具有强化学习和灭绝失败个体的进化交易算法（ETARE）

概述

您知道进化、神经网络、和交易者有什么共同点吗？他们都会从错误中吸取教训。这正是我坐在终端前又一个不眠之夜后顿悟的，当时我的“完美”交易算法再次因意外的市场走势而令本金亏损。

我就像昨天一样记得那一天：2016 年 6 月 23 日，英国脱欧公投。我的算法基于经典的形态分析技术，自信地持有英镑的多头持仓。“所有的民意调查都表明，英国将继续留在欧盟！”，我也这般认为。凌晨 4 点莫斯科时间，当第一轮结果显示英国脱欧支持者获胜时，英镑在几分钟内暴跌了 1800 点。我的本金亏损了 40%。

2023 年 3 月，我开始开发 ETARE — 具有强化和灭绝（消除）的进化交易算法。为什么要灭绝？因为在自然界中，最强者生存。那为什么不将这一原则应用到交易策略呢？

您准备好进入经典技术分析与人工智能最新进展相遇的世界了吗？在达尔文自然选择中，每种交易策略都在为生存而奋斗？那么请系好安全带 — 继续前行会很有趣。因为您即将看到的，不光是另一款交易机器人。而是历经 15 年反复试错、数千小时编程，以及坦率地说，少量爆仓的结果。但最主要的，它是一款正在运营的系统，已为用户带来真正盈利。





系统架构



ETARE 的核心是混合架构，令人联想到现代量子计算机。还记得我们基于两条移动平均线交叉，为 MetaTrader 4 编写简单脚本的日子吗？在当时，这看似像是一次突破。现在回看，我意识到我们就像古代的水手，试图仅用指南针和星座就去横渡海洋。

2022 年崩盘后，很明显市场过于复杂，简单的方案无所适从。从那时起，我进入机器学习世界的旅程就开始了。

class HybridTrader: def __init__(self, symbols, population_size= 50 ): self.population = [] self.extinction_rate = 0.3 self.elite_size = 5 self.inefficient_extinction_interval = 5

想象一群蚂蚁，每只蚂蚁都是一种交易策略。强壮的个体生存，并将基因遗传给后辈，而孱弱个体则消失。在我的系统中，由神经网络的权重比率来扮演基因的角色。

为什么 population_size=50？因为较少的策略无法提供足够的多元化，而太多策略则难以快速适应市场变化。

在自然界中，蚂蚁不断探索新的区域，寻找食物，并将信息传递给相关者。在 ETARE 中，每种策略还研究市场，成功的交易形态经由杂交机制传递给后代：

def _crossover(self, parent1, parent2): child = TradingIndividual(self.input_size) for attr in [ 'input_weights' , 'hidden_weights' , 'output_weights' ]: parent1_weights = getattr (parent1.weights, attr) parent2_weights = getattr (parent2.weights, attr) mask = np.random.random(parent1_weights.shape) < 0.5 child_weights = np.where(mask, parent1_weights, parent2_weights) setattr (child.weights, attr, child_weights) return child

2024 年 12 月，在分析交易日志时，我注意到最成功的代码往往是其它成功方式的“混合体”。就像在自然界中，强大的基因会产生健康的后代一样，故在算法交易中，成功的形态能够结合起来，从而创造更有效的策略。

该系统的核心就是 LSTM 网络，这是一种拥有“记忆”的特殊类型神经网络。数月的各种架构试验，从简单的多层感知器、到复杂的变换器，我们最终安置在这种配置之上：

class LSTMModel(nn.Module): def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size): super (LSTMModel, self).__init__() self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, batch_first= True ) self.dropout = nn.Dropout( 0.4 ) self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size) def forward(self, x): out, _ = self.lstm(x) out = self.dropout(out[:, - 1 , :]) out = self.fc(out) return out

