open a position using the DCA strategy"""
        try:
            # Basic volume
            base_volume = 0.1  # Initial volume in lots
            # Reduce the volume by 0.01 lot for each subsequent position
            volume = max(0.01, base_volume - (position_count * 0.01))  # Minimum volume of 0.01 lots
            price = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask if action == Action.OPEN_BUY else mt5.symbol_info_tick(symbol).bid

            request = {
                "action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
                "symbol": symbol,
                "volume": volume,
                "type": mt5.ORDER_TYPE_BUY if action == Action.OPEN_BUY else mt5.ORDER_TYPE_SELL,
                "price": price,
                "deviation": 20,
                "magic": 123456,
                "comment": f"Gen{self.generation} DCA",
                "type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,
                "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_FOK,
            }

            result = mt5.order_send(request)
            if result and result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE:
                trade = Trade(symbol=symbol, action=action, volume=volume,
                              entry_price=result.price, entry_time=time.time())
                if symbol not in individual.open_positions:
                    individual.open_positions[symbol] = []
                individual.open_positions[symbol].append(trade)

        except Exception as e:
            logging.error(f"Error opening DCA position: {str(e)}")

    def _close_positions_by_profit(self, symbol: str, individual: TradingIndividual, current_price: float):
        """Close positions by profit separately for Buy and Sell"""
        try:
            positions = individual.open_positions.get(symbol, [])
            buy_positions = [pos for pos in positions if pos.action == Action.OPEN_BUY]
            sell_positions = [pos for pos in positions if pos.action == Action.OPEN_SELL]

            # Close Buy positions
            for position in buy_positions:
                profit = calculate_profit(position, current_price)
                if profit >= self.min_profit_pips:
                    self._close_position(symbol, individual, position)

            # Close Sell positions
            for position in sell_positions:
                profit = calculate_profit(position, current_price)
                if profit >= self.min_profit_pips:
                    self._close_position(symbol, individual, position)

        except Exception as e:
            logging.error(f"Error closing positions by profit: {str(e)}")

    def _close_position(self, symbol: str, individual: TradingIndividual, position: Trade):
        """Close a position with a model update"""
        try:
            close_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL if position.action == Action.OPEN_BUY else mt5.ORDER_TYPE_BUY
            price = mt5.symbol_info_tick(symbol).bid if close_type == mt5.ORDER_TYPE_SELL else mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

            request = {
                "action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
                "symbol": symbol,
                "volume": position.volume,
                "type": close_type,
                "price": price,
                "deviation": 20,
                "magic": 123456,
                "comment": "Close",
                "type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,
                "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_FOK,
            }

            result = mt5.order_send(request)
            if result and result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE:
                position.is_open = False
                position.exit_price = result.price
                position.exit_time = time.time()
                position.profit = calculate_profit(position, result.price)
                
                # Generate data for training
                trade_data = {
                    'symbol': symbol,
                    'action': position.action,
                    'entry_price': position.entry_price,
                    'exit_price': position.exit_price,
                    'volume': position.volume,
                    'profit': position.profit,
                    'holding_time': position.exit_time - position.entry_time
                }
                
                # Update the model with new data
                individual.model.update(trade_data)
                
                # Save history and update open positions
                individual.trade_history.append(position)
                individual.open_positions[symbol].remove(position)
                
                # Log training results
                logging.info(f"Model updated with trade data: {trade_data}")

        except Exception as e:
            logging.error(f"Error closing position: {str(e)}")

def main():
    symbols = ['EURUSD.ecn', 'GBPUSD.ecn', 'USDJPY.ecn', 'AUDUSD.ecn']
    trader = HybridTrader(symbols)
    trader.run_trading_cycle()

if __name__ == "__main__":
    main()

其结果是一个可靠的、自学习交易系统，能够在各种市场条件下高效运行。进化算法、机器学习、和经过验证的交易策略的结合，令其成为当代交易的强大工具。


结束语

总结，我想强调的是，ETARE 不仅仅是另一种交易算法，而是算法交易多年进化的结果。该系统结合了来自各领域的最佳实践：适应不断变化的市场条件的遗传算法、用于决策的深度学习、以及经典的风险管理方法。

ETARE 的独特之处在于它能够不断从自己的经验中学习。每笔交易，无论结果如何，都会成为系统集体记忆的一部分，有助于改进未来的交易决策。受达尔文进化论启发的交易策略自然选择机制，确保只有最有效的方式才能生存。

在开发和测试过程中，该系统已经证明了其在各种市场条件下的弹性，从平静的趋势走势、到高度波动的时期。特别重要的是要注意 DCA 策略的效率和单独平仓的机制，这令我们能够在控制风险水平的同时，实现盈利最大化。

现在，关于效率。我会直截了当地说：ETARE 主模块本身对我来说并不重要。它作为一个模块，集成到更广泛的 Midas 交易生态系统当中。


Midas 目前有 24 个模块，包括这个模块。复杂性将稳步增加，我将在以后的文章中描述更多内容。 


算法交易的未来恰恰在于这种能够随市场一起发展的自适应系统。ETARE 是朝着这个方向迈出的一步，展示了如何应用现代技术来创建可靠、且可盈利的交易解决方案。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/16971

附加的文件 |
下载ZIP
ETARE_module.py (34.39 KB)

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Qualified Investor of Kazakhstan and the Russian Federation.
Trading since 2016, algorithmic trading since 2019, machine learning and programming since 2021.

I develop expert advisors, trading robots, indicators, smart contracts, cryptocurrency token and coin codebases, business automation software, and turnkey AI models.

Currently working on an institutional-grade trading system for my own hedge fund and on my own AI blockchain.
Author of 100+ international articles published in different languages worldwide.

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最近评论 | 前往讨论 (7)
Pegaso
Pegaso | 9 10月 2025 在 08:17
这是一种引人入胜的方法，感谢作者的贡献。不过，代码只是一个 Python 类，没有 EA 和 DBMS 就无法使用。我希望作者将来能为我们提供一个可运行的系统，或者至少提供一些指导，以便我们实施和试验他的进化方法。无论如何，谢谢你。
Martino Hart
Martino Hart | 10 10月 2025 在 18:16

你好，来自印度尼西亚的问候、

我看了你的算法，觉得文章很不错。

，我能得到你的Github 链接吗？先谢谢了

xiaomaozai
xiaomaozai | 13 11月 2025 在 01:11
您好，请问您能提供下python的MetaTrader5包 么 谢谢
Rashid Umarov
Rashid Umarov | 13 11月 2025 在 08:02
xiaomaozai #:
您好，能否提供用于 python 的 MetaTrader5 软件包？
https://www.mql5.com/zh/docs/python_metatrader5
Hong Wei Dan
Hong Wei Dan | 13 11月 2025 在 11:31
将进化理论应用于策略编写，灭绝错误，发挥优势，最终会进化成一个怎样的水平？很期待。
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