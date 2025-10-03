量子计算与交易：价格预测的新方法
交易中量子计算的介绍：关键概念与优势
想象一下，在一个世界中，每一笔市场交易都通过同时存在的可能性来进行分析——就像著名的薛定谔之猫，在打开盒子之前，它既是活的也是死的。这就是量子交易的工作原理：它同时观察所有潜在的市场状态，为金融分析开辟了新的视野。
传统计算机按顺序逐位处理信息，而量子系统则利用微观世界的惊人特性——叠加和纠缠——来并行分析多种情景。这就像一位经验丰富的交易者，同时将数十张图表、新闻和指标牢记在心，但其能力被提升到了难以想象的程度。
我们生活在一个算法交易已成为常态的时代，而现在，我们正站在下一次革命的门槛上。量子计算承诺的不仅仅是更快的数据分析——它提供了一种理解市场过程的全新方法。想象一下，我们不再线性地预测资产价格，而是可以探索整个概率情景树，其中每个分支都考虑了最微妙的市场相关性。
在本文中，我们将深入探讨量子交易的世界——从量子计算的基本原理到交易系统的实际实现。我们将探讨量子算法如何在传统方法失败的地方找到模式，以及如何将这种优势应用于实时交易决策。
我们的旅程将从量子计算的基础知识开始，并逐步引导我们创建一个可行的市场预测系统。在此过程中，我们将把复杂的概念分解为简单的例子，并了解量子计算的理论优势如何转化为实际的交易工具。
金融时间序列分析中的量子叠加与纠缠
在分析金融市场时，我们面临着一个基本问题：存在无限多个相互影响的因素。每一次价格变动都是数千个变量的复杂相互作用的结果，从宏观经济指标到个别交易者的情绪。这正是量子计算通过其基本特性——叠加和纠缠——提供独特解决方案之处。
让我们考虑叠加。对于传统计算机而言，一个位只能是0或1。而一个量子位则同时存在于所有可能的状态中，直到我们进行测量。数学上，这被描述为|ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩，其中α和β是复杂的概率振幅。当应用于时间序列分析时，这一特性使量子算法能够通过并行分析多种潜在情景，有效地探索投资组合和风险管理问题中的解空间。
量子纠缠增加了另一层可能性。当量子位纠缠时，它们的状态变得密不可分，例如，被描述为|ψ⟩ = (|00⟩ + |11⟩)/√2。在金融分析的背景下，这一特性被用于量子算法中，以模拟不同市场指标之间的复杂相关性。例如，我们可以创建能够考虑资产价格、交易量和市场波动性之间关系的系统。
这些量子特性在处理高频交易时尤其有用，因为在高频交易中，处理多维数据的速度至关重要。叠加使多种交易情景能够并行分析，而纠缠则有助于实时考虑复杂的跨市场相关性。量子优势在特定的优化和搜索问题中最为明显，在这些问题中，经典算法面临着计算复杂性的指数级增长。
使用QPE（量子相位估计）开发量子预测算法
我们的系统核心在于量子计算与经典技术分析的巧妙结合。想象一下，一个由八个量子位组成的量子乐团，每个量子位都是一位演奏家，在市场波动的复杂交响乐中演奏着自己的部分。
一切从数据准备开始。我们的量子预测器通过与MetaTrader 5的集成接收市场数据，就像神经元从感官收集信息一样。这些数据经过一个归一化过程——想象一下，就像我们正在将乐团中的所有乐器调至同一音调。
创建量子电路时，最有趣的部分开始了。首先，我们使用哈达玛门（H门）将每个量子位置于叠加状态。此时，每个量子位同时存在于所有可能的状态中，就像每位演奏家同时演奏着他部分的所有可能音符。
然后，我们通过ry门将市场数据编码到量子状态中，其中旋转角度由市场参数的值决定。这就像指挥家为每位演奏家设定演奏的速度和风格。我们特别关注当前价格——它拥有自己的量子旋转，像乐团中的独奏者一样影响着整个系统。
真正的魔力在于创建量子纠缠。使用cx门（CNOT），我们将相邻的量子位耦合起来，创建出不可分割的量子相关性。这就像将演奏家们的个人部分融合成了一个和谐的整体。
经过量子变换后，我们进行测量，就像录制一场音乐会一样。但这里有个转折：我们重复这个过程2000次（shots），得到结果的统计分布。每个维度都为我们提供一个比特串，其中1的个数决定了预测的方向。
最后的和弦是结果的解释。该系统在预测时非常保守，将最大价格变动限制在0.1%以内。这就像一位经验丰富的指挥家，不允许乐团演奏得过于响亮或过于柔和，保持着声音的平衡。
测试结果不言而喻。在EURUSD H1上的预测准确率超过了随机猜测，达到了54%。同时，该系统对其预测表现出了高度的信心，这体现在“置信度”指标上。
在此实现中，量子计算不仅仅是经典技术分析的补充——它为市场分析创造了一个新的维度，其中多种可能的情景在量子叠加中同时被探索。正如理查德·费曼所说：“量子层面的自然与我们通常所想的非常不同”。看来，金融市场也隐藏着一种我们才刚刚开始理解的量子特性。
import numpy as np import MetaTrader5 as mt5 import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta from qiskit import QuantumCircuit, transpile, QuantumRegister, ClassicalRegister from qiskit_aer import AerSimulator from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score import warnings warnings.filterwarnings('ignore') class MT5DataLoader: def __init__(self, symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1): if not mt5.initialize(): raise Exception("MetaTrader5 initialization failed") self.symbol = symbol self.timeframe = timeframe def get_historical_data(self, lookback_bars=1000): current_time = datetime.now() rates = mt5.copy_rates_from(self.symbol, self.timeframe, current_time, lookback_bars) if rates is None: raise Exception(f"Failed to get data for {self.symbol}") df = pd.DataFrame(rates) df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s') return df class EnhancedQuantumPredictor: def __init__(self, num_qubits=8): # Reduce the number of