每 100 笔交易，系统就会进行“清除”，无情地删除无利可图的策略。这是 ETARE 的关键机制之一，它的创建是一个单独的故事。我记得 2023 年 12 月的一个夜晚，我在分析交易日志时注意到一个令人惊讶的形态：大多数在前 100-150 笔交易中出现亏损的策略，以后仍无利可图。这一观察彻底改变了系统架构：

def _inefficient_extinction_event(self): """Periodic extinction of inefficient individuals""" initial_size = len (self.population) performance_metrics = [] for individual in self.population: metrics = { 'profit_factor' : individual.total_profit / abs (individual.max_drawdown) if individual.max_drawdown != 0 else 0 , 'win_rate' : len ([t for t in individual.trade_history if t.profit > 0 ]) / len (individual.trade_history) if individual.trade_history else 0 , 'risk_adjusted_return' : individual.total_profit / individual.volatility if individual.volatility != 0 else 0 } performance_metrics.append(metrics) self.population = [ind for ind, metrics in zip (self.population, performance_metrics) if metrics[ 'profit_factor' ] > 1.5 or metrics[ 'win_rate' ] > 0.6 ] while len (self.population) < initial_size: new_individual = TradingIndividual(self.input_size) new_individual.mutate() if len (self.population) > 0 : parent = random.choice(self.population) new_individual.inherit_patterns(parent) self.population.append(new_individual)

交易决策数据库充当系统记忆。每一个决定、每一个结果 — 所有一切都被记录下来，以供以后分析：

def _save_to_db(self): with self.conn: self.conn.execute( 'DELETE FROM population' ) for individual in self.population: data = { 'weights' : individual.weights.to_dict(), 'fitness' : individual.fitness, 'profit' : individual.total_profit } self.conn.execute( 'INSERT INTO population (data) VALUES (?)' , (json.dumps(data),) )

整个复杂的机制作为一个单一的有机体运营，持续进化，并适应市场变化。在高波动期间，例如 VIX 超过 25 时，系统会自动提升策略的可靠性需求。在平静期当中，它变得更加激进，允许用户尝试新的交易形态。





强化学习机制

开发交易机器人有一个悖论：算法越复杂，它在真实市场上的表现就越糟糕。

这就是为什么我们专注于 ETARE 学习机制的简单性和透明度。历经两年试验不同架构，我们得出了一个优先记忆系统：

class RLMemory: def __init__(self, capacity= 10000 ): self.memory = deque(maxlen=capacity) self.priorities = deque(maxlen=capacity) def add(self, state, action, reward, next_state): priority = max (self.priorities) if self.priorities else 1.0 self.memory.append((state, action, reward, next_state)) self.priorities.append(priority)

每一个交易决策都不仅仅是一次入场，更是风险与潜在回报之间的复杂平衡。看看系统如何从其决策中学习：



def update(self, state, action, reward, next_state): self.memory.add(state, action, reward, next_state) self.total_profit += reward if len (self.memory.memory) >= 32 : batch = self.memory.sample( 32 ) self._train_on_batch(batch)

我亏损过多次，因为模型无法适应不同的市场状况。就在那时，自适应学习的思路诞生了。现在，系统分析每笔业务，并调整其行为：

def _calculate_confidence(self, prediction, patterns): base_confidence = abs (prediction - 0.5 ) * 2 pattern_confidence = self._get_pattern_confidence(patterns) market_volatility = self._get_current_volatility() return (base_confidence * 0.7 + pattern_confidence * 0.3 ) / market_volatility

关键点是，系统不光记住成功的交易；它还学习理解为什么它们会成功。通过 PyTorch 中实现的多层反向传播架构，这成为可能：

def _train_on_batch(self, batch): states = torch.FloatTensor(np.array([x[ 0 ] for x in batch])) actions = torch.LongTensor(np.array([x[ 1 ].value for x in batch])) rewards = torch.FloatTensor(np.array([x[ 2 ] for x in batch])) next_states = torch.FloatTensor(np.array([x[ 3 ] for x in batch])) current_q = self.forward(states).gather( 1 , actions.unsqueeze( 1 )) next_q = self.forward(next_states). max ( 1 )[ 0 ].detach() target = rewards + self.gamma * next_q loss = self.criterion(current_q.squeeze(), target) self.optimizer.zero_grad() loss.backward() self.optimizer.step()

如是结果，我们得到一个系统，并非从理想的回测中学习，而是来自实盘交易经验。在涵盖过去一年的实盘市场测试中，ETARE 已证明了其适应多变市场条件的能力，从平静的趋势到高度波动的时期。

但最重要的是，这个系统还在继续进化。每笔交易，每一次市场循环，它都会变得更聪明一点、更高效一点。正如我们的一位内测人员所说，“这是我第一次看到一种算法能够真正从错误中吸取教训，而不仅仅是调整参数去拟合历史数据。





孱弱个体灭绝的机制



查尔斯·达尔文从未在金融市场上交易过，但他的进化论对成功交易策略的动态提供了非凡的描述。在自然界中，并非最强壮或最快的个体才能生存 ，而是那些最能适应环境变化的个体。同样的事情也发生在市场中。

