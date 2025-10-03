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量子计算与交易：价格预测的新方法

量子计算与交易：价格预测的新方法

MetaTrader 5交易系统 |
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Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

交易中量子计算的介绍：关键概念与优势

想象一下，在一个世界中，每一笔市场交易都通过同时存在的可能性来进行分析——就像著名的薛定谔之猫，在打开盒子之前，它既是活的也是死的。这就是量子交易的工作原理：它同时观察所有潜在的市场状态，为金融分析开辟了新的视野。

传统计算机按顺序逐位处理信息，而量子系统则利用微观世界的惊人特性——叠加和纠缠——来并行分析多种情景。这就像一位经验丰富的交易者，同时将数十张图表、新闻和指标牢记在心，但其能力被提升到了难以想象的程度。

我们生活在一个算法交易已成为常态的时代，而现在，我们正站在下一次革命的门槛上。量子计算承诺的不仅仅是更快的数据分析——它提供了一种理解市场过程的全新方法。想象一下，我们不再线性地预测资产价格，而是可以探索整个概率情景树，其中每个分支都考虑了最微妙的市场相关性。

在本文中，我们将深入探讨量子交易的世界——从量子计算的基本原理到交易系统的实际实现。我们将探讨量子算法如何在传统方法失败的地方找到模式，以及如何将这种优势应用于实时交易决策。

我们的旅程将从量子计算的基础知识开始，并逐步引导我们创建一个可行的市场预测系统。在此过程中，我们将把复杂的概念分解为简单的例子，并了解量子计算的理论优势如何转化为实际的交易工具。


金融时间序列分析中的量子叠加与纠缠

在分析金融市场时，我们面临着一个基本问题：存在无限多个相互影响的因素。每一次价格变动都是数千个变量的复杂相互作用的结果，从宏观经济指标到个别交易者的情绪。这正是量子计算通过其基本特性——叠加和纠缠——提供独特解决方案之处。

让我们考虑叠加。对于传统计算机而言，一个位只能是0或1。而一个量子位则同时存在于所有可能的状态中，直到我们进行测量。数学上，这被描述为|ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩，其中α和β是复杂的概率振幅。当应用于时间序列分析时，这一特性使量子算法能够通过并行分析多种潜在情景，有效地探索投资组合和风险管理问题中的解空间。

量子纠缠增加了另一层可能性。当量子位纠缠时，它们的状态变得密不可分，例如，被描述为|ψ⟩ = (|00⟩ + |11⟩)/√2。在金融分析的背景下，这一特性被用于量子算法中，以模拟不同市场指标之间的复杂相关性。例如，我们可以创建能够考虑资产价格、交易量和市场波动性之间关系的系统。

这些量子特性在处理高频交易时尤其有用，因为在高频交易中，处理多维数据的速度至关重要。叠加使多种交易情景能够并行分析，而纠缠则有助于实时考虑复杂的跨市场相关性。量子优势在特定的优化和搜索问题中最为明显，在这些问题中，经典算法面临着计算复杂性的指数级增长。


使用QPE（量子相位估计）开发量子预测算法

我们的系统核心在于量子计算与经典技术分析的巧妙结合。想象一下，一个由八个量子位组成的量子乐团，每个量子位都是一位演奏家，在市场波动的复杂交响乐中演奏着自己的部分。

一切从数据准备开始。我们的量子预测器通过与MetaTrader 5的集成接收市场数据，就像神经元从感官收集信息一样。这些数据经过一个归一化过程——想象一下，就像我们正在将乐团中的所有乐器调至同一音调。

创建量子电路时，最有趣的部分开始了。首先，我们使用哈达玛门（H门）将每个量子位置于叠加状态。此时，每个量子位同时存在于所有可能的状态中，就像每位演奏家同时演奏着他部分的所有可能音符。