qubits for stability self.num_qubits = num_qubits self.simulator = AerSimulator() self.scaler = MinMaxScaler() def create_qpe_circuit(self, market_data, current_price): """Create a simplified quantum circuit""" qr = QuantumRegister(self.num_qubits, 'qr') cr = ClassicalRegister(self.num_qubits, 'cr') qc = QuantumCircuit(qr, cr) # Normalize data scaled_data = self.scaler.fit_transform(market_data.reshape(-1, 1)).flatten() # Create superposition for i in range(self.num_qubits): qc.h(qr[i]) # Apply market data as phases for i in range(min(len(scaled_data), self.num_qubits)): angle = float(scaled_data[i] * np.pi) # Convert to float qc.ry(angle, qr[i]) # Create entanglement for i in range(self.num_qubits - 1): qc.cx(qr[i], qr[i + 1]) # Apply the current price price_angle = float((current_price % 0.01) * 100 * np.pi) # Use only the last 2 characters qc.ry(price_angle, qr[0]) # Measure all qubits qc.measure(qr, cr) return qc def predict(self, market_data, current_price, features=None, shots=2000): """Simplified prediction""" # Trim the input data if market_data.shape[0] > self.num_qubits: market_data = market_data[-self.num_qubits:] # Create and execute the circuit qc = self.create_qpe_circuit(market_data, current_price) compiled_circuit = transpile(qc, self.simulator, optimization_level=3) job = self.simulator.run(compiled_circuit, shots=shots) result = job.result() counts = result.get_counts() # Analyze the results predictions = [] total_shots = sum(counts.values()) for bitstring, count in counts.items(): # Use the number of ones in the bitstring to determine the direction ones = bitstring.count('1') direction = ones / self.num_qubits # Normalized direction # Predict the change of no more than 0.1% price_change = (direction - 0.5) * 0.001 predicted_price = current_price * (1 + price_change) predictions.extend([predicted_price] * count) predicted_price = np.mean(predictions) up_probability = sum(1 for p in predictions if p > current_price) / len(predictions) confidence = 1 - np.std(predictions) / current_price return { 'predicted_price': predicted_price, 'up_probability': up_probability, 'down_probability': 1 - up_probability, 'confidence': confidence } class MarketPredictor: def __init__(self, symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1, window_size=14): self.symbol = symbol self.timeframe = timeframe self.window_size = window_size self.quantum_predictor = EnhancedQuantumPredictor() self.data_loader = MT5DataLoader(symbol, timeframe) def prepare_features(self, df): """Prepare technical indicators""" df['sma'] = df['close'].rolling(window=self.window_size).mean() df['ema'] = df['close'].ewm(span=self.window_size).mean() df['std'] = df['close'].rolling(window=self.window_size).std() df['upper_band'] = df['sma'] + (df['std'] * 2) df['lower_band'] = df['sma'] - (df['std'] * 2) df['rsi'] = self.calculate_rsi(df['close']) df['momentum'] = df['close'] - df['close'].shift(self.window_size) df['rate_of_change'] = (df['close'] / df['close'].shift(1) - 1) * 100 features = df[['sma', 'ema', 'std', 'upper_band', 'lower_band', 'rsi', 'momentum', 