历史上获知许多案例，在第一只黑天鹅之后，“完美”的交易算法被灭绝了。在 2015 年，当瑞士国家银行将瑞士法郎与欧元脱钩时，我损失了可观的本金。我的算法于那一刻被证明针对这样的事件完全束手无策。这令我思考：为什么大自然能够成功地对付黑天鹅数百万年，而我们的算法却不行？

答案出乎意料，是在阅读《物种起源论》一书时。达尔文描述了在气候突然变化时期，幸存下来的不是最特殊的物种，留下的都是具备适应能力的那些。正是这一原则构成了 ETARE 中灭绝机制的基础：

def _inefficient_extinction_event(self): """Periodic extinction of inefficient individuals""" initial_population = len (self.population) market_conditions = self._analyze_market_state() adaptability_scores = [] for individual in self.population: score = self._calculate_adaptability( individual, market_conditions ) adaptability_scores.append(score) survival_threshold = np.percentile( adaptability_scores, 30 ) survivors = [] for ind, score in zip (self.population, adaptability_scores): if score > survival_threshold: survivors.append(ind) self.population = survivors while len (self.population) < initial_population: if len (self.population) >= 2 : parent1 = self._tournament_selection() parent2 = self._tournament_selection() child = self._crossover(parent1, parent2) else : child = TradingIndividual(self.input_size) child.mutate(market_conditions.volatility) self.population.append(child)

正如在自然界中，大规模灭绝时期会导致新的、更先进的物种出现，故在我们的系统中，高波动时期成为策略进化的催化剂。看看自然选择的机制：

def _extinction_event(self): market_phase = self._identify_market_phase() volatility = self._calculate_market_volatility() trend_strength = self._measure_trend_strength() def fitness_score(individual): return ( individual.profit_factor * 0.4 + individual.sharp_ratio * 0.3 + individual.adaptability_score * 0.3 ) * ( 1 + individual.correlation_with_market) self.population.sort( key=fitness_score, reverse= True ) elite_size = max ( 5 , int ( len (self.population) * 0.1 ) ) survivors = self.population[:elite_size] while len (survivors) < self.population_size: if random.random() < 0.8 : parent1 = self._tournament_selection() parent2 = self._tournament_selection() child = self._adaptive_crossover( parent1, parent2, market_phase ) else : template = random.choice(survivors[: 3 ]) child = self._clone_with_mutations( template, volatility, trend_strength ) survivors.append(child)

我们特别注意到适应度评估机制。在自然界中，这是个体产生有活力后代的能力；在我们的例子中，它是策略在各种市场条件下产生盈利的能力：

def evaluate_fitness(self, individual): profit_factor = individual.total_profit / max ( abs (individual.total_loss), 1e-6 ) max_dd = max (individual.drawdown_history) if individual.drawdown_history else 0 drawdown_resistance = 1 / ( 1 + max_dd) profit_sequence = [t.profit for t in individual.trade_history[- 50 :]] consistency = self._analyze_profit_sequence(profit_sequence) market_correlation = self._calculate_market_correlation( individual.trade_history ) adaptability = self._measure_adaptability( individual.performance_history ) fitness = ( profit_factor * 0.3 + drawdown_resistance * 0.2 + consistency * 0.2 + ( 1 - abs (market_correlation)) * 0.1 + adaptability * 0.2 ) return fitness

这就是生存策略的突变如何发生的。这个过程令人想起自然界中的基因突变，DNA 的随机变化有时会导致更具活力的有机体出现：

def mutate(self, market_conditions): """Adaptive mutation considering market conditions""" self.mutation_strength = self._calculate_mutation_strength( market_conditions.volatility, market_conditions.trend_strength ) if np.random.random() < self.mutation_rate: for weight_matrix in [ self.weights.input_weights, self.weights.hidden_weights, self.weights.output_weights ]: mutation_threshold = 0.1 * ( 1 + market_conditions.uncertainty ) mask = np.random.random(weight_matrix.shape) < mutation_threshold mutations = np.random.normal( 0 , self.mutation_strength * market_conditions.volatility, size=mask. sum () ) weight_matrix[mask] += mutations if random.random() < 0.3 : self._mutate_hyperparameters(market_conditions)