然后，我们通过ry门将市场数据编码到量子状态中，其中旋转角度由市场参数的值决定。这就像指挥家为每位演奏家设定演奏的速度和风格。我们特别关注当前价格——它拥有自己的量子旋转，像乐团中的独奏者一样影响着整个系统。

真正的魔力在于创建量子纠缠。使用cx门（CNOT），我们将相邻的量子位耦合起来，创建出不可分割的量子相关性。这就像将演奏家们的个人部分融合成了一个和谐的整体。

经过量子变换后，我们进行测量，就像录制一场音乐会一样。但这里有个转折：我们重复这个过程2000次（shots），得到结果的统计分布。每个维度都为我们提供一个比特串，其中1的个数决定了预测的方向。

最后的和弦是结果的解释。该系统在预测时非常保守，将最大价格变动限制在0.1%以内。这就像一位经验丰富的指挥家，不允许乐团演奏得过于响亮或过于柔和，保持着声音的平衡。

测试结果不言而喻。在EURUSD H1上的预测准确率超过了随机猜测，达到了54%。同时，该系统对其预测表现出了高度的信心，这体现在“置信度”指标上。

在此实现中，量子计算不仅仅是经典技术分析的补充——它为市场分析创造了一个新的维度，其中多种可能的情景在量子叠加中同时被探索。正如理查德·费曼所说：“量子层面的自然与我们通常所想的非常不同”。看来，金融市场也隐藏着一种我们才刚刚开始理解的量子特性。

import numpy as np
import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
from qiskit import QuantumCircuit, transpile, QuantumRegister, ClassicalRegister
from qiskit_aer import AerSimulator
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

class MT5DataLoader:
    def __init__(self, symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1):
        if not mt5.initialize():
            raise Exception("MetaTrader5 initialization failed")
        
        self.symbol = symbol
        self.timeframe = timeframe
    
    def get_historical_data(self, lookback_bars=1000):
        current_time = datetime.now()
        rates = mt5.copy_rates_from(self.symbol, self.timeframe, current_time, lookback_bars)
        
        if rates is None:
            raise Exception(f"Failed to get data for {self.symbol}")
            
        df = pd.DataFrame(rates)
        df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')
        return df

class EnhancedQuantumPredictor:
    def __init__(self, num_qubits=8):  # Reduce the number of qubits for stability
        self.num_qubits = num_qubits
        self.simulator = AerSimulator()
        self.scaler = MinMaxScaler()
        
    def create_qpe_circuit(self, market_data, current_price):
        """Create a simplified quantum circuit"""
        qr = QuantumRegister(self.num_qubits, 'qr')
        cr = ClassicalRegister(self.num_qubits, 'cr')
        qc = QuantumCircuit(qr, cr)
        
        # Normalize data
        scaled_data = self.scaler.fit_transform(market_data.reshape(-1, 1)).flatten()
        
        # Create superposition
        for i in range(self.num_qubits):
            qc.h(qr[i])
        
        # Apply market data as phases
        for i in range(min(len(scaled_data), self.num_qubits)):
            angle = float(scaled_data[i] * np.pi)  # Convert to float
            qc.ry(angle, qr[i])
        
        # Create entanglement
        for i in range(self.num_qubits - 1):
            qc.cx(qr[i], qr[i + 1])
        
        # Apply the current price
        price_angle = float((current_price % 0.01) * 100 * np.pi)  # Use only the last 2 characters
        qc.ry(price_angle, qr[0])
        
        # Measure all qubits
        qc.measure(qr, cr)
        
        return qc
    
    def predict(self, market_data, current_price, features=None, shots=2000):
        """Simplified prediction"""
        # Trim the input data
        if market_data.shape[0] > self.num_qubits:
            market_data = market_data[-self.num_qubits:]
        
        # Create and execute the circuit
        qc = self.create_qpe_circuit(market_data, current_price)
        compiled_circuit = transpile(qc, self.simulator, optimization_level=3)
        job = self.simulator.run(compiled_circuit, shots=shots)
        result = job.result()
        counts = result.get_counts()
        