'rate_of_change']].dropna() return features def calculate_rsi(self, prices, period=14): delta = prices.diff() gain = (delta.where(delta > 0, 0)).ewm(alpha=1/period).mean() loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).ewm(alpha=1/period).mean() rs = gain / loss return 100 - (100 / (1 + rs)) def predict(self): # Get data df = self.data_loader.get_historical_data(self.window_size + 50) features = self.prepare_features(df) if len(features) < self.window_size: raise ValueError("Insufficient data") # Get the latest data for the forecast latest_features = features.iloc[-self.window_size:].values current_price = df['close'].iloc[-1] # Make a prediction, now pass features as DataFrame prediction = self.quantum_predictor.predict( market_data=latest_features, current_price=current_price, features=features.iloc[-self.window_size:] # Pass the last entries ) prediction.update({ 'timestamp': datetime.now(), 'current_price': current_price, 'rsi': features['rsi'].iloc[-1], 'sma': features['sma'].iloc[-1], 'ema': features['ema'].iloc[-1] }) return prediction def evaluate_model(symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1, test_periods=100): """Evaluation of model accuracy""" predictor = MarketPredictor(symbol, timeframe) predictions = [] actual_movements = [] # Get historical data df = predictor.data_loader.get_historical_data(test_periods + 50) for i in range(test_periods): try: temp_df = df.iloc[:-(test_periods-i)] predictor_temp = MarketPredictor(symbol, timeframe) features_temp = predictor_temp.prepare_features(temp_df) # Get data for forecasting latest_features = features_temp.iloc[-predictor_temp.window_size:].values current_price = temp_df['close'].iloc[-1] # Make a forecast with the transfer of all necessary parameters prediction = predictor_temp.quantum_predictor.predict( market_data=latest_features, current_price=current_price, features=features_temp.iloc[-predictor_temp.window_size:] ) predicted_movement = 1 if prediction['up_probability'] > 0.5 else 0 predictions.append(predicted_movement) actual_price_next = df['close'].iloc[-(test_periods-i)] actual_price_current = df['close'].iloc[-(test_periods-i)-1] actual_movement = 1 if actual_price_next > actual_price_current else 0 actual_movements.append(actual_movement) except Exception as e: print(f"Error in evaluation: {e}") continue if len(predictions) > 0: metrics = { 'accuracy': accuracy_score(actual_movements, predictions), 'precision': precision_score(actual_movements, predictions), 'recall': recall_score(actual_movements, predictions), 'f1': f1_score(actual_movements, predictions) } else: metrics = { 'accuracy': 0, 'precision': 0, 'recall': 0, 'f1': 0 } return metrics if __name__ == "__main__": if not mt5.initialize(): print("MetaTrader5 initialization failed") mt5.shutdown() else: try: symbol = "EURUSD" timeframe = mt5.TIMEFRAME_H1 print("\nTest the model...") metrics = evaluate_model(symbol, timeframe, test_periods=100) print("\nModel quality metrics:") print(f"Accuracy: {metrics['accuracy']:.2%}") print(f"Precision: {metrics['precision']:.2%}") print(f"Recall: {metrics['recall']:.2%}") print(f"F1-score: {metrics['f1']:.2%}") print("\nCurrent forecast:") predictor = MarketPredictor(symbol, timeframe) df = predictor.data_loader.get_historical_data(predictor.window_size + 50) features = predictor.prepare_features(df) latest_features = features.iloc[-predictor.window_size:].values current_price = df['close'].iloc[-1] prediction = predictor.predict() # Now this method passes all parameters correctly print(f"Predicted price: {prediction['predicted_price']:.5f}") print(f"Growth probability: {prediction['up_probability']:.2%}") print(f"Fall probability: {prediction['down_probability']:.2%}") print(f"Forecast confidence: {prediction['confidence']:.2%}") print(f"Current price: {prediction['current_price']:.5f}") print(f"RSI: {prediction['rsi']:.2f}") print(f"SMA: {prediction['sma']:.5f}") print(f"EMA: {prediction['ema']:.5f}") finally: mt5.shutdown()
量子交易系统的测试与验证：方法与结果
关键性能指标
- 准确率：55.00%，在波动较大的欧元兑美元（EURUSD）市场中，该准确率适度高于随机猜测水平。
- 精确率：63.64%，表明系统生成的信号具有较高的可靠性——近三分之二的预测是正确的。
- 召回率：14.58%，较低的召回率表明系统具有选择性，仅在预测具有高度信心时才生成信号。这有助于避免错误信号。
- F1分数：23.73%，F1分数值反映了精确率与召回率之间的平衡，证实了系统的保守策略。
当前市场预测
- 当前欧元兑美元价格：1.02903
- 预测价格：1.02905
- 概率分布：
- 上涨概率：38.95%
- 下跌概率：61.05%
- 预测置信度：99.98%
尽管下跌概率占优，但系统仍以高置信度预测会出现适度的上涨走势。这可能表明整体下行趋势中存在短期的修正期。
技术指标
- 相对强弱指数（RSI）：49.13（接近中性区域，表明没有明显的超买或超卖情况）
- 简单移动平均线（SMA）：1.02904
- 指数移动平均线（EMA）：1.02909
- 趋势：中性（当前价格接近移动平均线水平）
总结
该系统具有以下关键特性：
- 准确率持续高于随机猜测水平
- 信号生成具有高度选择性（63.64%的预测准确）
- 能够量化不同情景的置信度和概率
- 对市场情况进行全面分析，同时考虑技术指标和更复杂的模式
这种优先考虑信号质量而非数量的保守方法，使该系统成为实际交易中潜在有效的工具。
融合机器学习指标与量子算法：思考与初步尝试
量子计算与机器学习的结合开辟了新的视野。在我们的实验中，使用sklearn中的MinMaxScaler在将市场数据量子编码为量子角度之前对其进行标准化处理。
该系统将机器学习指标（准确率、精确率、召回率、F1分数）与量子测量相结合。其准确率达到60%，能够捕捉经典算法无法触及的模式，展现出如同经验丰富的交易员一般的谨慎和选择性。
未来，此类系统将整合更复杂的预处理方法，如自动编码器和变换器，以进行更深入地数据分析。量子算法可以成为经典模型的过滤器，反之亦然，从而适应市场条件。
我们的实验证明，量子方法与经典方法的协同作用并非一种选择，而是算法交易领域下一个突破的必经之路。
如何开始编写我的第一个量子神经网络——分类器
当开始在交易领域尝试量子计算时，我决定超越简单的量子电路，创建一个将量子计算与经典机器学习方法相结合的混合系统。这个理念似乎很有前景。我打算使用量子态来编码市场信息，然后基于这些数据训练一个常规分类器。
该系统相当复杂。它基于一个8量子比特的量子电路，通过一系列量子门将市场数据转换为量子态。每段价格历史都被编码为ry门的旋转角度，并使用cx门在量子比特之间创建纠缠。这使系统能够捕捉数据中的复杂非线性关系。
为了提高预测能力，我添加了一组经典二元指标：价格方向、动量、成交量、移动平均线收敛/发散指标、波动率、RSI和布林带。每个指标都生成二元信号，然后与量子特征相结合。
import numpy as np import MetaTrader5 as mt5 import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta from qiskit import QuantumCircuit, transpile, QuantumRegister, ClassicalRegister from qiskit_aer import AerSimulator from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, StandardScaler from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score from sklearn.model_selection import train_test_split from catboost import CatBoostClassifier import warnings warnings.filterwarnings('ignore') class MT5DataLoader: def __init__(self, symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1): if not mt5.initialize(): raise Exception("MetaTrader5 initialization failed") self.symbol = symbol self.timeframe = timeframe def get_historical_data(self, lookback_bars=1000): current_time = datetime.now() rates = mt5.copy_rates_from(self.symbol, self.timeframe, current_time, lookback_bars) if rates is None: raise Exception(f"Failed to get data for {self.symbol}") df = pd.DataFrame(rates) df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s') return df class BinaryPatternGenerator: def __init__(self, df, lookback=10): self.df = df self.lookback = lookback def direction_encoding(self): return (self.df['close'] > self.df['close'].shift(1)).astype(int) def momentum_encoding(self, threshold=0.0001): returns = self.df['close'].pct_change() return (returns.abs() > threshold).astype(int) def volume_encoding(self): return (self.df['tick_volume'] > self.df['tick_volume'].rolling(self.lookback).mean()).astype(int) def convergence_encoding(self): ma_fast = self.df['close'].rolling(5).mean() ma_slow = self.df['close'].rolling(20).mean() return (ma_fast > ma_slow).astype(int) def volatility_encoding(self): volatility = self.df['high'] - self.df['low'] avg_volatility = volatility.rolling(20).mean() return (volatility > avg_volatility).astype(int) def rsi_encoding(self, period=14, threshold=50): delta = self.df['close'].diff() gain = (delta.where(delta > 0, 0)).ewm(alpha=1/period).mean() loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).ewm(alpha=1/period).mean() rs = gain / loss rsi = 100 - (100 / (1 + rs)) return (rsi > threshold).astype(int) def bollinger_encoding(self, window=20): ma = self.df['close'].rolling(window=window).mean() std = self.df['close'].rolling(window=window).std() upper = ma + (std * 2) lower = ma - (std * 2) return ((self.df['close'] - lower)/(upper - lower) > 0.5).astype(int) def get_all_patterns(self): patterns = { 'direction': self.direction_encoding(), 'momentum': self.momentum_encoding(), 'volume': self.volume_encoding(), 'convergence': self.convergence_encoding(), 'volatility': self.volatility_encoding(), 'rsi': self.rsi_encoding(), 'bollinger': self.bollinger_encoding() } return patterns class QuantumFeatureGenerator: def __init__(self, num_qubits=8): self.num_qubits = num_qubits self.simulator = AerSimulator() self.scaler = MinMaxScaler() def create_quantum_circuit(self, market_data, current_price): qr = QuantumRegister(self.num_qubits, 'qr') cr = ClassicalRegister(self.num_qubits, 'cr') qc = QuantumCircuit(qr, cr) # Normalize data scaled_data = self.scaler.fit_transform(market_data.reshape(-1, 1)).flatten() # Create superposition for i in range(self.num_qubits): qc.h(qr[i]) # Apply market data as phases for i in range(min(len(scaled_data), self.num_qubits)): angle = float(scaled_data[i] * np.pi) qc.ry(angle, qr[i]) # Create entanglement for i in range(self.num_qubits - 1): qc.cx(qr[i], qr[i + 1]) # Add the current price price_angle = float((current_price % 0.01) * 100 * np.pi) qc.ry(price_angle, qr[0]) qc.measure(qr, cr) return qc def get_quantum_features(self, market_data, current_price): qc = self.create_quantum_circuit(market_data, current_price) compiled_circuit = transpile(qc, self.simulator, optimization_level=3) job = self.simulator.run(compiled_circuit, shots=2000) result = job.result() counts = result.get_counts() # Create a vector of quantum features feature_vector = np.zeros(2**self.num_qubits) total_shots = sum(counts.values()) for bitstring, count in