有趣的是，在系统的某些版本中，在市场波动较大期间，系统会自动提升突变的密度。这令人想起一些细菌在压力条件下如何加速突变。在我们的例子中：

def _calculate_mutation_strength(self, volatility, trend_strength): """Calculate mutation strength based on market conditions""" base_strength = self.base_mutation_strength volatility_factor = 1 + (volatility / self.average_volatility - 1 ) trend_factor = 1 / ( 1 + trend_strength) mutation_strength = ( base_strength * volatility_factor * trend_factor ) return np.clip( mutation_strength, self.min_mutation_strength, self.max_mutation_strength )

种群多样化的机制尤为重要。在自然界中，遗传多样性是物种生存的关键。在 ETARE 中，我们实现了类似的原则：

def _maintain_population_diversity(self): """ Maintain diversity in the population""" similarity_matrix = np.zeros( ( len (self.population), len (self.population)) ) for i, ind1 in enumerate (self.population): for j, ind2 in enumerate (self.population[i+ 1 :], i+ 1 ): similarity = self._calculate_strategy_similarity(ind1, ind2) similarity_matrix[i,j] = similarity_matrix[j,i] = similarity clusters = self._identify_strategy_clusters(similarity_matrix) for cluster in clusters: if len (cluster) > self.max_cluster_size: survivors = sorted ( cluster, key= lambda x: x.fitness, reverse= True )[:self.max_cluster_size] for idx in cluster[self.max_cluster_size:]: self.population[idx] = TradingIndividual( self.input_size, mutation_rate=self.high_mutation_rate )

结果呢？这个系统不光进行交易，且随市场进化。正如达尔文所说，生存下来的不是最强的，而是最具适应性的。在算法交易世界，这一点比任何其它都更重要。





交易决策数据库



维护交易经验与获得交易经验同样重要。多年来，我一直与算法系统打交道，我一再相信，如果没有可靠的数据库，任何交易系统迟早都会“忘记”其最佳策略。在 ETARE 中，我们为交易决策实现了多级存储：

def _create_tables(self): """ Create a database structure""" with self.conn: self.conn.execute( ''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS population ( id INTEGER PRIMARY KEY, individual TEXT, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, last_update TIMESTAMP ) ''' ) self.conn.execute( ''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS history ( id INTEGER PRIMARY KEY, generation INTEGER, individual_id INTEGER, trade_history TEXT, market_conditions TEXT, FOREIGN KEY(individual_id) REFERENCES population(id) ) ''' )

每笔交易、每一次决策，即使看似微不足道的决策，都会成为系统集体经验的一部分。以下是我们在每笔交易循环后保存数据的方法：

def _save_to_db(self): try : with self.conn: self.conn.execute( 'DELETE FROM population' ) for individual in self.population: individual_data = { 'weights' : { 'input_weights' : individual.weights.input_weights.tolist(), 'hidden_weights' : individual.weights.hidden_weights.tolist(), 'output_weights' : individual.weights.output_weights.tolist(), 'hidden_bias' : individual.weights.hidden_bias.tolist(), 'output_bias' : individual.weights.output_bias.tolist() }, 'fitness' : individual.fitness, 'total_profit' : individual.total_profit, 'trade_history' : list (individual.trade_history), 'market_metadata' : self._get_market_conditions() } self.conn.execute( 'INSERT INTO population (individual) VALUES (?)' , (json.dumps(individual_data),) ) except Exception as e: logging.error( f"Error saving population: {str(e)} " )

即使在严重的服务器故障之后，归因于详细的日志和备份，整个系统在几分钟内也能恢复。以下是恢复机制如何工作的原理：

def _load_from_db(self): """Load population from database""" try : cursor = self.conn.execute( 'SELECT individual FROM population' ) rows = cursor.fetchall() for row in rows: individual_data = json.loads(row[ 0 ]) individual = TradingIndividual(self.input_size) individual.weights = GeneticWeights(**individual_data[ 'weights' ]) individual.fitness = individual_data[ 'fitness' ] individual.total_profit = individual_data[ 'total_profit' ] individual.trade_history = deque( individual_data[ 'trade_history' ], maxlen= 1000 ) self.population.append(individual) except Exception as e: logging.error( f"Error loading population: {str(e)} " )