        # Analyze the results
        predictions = []
        total_shots = sum(counts.values())
        
        for bitstring, count in counts.items():
            # Use the number of ones in the bitstring to determine the direction
            ones = bitstring.count('1')
            direction = ones / self.num_qubits  # Normalized direction
            
            # Predict the change of no more than 0.1%
            price_change = (direction - 0.5) * 0.001
            predicted_price = current_price * (1 + price_change)
            predictions.extend([predicted_price] * count)
        
        predicted_price = np.mean(predictions)
        up_probability = sum(1 for p in predictions if p > current_price) / len(predictions)
        
        confidence = 1 - np.std(predictions) / current_price
        

        
        return {
            'predicted_price': predicted_price,
            'up_probability': up_probability,
            'down_probability': 1 - up_probability,
            'confidence': confidence
        }

class MarketPredictor:
    def __init__(self, symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1, window_size=14):
        self.symbol = symbol
        self.timeframe = timeframe
        self.window_size = window_size
        self.quantum_predictor = EnhancedQuantumPredictor()
        self.data_loader = MT5DataLoader(symbol, timeframe)
    
    def prepare_features(self, df):
        """Prepare technical indicators"""
        df['sma'] = df['close'].rolling(window=self.window_size).mean()
        df['ema'] = df['close'].ewm(span=self.window_size).mean()
        df['std'] = df['close'].rolling(window=self.window_size).std()
        df['upper_band'] = df['sma'] + (df['std'] * 2)
        df['lower_band'] = df['sma'] - (df['std'] * 2)
        df['rsi'] = self.calculate_rsi(df['close'])
        df['momentum'] = df['close'] - df['close'].shift(self.window_size)
        df['rate_of_change'] = (df['close'] / df['close'].shift(1) - 1) * 100
        
        features = df[['sma', 'ema', 'std', 'upper_band', 'lower_band', 
                      'rsi', 'momentum', 'rate_of_change']].dropna()
        return features
    
    def calculate_rsi(self, prices, period=14):
        delta = prices.diff()
        gain = (delta.where(delta > 0, 0)).ewm(alpha=1/period).mean()
        loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).ewm(alpha=1/period).mean()
        rs = gain / loss
        return 100 - (100 / (1 + rs))
    
    def predict(self):
        # Get data
        df = self.data_loader.get_historical_data(self.window_size + 50)
        features = self.prepare_features(df)
        
        if len(features) < self.window_size:
            raise ValueError("Insufficient data")
        
        # Get the latest data for the forecast
        latest_features = features.iloc[-self.window_size:].values
        current_price = df['close'].iloc[-1]
        
        # Make a prediction, now pass features as DataFrame
        prediction = self.quantum_predictor.predict(
            market_data=latest_features,
            current_price=current_price,
            features=features.iloc[-self.window_size:]  # Pass the last entries
        )
        
        prediction.update({
            'timestamp': datetime.now(),
            'current_price': current_price,
            'rsi': features['rsi'].iloc[-1],
            'sma': features['sma'].iloc[-1],
            'ema': features['ema'].iloc[-1]
        })
        
        return prediction

def evaluate_model(symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1, test_periods=100):
    """Evaluation of model accuracy"""
    predictor = MarketPredictor(symbol, timeframe)
    predictions = []
    actual_movements = []
    
    # Get historical data
    df = predictor.data_loader.get_historical_data(test_periods + 50)
    
    for i in range(test_periods):
        try:
            temp_df = df.iloc[:-(test_periods-i)]
            predictor_temp = MarketPredictor(symbol, timeframe)
            features_temp = predictor_temp.prepare_features(temp_df)
            
            # Get data for forecasting
            latest_features = features_temp.iloc[-predictor_temp.window_size:].values
            current_price = temp_df['close'].iloc[-1]
            