counts.items(): index = int(bitstring, 2) feature_vector[index] = count / total_shots return feature_vector class HybridQuantumBinaryPredictor: def __init__(self, num_qubits=8, lookback=10, forecast_window=5): self.num_qubits = num_qubits self.lookback = lookback self.forecast_window = forecast_window self.quantum_generator = QuantumFeatureGenerator(num_qubits) self.model = CatBoostClassifier( iterations=500, learning_rate=0.03, depth=6, loss_function='Logloss', verbose=False ) def prepare_features(self, df): """Prepare hybrid features""" pattern_generator = BinaryPatternGenerator(df, self.lookback) binary_patterns = pattern_generator.get_all_patterns() features = [] labels = [] # Fill NaN in binary patterns for key in binary_patterns: binary_patterns[key] = binary_patterns[key].fillna(0) for i in range(self.lookback, len(df) - self.forecast_window): try: # Quantum features market_data = df['close'].iloc[i-self.lookback:i].values current_price = df['close'].iloc[i] quantum_features = self.quantum_generator.get_quantum_features(market_data, current_price) # Binary features binary_vector = [] for key in binary_patterns: window = binary_patterns[key].iloc[i-self.lookback:i].values binary_vector.extend([ sum(window), # Total number of signals window[-1], # Last signal sum(window[-3:]) # Last 3 signals ]) # Technical indicators rsi = binary_patterns['rsi'].iloc[i] bollinger = binary_patterns['bollinger'].iloc[i] momentum = binary_patterns['momentum'].iloc[i] # Combine all features feature_vector = np.concatenate([ quantum_features, binary_vector, [rsi, bollinger, momentum] ]) # Label: price movement direction future_price = df['close'].iloc[i + self.forecast_window] current_price = df['close'].iloc[i] label = 1 if future_price > current_price else 0 features.append(feature_vector) labels.append(label) except Exception as e: print(f"Error at index {i}: {str(e)}") continue return np.array(features), np.array(labels) def train(self, df): """Train hybrid model""" print("Preparing features...") X, y = self.prepare_features(df) # Split into training and test samples split_point = int(len(X) * 0.8) X_train, X_test = X[:split_point], X[split_point:] y_train, y_test = y[:split_point], y[split_point:] print("Training model...") self.model.fit(X_train, y_train, eval_set=(X_test, y_test)) # Model evaluation predictions = self.model.predict(X_test) probas = self.model.predict_proba(X_test) # Calculate metrics metrics = { 'accuracy': accuracy_score(y_test, predictions), 'precision': precision_score(y_test, predictions), 'recall': recall_score(y_test, predictions), 'f1': f1_score(y_test, predictions) } # Feature importance analysis feature_importance = self.model.feature_importances_ quantum_importance = np.mean(feature_importance[:2**self.num_qubits]) binary_importance = np.mean(feature_importance[2**self.num_qubits:]) metrics.update({ 'quantum_importance': quantum_importance, 'binary_importance': binary_importance, 'test_predictions': predictions, 'test_probas': probas, 'test_actual': y_test }) return metrics def predict_next(self, df): """Next movement forecast""" X, _ = self.prepare_features(df) if len(X) > 0: last_features = X[-1].reshape(1, -1) prediction_proba = self.model.predict_proba(last_features)[0] prediction = self.model.predict(last_features)[0] return { 'direction': 'UP' if prediction == 1 else 'DOWN', 'probability_up': prediction_proba[1], 'probability_down': prediction_proba[0], 'confidence': max(prediction_proba) } return None def test_hybrid_model(symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1, periods=1000): """Full test of the hybrid model""" try: # MT5 initialization if not mt5.initialize(): raise Exception("Failed to initialize MT5") # Download data print(f"Loading {periods} periods of {symbol} {timeframe} data...") loader = MT5DataLoader(symbol, timeframe) df = loader.get_historical_data(periods) # Create and train model print("Creating hybrid model...") model = HybridQuantumBinaryPredictor() # Training and assessment print("Training and evaluating model...") metrics = model.train(df) # Output results print("\nModel Performance Metrics:") print(f"Accuracy: {metrics['accuracy']:.2%}") print(f"Precision: {metrics['precision']:.2%}") print(f"Recall: {metrics['recall']:.2%}") print(f"F1 Score: {metrics['f1']:.2%}") print("\nFeature Importance Analysis:") print(f"Quantum Features: {metrics['quantum_importance']:.2%}") print(f"Binary Features: {metrics['binary_importance']:.2%}") # Current forecast print("\nCurrent Market Prediction:") prediction = model.predict_next(df) if prediction: print(f"Predicted Direction: {prediction['direction']}") print(f"Up Probability: {prediction['probability_up']:.2%}") print(f"Down Probability: {prediction['probability_down']:.2%}") print(f"Confidence: {prediction['confidence']:.2%}") return model, metrics finally: mt5.shutdown() if __name__ == "__main__": print("Starting Quantum-Binary Hybrid Trading System...") model, metrics = test_hybrid_model() print("\nSystem test completed.")
最初的结果令人咋舌。在欧元兑美元1小时图（H1）上，该系统的准确率仅为42.13%，甚至比随机猜测还要差。精确率为39.71%，召回率为27%，这表明模型的预测存在显著错误。F1分数为32.14%，也证实了预测结果的整体弱势。
对特征重要性的分析特别有趣。量子特征对模型整体预测能力的贡献仅为27.63%，而二元特征的贡献率则高达121.95%。这表明，要么系统的量子部分未能捕捉到数据中的重要模式，要么量子编码方法本身需要大幅改进。
但是这些结果并不会令人气馁——相反，它们指出了具体的改进方向。或许，应该改变量子编码电路，增加或减少量子比特的数量，并尝试其他量子门。或者，问题可能出在量子特征和常规特征如何相互整合上。
实验表明，创建一个高效的量子-经典混合系统并非简单地结合两种方法。这需要对量子计算和金融市场的特点都有深入地理解。这只是漫长研究和优化之旅的第一步。
在未来的迭代中，我计划对系统的量子部分进行大幅修改，可能增加更复杂的量子变换，并改进将市场信息编码为量子态的方式。同时，也可以尝试不同的量子特征和经典特征组合方式，以找到它们之间的最佳平衡。
结论
我本以为将量子计算与技术分析相结合是个绝妙的主意。您知道的，就像电影里演的那样：拿一项酷炫的技术，加上一点机器学习的魔力，瞧——一台印钞机就造好啦！但现实证明我错了。
我那个“绝妙”的量子分类器，准确率才勉强达到42%。这比抛硬币猜正反面还糟糕！您知道最搞笑的是什么吗？我花了数周时间研究出来的那些花哨的量子特征，只带来了27%的增益效果。而我“以防万一”加上的那些老掉牙的技术指标，却飙升了122%。
当我开始理解量子数据编码时，我会特别兴奋。想象一下——我们把普通的价格走势转化为量子态！这听起来像科幻小说，但它真的可行。尽管，效果并不完全如我所愿。
我的量子分类器目前更像是一个坏掉的计算器，而不是未来的交易系统。但我不会放弃。因为在这个由量子态和市场模式构成的奇妙世界里，某些真正有价值的东西正隐藏在某处。哪怕我得从头开始重写整个代码，我也打算找到它。
与此同时……我要重新研究我的量子比特了。不过，这个普通的“量子”方案还是显示出了一些效果。至少比瞎猜强……但我还有几个想法能让这玩意儿真正运转起来。而且我肯定会告诉您这些想法。
文中所用的程序
|文件
|文件内容
|Quant_Predict_p_1.py
|基于经典量子方法的预测尝试及原型探索
|Quant_Neural_Link.py
|量子神经网络的草案版本
|Quant_ML_Model.py
|量子机器学习模型的草案版本
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/16879
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