我们将特别关注历史数据的分析。每个成功的策略都会留下痕迹，可用于改进未来决策：

def analyze_historical_performance(self): """ Historical performance analysis""" query = ''' SELECT h.*, p.individual FROM history h JOIN population p ON h.individual_id = p.id WHERE h.generation > ? ORDER BY h.generation DESC ''' cursor = self.conn.execute(query, (self.generation - 100 ,)) performance_data = cursor.fetchall() success_patterns = defaultdict( list ) for record in performance_data: trade_data = json.loads(record[ 3 ]) if trade_data[ 'profit' ] > 0 : market_conditions = json.loads(record[ 4 ]) key_pattern = self._extract_key_pattern(market_conditions) success_patterns[key_pattern].append(trade_data) return success_patterns

ETARE 数据库不仅是一个信息存储设施，更是系统真正的“大脑”，能够分析过去，并预测未来。正如我的老导师常说的那样：“没有记忆的交易系统就像一个没有经验的交易者：他每天都从草案开始”。





数据和函数



在从事算法交易的这些年中，我尝试了数百种指标组合。有一次，我的交易系统使用了 50 多种不同的指标，从经典的 RSI 到我自己设计的奇异指标。但您知道我在又一次亏空本金后意识到了什么吗？这不是关于数量，而是关于恰当的数据处理。

我记得英国脱欧期间发生的一件事：一个有几十个指标的系统，由于信号冲突而无法做出决定，直接“宕机”了。这就是 ETARE 的思路诞生的时候 — 使用最少必要指标集，但以智能方式处理它们的系统。

def prepare_features(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame: """Prepare features for analysis""" df = data.copy() delta = df[ 'close' ].diff() gain = delta.where(delta > 0 , 0 ).rolling( 14 ).mean() loss = -delta.where(delta < 0 , 0 ).rolling( 14 ).mean() rs = gain / loss df[ 'rsi' ] = 100 - ( 100 / ( 1 + rs))

exp1 = df[ 'close' ].ewm(span= 12 , adjust= False ).mean() exp2 = df[ 'close' ].ewm(span= 26 , adjust= False ).mean() df[ 'macd' ] = exp1 - exp2 df[ 'macd_signal' ] = df[ 'macd' ].ewm(span= 9 , adjust= False ).mean() df[ 'macd_hist' ] = df[ 'macd' ] - df[ 'macd_signal' ]

我们系统中的 RSI 不仅仅是一个超买/超卖指标。我们将其用作市场情绪综合分析的一部分。它与 MACD 结合使用特别有效：

布林带是我们的波动率“雷达”。

volatility = df[ 'close' ].rolling( 50 ).std() adaptive_period = int ( 20 * ( 1 + volatility.mean())) df[ 'bb_middle' ] = df[ 'close' ].rolling(adaptive_period).mean() df[ 'bb_std' ] = df[ 'close' ].rolling(adaptive_period).std() df[ 'bb_upper' ] = df[ 'bb_middle' ] + 2 * df[ 'bb_std' ] df[ 'bb_lower' ] = df[ 'bb_middle' ] - 2 * df[ 'bb_std' ]

一个单独故事是对波动性和动量的分析。

df[ 'momentum' ] = df[ 'close' ] / df[ 'close' ].shift( 10 ) df[ 'momentum_ma' ] = df[ 'momentum' ].rolling( 20 ).mean() df[ 'momentum_std' ] = df[ 'momentum' ].rolling( 20 ).std() df[ 'atr' ] = df[ 'high' ].rolling( 14 ). max () - df[ 'low' ].rolling( 14 ). min () df[ 'price_change' ] = df[ 'close' ].pct_change() df[ 'price_change_abs' ] = df[ 'price_change' ]. abs () df[ 'volume_volatility' ] = df[ 'tick_volume' ].rolling( 20 ).std() / df[ 'tick_volume' ].rolling( 20 ).mean()

ETARE 中的成交量分析不仅仅是即刻报价计数。我们开发了一种专用算法来检测异常交易量，有助于预测强劲走势：

df[ 'volume_ma' ] = df[ 'tick_volume' ].rolling( 20 ).mean() df[ 'volume_std' ] = df[ 'tick_volume' ].rolling( 20 ).std() df[ 'volume_ratio' ] = df[ 'tick_volume' ] / df[ 'volume_ma' ] df[ 'volume_spike' ] = ( df[ 'tick_volume' ] > df[ 'volume_ma' ] + 2 * df[ 'volume_std' ] ).astype( int ) df[ 'volume_cluster' ] = ( df[ 'tick_volume' ].rolling( 3 ). sum () / df[ 'tick_volume' ].rolling( 20 ). sum () )