            # Make a forecast with the transfer of all necessary parameters
            prediction = predictor_temp.quantum_predictor.predict(
                market_data=latest_features,
                current_price=current_price,
                features=features_temp.iloc[-predictor_temp.window_size:]
            )
            
            predicted_movement = 1 if prediction['up_probability'] > 0.5 else 0
            predictions.append(predicted_movement)
            
            actual_price_next = df['close'].iloc[-(test_periods-i)]
            actual_price_current = df['close'].iloc[-(test_periods-i)-1]
            actual_movement = 1 if actual_price_next > actual_price_current else 0
            actual_movements.append(actual_movement)
            
        except Exception as e:
            print(f"Error in evaluation: {e}")
            continue
    
    if len(predictions) > 0:
        metrics = {
            'accuracy': accuracy_score(actual_movements, predictions),
            'precision': precision_score(actual_movements, predictions),
            'recall': recall_score(actual_movements, predictions),
            'f1': f1_score(actual_movements, predictions)
        }
    else:
        metrics = {
            'accuracy': 0,
            'precision': 0,
            'recall': 0,
            'f1': 0
        }
    
    return metrics

if __name__ == "__main__":
    if not mt5.initialize():
        print("MetaTrader5 initialization failed")
        mt5.shutdown()
    else:
        try:
            symbol = "EURUSD"
            timeframe = mt5.TIMEFRAME_H1
            
            print("\nTest the model...")
            metrics = evaluate_model(symbol, timeframe, test_periods=100)
            
            print("\nModel quality metrics:")
            print(f"Accuracy: {metrics['accuracy']:.2%}")
            print(f"Precision: {metrics['precision']:.2%}")
            print(f"Recall: {metrics['recall']:.2%}")
            print(f"F1-score: {metrics['f1']:.2%}")
            
            print("\nCurrent forecast:")
            predictor = MarketPredictor(symbol, timeframe)
            df = predictor.data_loader.get_historical_data(predictor.window_size + 50)
            features = predictor.prepare_features(df)
            latest_features = features.iloc[-predictor.window_size:].values
            current_price = df['close'].iloc[-1]
            
            prediction = predictor.predict()  # Now this method passes all parameters correctly
            
            print(f"Predicted price: {prediction['predicted_price']:.5f}")
            print(f"Growth probability: {prediction['up_probability']:.2%}")
            print(f"Fall probability: {prediction['down_probability']:.2%}")
            print(f"Forecast confidence: {prediction['confidence']:.2%}")
            print(f"Current price: {prediction['current_price']:.5f}")
            print(f"RSI: {prediction['rsi']:.2f}")
            print(f"SMA: {prediction['sma']:.5f}")
            print(f"EMA: {prediction['ema']:.5f}")
            
        finally:
            mt5.shutdown()


量子交易系统的测试与验证：方法与结果



关键性能指标

  • 准确率：55.00%，在波动较大的欧元兑美元（EURUSD）市场中，该准确率适度高于随机猜测水平。
  • 精确率：63.64%，表明系统生成的信号具有较高的可靠性——近三分之二的预测是正确的。
  • 召回率：14.58%，较低的召回率表明系统具有选择性，仅在预测具有高度信心时才生成信号。这有助于避免错误信号。
  • F1分数：23.73%，F1分数值反映了精确率与召回率之间的平衡，证实了系统的保守策略。

当前市场预测

  • 当前欧元兑美元价格：1.02903
  • 预测价格：1.02905
  • 概率分布
    • 上涨概率：38.95%
    • 下跌概率：61.05%
  • 预测置信度：99.98%

尽管下跌概率占优，但系统仍以高置信度预测会出现适度的上涨走势。这可能表明整体下行趋势中存在短期的修正期。

技术指标

  • 相对强弱指数（RSI）：49.13（接近中性区域，表明没有明显的超买或超卖情况）
  • 简单移动平均线（SMA）：1.02904
  • 指数移动平均线（EMA）：1.02909
  • 趋势：中性（当前价格接近移动平均线水平）