最后触及的是数据归一化化。这是许多人低估的关键一步。

numeric_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns for col in numeric_cols: rolling_mean = df[col].rolling( 100 ).mean() rolling_std = df[col].rolling( 100 ).std() df[col] = (df[col] - rolling_mean) / (rolling_std + 1e-8 ) df = df.clip(- 4 , 4 ) return df

ETARE 中的每个指标不仅仅是一个数字，而是市场分析复杂拼图的一部分。系统持续适应市场变化，根据当前状况调整每个指标的权重。在以下章节中，我们将看到这些数据如何翻译到实际的交易决策。





交易逻辑

我向您表述一个体现尖端算法交易技术创新交易系统的描述。该系统基于结合了遗传优化、机器学习、以及高级风险管理的混合方式。

该系统的核心是一个持续运作的交易循环，它持续分析市场条件，并适应它们。就像自然进化一样，该系统会定期“清理”无效的交易策略，给新的、更有前景的途径让道。每 50 笔交易就会发生这种情况，确保交易算法的持续改进。

考虑到独特的特征，每种交易金融产品都单独处理。该系统分析最近 100 根蜡烛的历史数据，从而能够准确了解当前市场状态。基于该分析，就可做出明智的开仓和平仓决策。

特别关注持仓均摊策略（DCA）。当新开仓时，系统会自动降低其交易量，从 0.1 手开始，逐渐减少到最小值 0.01 手。这样就可以有效管理风险，并最大化潜在盈利。

平仓的过程也是经过深思熟虑的。系统监控每笔持仓的盈利能力，并在达到指定的盈利水平时平仓。在这种情况下，买入和卖出的仓位是分开处理的，这令投资组合管理更加灵活。交易获得的奖励或惩罚是深入成功学习的关键。