总结

该系统具有以下关键特性：

  1. 准确率持续高于随机猜测水平
  2. 信号生成具有高度选择性（63.64%的预测准确）
  3. 能够量化不同情景的置信度和概率
  4. 对市场情况进行全面分析，同时考虑技术指标和更复杂的模式

这种优先考虑信号质量而非数量的保守方法，使该系统成为实际交易中潜在有效的工具。


融合机器学习指标与量子算法：思考与初步尝试

量子计算与机器学习的结合开辟了新的视野。在我们的实验中，使用sklearn中的MinMaxScaler在将市场数据量子编码为量子角度之前对其进行标准化处理。

该系统将机器学习指标（准确率、精确率、召回率、F1分数）与量子测量相结合。其准确率达到60%，能够捕捉经典算法无法触及的模式，展现出如同经验丰富的交易员一般的谨慎和选择性。

未来，此类系统将整合更复杂的预处理方法，如自动编码器和变换器，以进行更深入地数据分析。量子算法可以成为经典模型的过滤器，反之亦然，从而适应市场条件。

我们的实验证明，量子方法与经典方法的协同作用并非一种选择，而是算法交易领域下一个突破的必经之路。


如何开始编写我的第一个量子神经网络——分类器

当开始在交易领域尝试量子计算时，我决定超越简单的量子电路，创建一个将量子计算与经典机器学习方法相结合的混合系统。这个理念似乎很有前景。我打算使用量子态来编码市场信息，然后基于这些数据训练一个常规分类器。

该系统相当复杂。它基于一个8量子比特的量子电路，通过一系列量子门将市场数据转换为量子态。每段价格历史都被编码为ry门的旋转角度，并使用cx门在量子比特之间创建纠缠。这使系统能够捕捉数据中的复杂非线性关系。

为了提高预测能力，我添加了一组经典二元指标：价格方向、动量、成交量、移动平均线收敛/发散指标、波动率、RSI和布林带。每个指标都生成二元信号，然后与量子特征相结合。

import numpy as np
import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
from qiskit import QuantumCircuit, transpile, QuantumRegister, ClassicalRegister
from qiskit_aer import AerSimulator
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from catboost import CatBoostClassifier
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

class MT5DataLoader:
    def __init__(self, symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1):
        if not mt5.initialize():
            raise Exception("MetaTrader5 initialization failed")
        
        self.symbol = symbol
        self.timeframe = timeframe
    
    def get_historical_data(self, lookback_bars=1000):
        current_time = datetime.now()
        rates = mt5.copy_rates_from(self.symbol, self.timeframe, current_time, lookback_bars)
        
        if rates is None:
            raise Exception(f"Failed to get data for {self.symbol}")
            
        df = pd.DataFrame(rates)
        df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')
        return df

class BinaryPatternGenerator:
    def __init__(self, df, lookback=10):
        self.df = df
        self.lookback = lookback
        
    def direction_encoding(self):
        return (self.df['close'] > self.df['close'].shift(1)).astype(int)
        
    def momentum_encoding(self, threshold=0.0001):
        returns = self.df['close'].pct_change()
        return (returns.abs() > threshold).astype(int)
        
    def volume_encoding(self):
        return (self.df['tick_volume'] > self.df['tick_volume'].rolling(self.lookback).mean()).astype(int)
        
    def convergence_encoding(self):
        ma_fast = self.df['close'].rolling(5).mean()
        ma_slow = self.df['close'].rolling(20).mean()
        return (ma_fast > ma_slow).astype(int)
        
    def volatility_encoding(self):
        volatility = self.df['high'] - self.df['low']
        avg_volatility = volatility.rolling(20).mean()
        return (volatility > avg_volatility).astype(int)
        
    def rsi_encoding(self, period=14, threshold=50):
        delta = self.df['close'].diff()
        gain = (delta.where(delta > 0, 0)).ewm(alpha=1/period).mean()
        loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).ewm(alpha=1/period).mean()
        rs = gain / loss
        rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
        return (rsi > threshold).astype(int)
        
    def bollinger_encoding(self, window=20):
        ma = self.df['close'].rolling(window=window).mean()
        std = self.df['close'].rolling(window=window).std()
        upper = ma + (std * 2)
        lower = ma - (std * 2)
        return ((self.df['close'] - lower)/(upper - lower) > 0.5).astype(int)
        
    def get_all_patterns(self):
        patterns = {
            'direction': self.direction_encoding(),
            'momentum': self.momentum_encoding(),
            'volume': self.volume_encoding(),
            'convergence': self.convergence_encoding(),
            'volatility': self.volatility_encoding(),
            'rsi': self.rsi_encoding(),
            'bollinger': self.bollinger_encoding()
        }
        return patterns

class QuantumFeatureGenerator:
    def __init__(self, num_qubits=8):
        self.num_qubits = num_qubits
        self.simulator = AerSimulator()
        self.scaler = MinMaxScaler()
        
    def create_quantum_circuit(self, market_data, current_price):
        qr = QuantumRegister(self.num_qubits, 'qr')
        cr = ClassicalRegister(self.num_qubits, 'cr')
        qc = QuantumCircuit(qr, cr)
        
        # Normalize data
        scaled_data = self.scaler.fit_transform(market_data.reshape(-1, 1)).flatten()
        
        # Create superposition
        for i in range(self.num_qubits):
            qc.h(qr[i])
        
        # Apply market data as phases
        for i in range(min(len(scaled_data), self.num_qubits)):
            angle = float(scaled_data[i] * np.pi)
            qc.ry(angle, qr[i])
        
        # Create entanglement
        for i in range(self.num_qubits - 1):
            qc.cx(qr[i], qr[i + 1])
        
        # Add the current price
        price_angle = float((current_price % 0.01) * 100 * np.pi)
        qc.ry(price_angle, qr[0])
        
        qc.measure(qr, cr)
        return qc
        
    def get_quantum_features(self, market_data, current_price):
        qc = self.create_quantum_circuit(market_data, current_price)
        compiled_circuit = transpile(qc, self.simulator, optimization_level=3)
        job = self.simulator.run(compiled_circuit, shots=2000)
        result = job.result()
        counts = result.get_counts()
        
        # Create a vector of quantum features
        feature_vector = np.zeros(2**self.num_qubits)
        total_shots = sum(counts.values())
        
        for bitstring, count in counts.items():
            index = int(bitstring, 2)
            feature_vector[index] = count / total_shots
            
        return feature_vector


class HybridQuantumBinaryPredictor:
    def __init__(self, num_qubits=8, lookback=10, forecast_window=5):
        self.num_qubits = num_qubits
        self.lookback = lookback
        self.forecast_window = forecast_window
        self.quantum_generator = QuantumFeatureGenerator(num_qubits)
        self.model = CatBoostClassifier(
            iterations=500,
            learning_rate=0.03,
            depth=6,
            loss_function='Logloss',
            verbose=False
        )
        
    def prepare_features(self, df):
        """Prepare hybrid features"""
        pattern_generator = BinaryPatternGenerator(df, self.lookback)
        binary_patterns = pattern_generator.get_all_patterns()
        
        features = []
        labels = []
        
        # Fill NaN in binary patterns
        for key in binary_patterns:
            binary_patterns[key] = binary_patterns[key].fillna(0)
        
        for i in range(self.lookback, len(df) - self.forecast_window):
            try:
                # Quantum features
                market_data = df['close'].iloc[i-self.lookback:i].values
                current_price = df['close'].iloc[i]
                quantum_features = self.quantum_generator.get_quantum_features(market_data, current_price)
                
                # Binary features
                binary_vector = []
                for key in binary_patterns:
                    window = binary_patterns[key].iloc[i-self.lookback:i].values
                    binary_vector.extend([
                        sum(window),  # Total number of signals
                        window[-1],   # Last signal
                        sum(window[-3:])  # Last 3 signals
                    ])
                