有关交易操作和系统状态的所有信息都存储在数据库之中，提供了执行细节分析、和优化策略的能力。这为进一步改进交易算法奠定了坚实的基础。

def _process_individual(self, symbol: str , individual: TradingIndividual, current_state: np.ndarray): """Handle trading logic for an individual using DCA and split closing by profit""" try : positions = individual.open_positions.get(symbol, []) if not positions: action, _ = individual.predict(current_state) if action in [Action.OPEN_BUY, Action.OPEN_SELL]: self._open_position(symbol, individual, action) else : current_price = mt5.symbol_info_tick(symbol).bid self._close_positions_by_profit(symbol, individual, current_price) if len (positions) < self.max_positions_per_pair: action, _ = individual.predict(current_state) if action in [Action.OPEN_BUY, Action.OPEN_SELL]: self._open_dca_position(symbol, individual, action, len (positions)) except Exception as e: logging.error( f"Error processing individual: {str(e)} " ) def _open_position(self, symbol: str , individual: TradingIndividual, action: Action): """Open a position""" try : volume = 0.1 price = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask if action == Action.OPEN_BUY else mt5.symbol_info_tick(symbol).bid request = { "action" : mt5.TRADE_ACTION_DEAL, "symbol" : symbol, "volume" : volume, "type" : mt5.ORDER_TYPE_BUY if action == Action.OPEN_BUY else mt5.ORDER_TYPE_SELL, "price" : price, "deviation" : 20 , "magic" : 123456 , "comment" : f"Gen {self.generation} " , "type_time" : mt5.ORDER_TIME_GTC, "type_filling" : mt5.ORDER_FILLING_FOK, } result = mt5.order_send(request) if result and result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE: trade = Trade(symbol=symbol, action=action, volume=volume, entry_price=result.price, entry_time=time.time()) if symbol not in individual.open_positions: individual.open_positions[symbol] = [] individual.open_positions[symbol].append(trade) except Exception as e: logging.error( f"Error opening position: {str(e)} " ) def _open_dca_position(self, symbol: str , individual: TradingIndividual, action: Action, position_count: int ): """Open a position using the DCA strategy""" try : base_volume = 0.1 volume = max ( 0.01 , base_volume - (position_count * 0.01 )) price = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask if action == Action.OPEN_BUY else mt5.symbol_info_tick(symbol).bid request = { "action" : mt5.TRADE_ACTION_DEAL, "symbol" : symbol, "volume" : volume, "type" : mt5.ORDER_TYPE_BUY if action == Action.OPEN_BUY else mt5.ORDER_TYPE_SELL, "price" : price, "deviation" : 20 , "magic" : 123456 , "comment" : f"Gen {self.generation} DCA" , "type_time" : mt5.ORDER_TIME_GTC, "type_filling" : mt5.ORDER_FILLING_FOK, } result = mt5.order_send(request) if result and result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE: trade = Trade(symbol=symbol, action=action, volume=volume, entry_price=result.price, entry_time=time.time()) if symbol not in individual.open_positions: individual.open_positions[symbol] = [] individual.open_positions[symbol].append(trade) except Exception as e: logging.error( f"Error opening DCA position: {str(e)} " ) def _close_positions_by_profit(self, symbol: str , individual: TradingIndividual, current_price: float ): """Close positions by profit separately for Buy and Sell""" try : positions = individual.open_positions.get(symbol, []) buy_positions = [pos for pos in positions if pos.action == Action.OPEN_BUY] sell_positions = [pos for pos in positions if pos.action == Action.OPEN_SELL] for position in buy_positions: profit = calculate_profit(position, current_price) if profit >= self.min_profit_pips: self._close_position(symbol, individual, position) for position in sell_positions: profit = calculate_profit(position, current_price) if profit >= self.min_profit_pips: self._close_position(symbol, individual, position) except Exception as e: logging.error( f"Error closing positions by profit: {str(e)} " ) def _close_position(self, symbol: str , individual: TradingIndividual, position: Trade): """Close a position with a model update""" try : close_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL if position.action == Action.OPEN_BUY else mt5.ORDER_TYPE_BUY price = mt5.symbol_info_tick(symbol).bid if close_type == mt5.ORDER_TYPE_SELL else mt5.symbol_info_tick(symbol).ask request = { "action" : mt5.TRADE_ACTION_DEAL, "symbol" : symbol, "volume" : position.volume, "type" : close_type, "price" : price, "deviation" : 20 , "magic" : 123456 , "comment" : "Close" , "type_time" : mt5.ORDER_TIME_GTC, "type_filling" : mt5.ORDER_FILLING_FOK, } result = mt5.order_send(request) if result and result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE: position.is_open = False position.exit_price = result.price position.exit_time = time.time() position.profit = calculate_profit(position, result.price) trade_data = { 'symbol' : symbol, 'action' : position.action, 'entry_price' : position.entry_price, 'exit_price' : position.exit_price, 'volume' : position.volume, 'profit' : position.profit, 'holding_time' : position.exit_time - position.entry_time } individual.model.update(trade_data) individual.trade_history.append(position) individual.open_positions[symbol].remove(position) logging.info( f"Model updated with trade data: {trade_data} " ) except Exception as e: logging.error( f"Error closing position: {str(e)} " ) def main(): symbols = [ 'EURUSD.ecn' , 'GBPUSD.ecn' , 'USDJPY.ecn' , 'AUDUSD.ecn' ] trader = HybridTrader(symbols) trader.run_trading_cycle() if __name__ == "__main__" : main()

其结果是一个可靠的、自学习交易系统，能够在各种市场条件下高效运行。进化算法、机器学习、和经过验证的交易策略的结合，令其成为当代交易的强大工具。





结束语

总结，我想强调的是，ETARE 不仅仅是另一种交易算法，而是算法交易多年进化的结果。该系统结合了来自各领域的最佳实践：适应不断变化的市场条件的遗传算法、用于决策的深度学习、以及经典的风险管理方法。

ETARE 的独特之处在于它能够不断从自己的经验中学习。每笔交易，无论结果如何，都会成为系统集体记忆的一部分，有助于改进未来的交易决策。受达尔文进化论启发的交易策略自然选择机制，确保只有最有效的方式才能生存。

在开发和测试过程中，该系统已经证明了其在各种市场条件下的弹性，从平静的趋势走势、到高度波动的时期。特别重要的是要注意 DCA 策略的效率和单独平仓的机制，这令我们能够在控制风险水平的同时，实现盈利最大化。

现在，关于效率。我会直截了当地说：ETARE 主模块本身对我来说并不重要。它作为一个模块，集成到更广泛的 Midas 交易生态系统当中。





Midas 目前有 24 个模块，包括这个模块。复杂性将稳步增加，我将在以后的文章中描述更多内容。





算法交易的未来恰恰在于这种能够随市场一起发展的自适应系统。ETARE 是朝着这个方向迈出的一步，展示了如何应用现代技术来创建可靠、且可盈利的交易解决方案。