                # Technical indicators
                rsi = binary_patterns['rsi'].iloc[i]
                bollinger = binary_patterns['bollinger'].iloc[i]
                momentum = binary_patterns['momentum'].iloc[i]
                
                # Combine all features
                feature_vector = np.concatenate([
                    quantum_features,
                    binary_vector,
                    [rsi, bollinger, momentum]
                ])
                
                # Label: price movement direction
                future_price = df['close'].iloc[i + self.forecast_window]
                current_price = df['close'].iloc[i]
                label = 1 if future_price > current_price else 0
                
                features.append(feature_vector)
                labels.append(label)
                
            except Exception as e:
                print(f"Error at index {i}: {str(e)}")
                continue
        
        return np.array(features), np.array(labels)
    
    def train(self, df):
        """Train hybrid model"""
        print("Preparing features...")
        X, y = self.prepare_features(df)
        
        # Split into training and test samples
        split_point = int(len(X) * 0.8)
        X_train, X_test = X[:split_point], X[split_point:]
        y_train, y_test = y[:split_point], y[split_point:]
        
        print("Training model...")
        self.model.fit(X_train, y_train, eval_set=(X_test, y_test))
        
        # Model evaluation
        predictions = self.model.predict(X_test)
        probas = self.model.predict_proba(X_test)
        
        # Calculate metrics
        metrics = {
            'accuracy': accuracy_score(y_test, predictions),
            'precision': precision_score(y_test, predictions),
            'recall': recall_score(y_test, predictions),
            'f1': f1_score(y_test, predictions)
        }
        
        # Feature importance analysis
        feature_importance = self.model.feature_importances_
        quantum_importance = np.mean(feature_importance[:2**self.num_qubits])
        binary_importance = np.mean(feature_importance[2**self.num_qubits:])
        
        metrics.update({
            'quantum_importance': quantum_importance,
            'binary_importance': binary_importance,
            'test_predictions': predictions,
            'test_probas': probas,
            'test_actual': y_test
        })
        
        return metrics
    
    def predict_next(self, df):
        """Next movement forecast"""
        X, _ = self.prepare_features(df)
        if len(X) > 0:
            last_features = X[-1].reshape(1, -1)
            prediction_proba = self.model.predict_proba(last_features)[0]
            prediction = self.model.predict(last_features)[0]
            
            return {
                'direction': 'UP' if prediction == 1 else 'DOWN',
                'probability_up': prediction_proba[1],
                'probability_down': prediction_proba[0],
                'confidence': max(prediction_proba)
            }
        return None

def test_hybrid_model(symbol="EURUSD", timeframe=mt5.TIMEFRAME_H1, periods=1000):
    """Full test of the hybrid model"""
    try:
        # MT5 initialization
        if not mt5.initialize():
            raise Exception("Failed to initialize MT5")
        
        # Download data
        print(f"Loading {periods} periods of {symbol} {timeframe} data...")
        loader = MT5DataLoader(symbol, timeframe)
        df = loader.get_historical_data(periods)
        
        # Create and train model
        print("Creating hybrid model...")
        model = HybridQuantumBinaryPredictor()
        
        # Training and assessment
        print("Training and evaluating model...")
        metrics = model.train(df)
        
        # Output results
        print("\nModel Performance Metrics:")
        print(f"Accuracy: {metrics['accuracy']:.2%}")
        print(f"Precision: {metrics['precision']:.2%}")
        print(f"Recall: {metrics['recall']:.2%}")
        print(f"F1 Score: {metrics['f1']:.2%}")
        
        print("\nFeature Importance Analysis:")
        print(f"Quantum Features: {metrics['quantum_importance']:.2%}")
        print(f"Binary Features: {metrics['binary_importance']:.2%}")
        
        # Current forecast
        print("\nCurrent Market Prediction:")
        prediction = model.predict_next(df)
        if prediction:
            print(f"Predicted Direction: {prediction['direction']}")
            print(f"Up Probability: {prediction['probability_up']:.2%}")
            print(f"Down Probability: {prediction['probability_down']:.2%}")
            print(f"Confidence: {prediction['confidence']:.2%}")
        
        return model, metrics
        
    finally:
        mt5.shutdown()

if __name__ == "__main__":
    print("Starting Quantum-Binary Hybrid Trading System...")
    model, metrics = test_hybrid_model()
    print("\nSystem test completed.")

最初的结果令人咋舌。在欧元兑美元1小时图（H1）上，该系统的准确率仅为42.13%，甚至比随机猜测还要差。精确率为39.71%，召回率为27%，这表明模型的预测存在显著错误。F1分数为32.14%，也证实了预测结果的整体弱势。

对特征重要性的分析特别有趣。量子特征对模型整体预测能力的贡献仅为27.63%，而二元特征的贡献率则高达121.95%。这表明，要么系统的量子部分未能捕捉到数据中的重要模式，要么量子编码方法本身需要大幅改进。

但是这些结果并不会令人气馁——相反，它们指出了具体的改进方向。或许，应该改变量子编码电路，增加或减少量子比特的数量，并尝试其他量子门。或者，问题可能出在量子特征和常规特征如何相互整合上。

实验表明，创建一个高效的量子-经典混合系统并非简单地结合两种方法。这需要对量子计算和金融市场的特点都有深入地理解。这只是漫长研究和优化之旅的第一步。

在未来的迭代中，我计划对系统的量子部分进行大幅修改，可能增加更复杂的量子变换，并改进将市场信息编码为量子态的方式。同时，也可以尝试不同的量子特征和经典特征组合方式，以找到它们之间的最佳平衡。




结论

我本以为将量子计算与技术分析相结合是个绝妙的主意。您知道的，就像电影里演的那样：拿一项酷炫的技术，加上一点机器学习的魔力，瞧——一台印钞机就造好啦！但现实证明我错了。

我那个“绝妙”的量子分类器，准确率才勉强达到42%。这比抛硬币猜正反面还糟糕！您知道最搞笑的是什么吗？我花了数周时间研究出来的那些花哨的量子特征，只带来了27%的增益效果。而我“以防万一”加上的那些老掉牙的技术指标，却飙升了122%。

当我开始理解量子数据编码时，我会特别兴奋。想象一下——我们把普通的价格走势转化为量子态！这听起来像科幻小说，但它真的可行。尽管，效果并不完全如我所愿。

我的量子分类器目前更像是一个坏掉的计算器，而不是未来的交易系统。但我不会放弃。因为在这个由量子态和市场模式构成的奇妙世界里，某些真正有价值的东西正隐藏在某处。哪怕我得从头开始重写整个代码，我也打算找到它。

与此同时……我要重新研究我的量子比特了。不过，这个普通的“量子”方案还是显示出了一些效果。至少比瞎猜强……但我还有几个想法能让这玩意儿真正运转起来。而且我肯定会告诉您这些想法。


文中所用的程序

 文件 文件内容
Quant_Predict_p_1.py 基于经典量子方法的预测尝试及原型探索
Quant_Neural_Link.py 量子神经网络的草案版本
Quant_ML_Model.py 量子机器学习模型的草案版本



本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/16879

附加的文件 |
下载ZIP
Quant_Predict_p_1.py (10.2 KB)
Quant_Neural_Link.py (8.37 KB)
Quant_ML_Model.py (11.58 KB)

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Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Qualified Investor of Kazakhstan and the Russian Federation.
Trading since 2016, algorithmic trading since 2019, machine learning and programming since 2021.

I develop expert advisors, trading robots, indicators, smart contracts, cryptocurrency token and coin codebases, business automation software, and turnkey AI models.

Currently working on an institutional-grade trading system for my own hedge fund and on my own AI blockchain.
Author of 100+ international articles published in different languages worldwide.

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