从基础到中级：模板和类型名称（四）

概述

此处提供的材料仅用于教育目的。它不应以任何方式被视为最终应用程序。其目的不是探索所提出的概念。

在上一篇文章：“从基础到中级：模板和类型名称（三） ”中，我们开启了一个让很多新手感到特别有挑战性的话题。这是因为许多人还没有理解一个对 MQL5 程序员非常重要的概念：模板的概念。由于我了解到许多读者对编程知之甚少，我试图使材料尽可能具有教育性。

因此，我们相当突然地结束了上一篇文章，它以一个错误的图片和一个没有生成可执行文件的代码结束。我知道很多人可能会失望地看到这样的文章。然而，我刚刚开始向您介绍一个当您第一次了解它时非常困难的主题：类型重载的主题。事实上，我们目前创建的不是类型重载，而是一个模板类型，它允许编译器为我们需要处理的每种情况生成正确的类型。

由于原则上文章中提供的任何代码都应该可以工作，因此我们在解释中做了一些小小的限制。但我试图解释一下，这样你就可以理解，当我们实现它时，代码并不总是有效的。我知道很多人都想学习如何解决代码中的问题。然而，他们中的绝大多数人无法解决问题，仅仅是因为他们对这种资源或编程语言都没有正确的想法。如果没有这个，就很难解释如何解决某些类型的任务，这些任务对专业程序员来说微不足道，但对初学者来说却是一个大问题。

到目前为止，我们一直在考虑使用模板重载函数和过程，但当应用于其他类型的应用程序时，事情会变得更加复杂，如前一篇文章末尾所示。那么让我们开始一个新的话题。





使用模板类型

事实上，要应用的概念很简单。然而，很难以正确实施这一概念的方式对其进行可视化。我们将从上一篇文章中已经看到的内容开始。但在此之前，我们将考虑有效且可以编译的源代码。它就在下面。

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . void OnStart ( void ) 05 . { 06 . 07 . #define macro_Swap(X) for ( uchar i = 0 , j = sizeof (X) - 1 , tmp; i < j; i++, j--) \ 08 . { \ 09 . tmp = X.u8_bits[i]; \ 10 . X.u8_bits[i] = X.u8_bits[j]; \ 11 . X.u8_bits[j] = tmp; \ 12 . } 13 . 14 . union un_01 15 . { 16 . ulong value; 17 . uchar u8_bits[ sizeof ( ulong )]; 18 . }; 19 . 20 . { 21 . un_01 info; 22 . 23 . info.value = 0xA1B2C3D4E5F6789A ; 24 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 25 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 26 . macro_Swap(info); 27 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 28 . } 29 . 30 . { 31 . un_01 info; 32 . 33 . info.value = 0xCADA ; 34 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 35 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 36 . macro_Swap(info); 37 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 38 . } 39 . } 40 .

代码 01

当代码 01 在 MetaTrader 5 中编译并执行时，将获得以下结果。

图 01

显然，这个结果并不完全正确。这与该图中突出显示的区域 01 相关。但根据具体的用例，这个结果将是正确的。但这不是我们想要的，我们希望第 33 行声明的值是两个字节宽。然而，正是因为联合体有 8 个字节宽，我们被迫使用这种类型的声明，这使得最终结果完全不够，正如您在图 01 中看到的那样。

但在上一篇文章中，我们已经直接创建了模板类型。即使您看到的代码没有错误，但缺少了一些东西，也很难解释为什么所有事情都应该按照我们的方式执行。至此，我决定结束这篇文章，给你一个冷静思考和探索这个问题的机会。目标是试图理解为什么代码不起作用。在这里，我们将弄清楚如何正确操作，以及为什么代码应该以非常具体的方式实现，以便编译器理解应该做什么。

下一步自然是用稍微不同的代码替换代码 01。这是在我们实现上一篇文章所展示的内容之前完成的。其结果为以下代码：

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . void OnStart ( void ) 05 . { 06 . 07 . #define macro_Swap(X) for ( uchar i = 0 , j = sizeof (X) - 1 , tmp; i < j; i++, j--) \ 08 . { \ 09 . tmp = X.u8_bits[i]; \ 10 . X.u8_bits[i] = X.u8_bits[j]; \ 11 . X.u8_bits[j] = tmp; \ 12 . } 13 . 14 . 15 . { 16 . union un_01 17 . { 18 . ulong value; 19 . uchar u8_bits[ sizeof ( ulong )]; 20 . }; 21 . 22 . un_01 info; 23 . 24 . info.value = 0xA1B2C3D4E5F6789A ; 25 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 26 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 27 . macro_Swap(info); 28 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 29 . } 30 . 31 . { 32 . union un_01 33 . { 34 . ushort value; 35 . uchar u8_bits[ sizeof ( ushort )]; 36 . }; 37 . 38 . un_01 info; 39 . 40 . info.value = 0xCADA ; 41 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 42 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 43 . macro_Swap(info); 44 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 45 . } 46 . } 47 .

代码 02

好吧，当我们运行代码 02 时，最终结果将是我们在下图中看到的。

图 02

请注意，在图 02 中我们得到了我们想要实现的结果。也就是说，现在我们有一个要显示的类型值，需要 8 个字节。另一个值也会显示出来，需要两个字节，正如预期的那样。然而，看看它是如何完成的。即使它正在运行，我们也会通过创建代码并对其进行适当的更改来重载自己。随着代码的增长和变得更加复杂，这增加了出错的机会，因为我们必须向其中添加越来越多的新元素。

正如你所看到的，我们正在做一些非常简单的事情，但代码已经开始有点令人困惑。正是在这一点上，出现了使用类型模板的想法。原因是第 15 行和第 29 行之间的代码块与第 31 行和第 45 行之间的代码块之间的唯一区别在于联合内部定义的类型。您可以在代码 02 的第 18 行和 34 行看到它。

因此，我们开始创建一个模板，其主要目的是简化相同的代码 02，因为需要执行的联合在其中被重载。因此，所提出的概念的应用用于为函数或过程创建模板，在这种情况下，这些模板可以被重载。结果我们得到这样的代码：

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . template < typename T> 05 . union un_01 06 . { 07 . T value; 08 . uchar u8_bits[ sizeof (T)]; 09 . }; 10 . 11 . void OnStart ( void ) 12 . { 13 . 14 . #define macro_Swap(X) for ( uchar i = 0 , j = sizeof (X) - 1 , tmp; i < j; i++, j--) \ 15 . { \ 16 . tmp = X.u8_bits[i]; \ 17 . X.u8_bits[i] = X.u8_bits[j]; \ 18 . X.u8_bits[j] = tmp; \ 19 . } 20 . 21 . 22 . { 23 . un_01 info; 24 . 25 . info.value = 0xA1B2C3D4E5F6789A ; 26 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 27 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 28 . macro_Swap(info); 29 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 30 . } 31 . 32 . { 33 . un_01 info; 34 . 35 . info.value = 0xCADA ; 36 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 37 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 38 . macro_Swap(info); 39 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 40 . } 41 . } 42 .

代码 03

这就是混乱开始的地方。这一切都与以下内容有关：代码 03 试图创建代码 02 中显示的内容，但使用与代码 01 中显示的内容非常相似的东西。但是，在编译代码 03 时，编译器输出以下错误消息。

图 03

这里肯定有问题，但乍一看却不合理。因为，乍一看，我们正确地声明了模板。那么，代码 03 有什么问题阻止了它的编译呢？如果它不能编译，那么编译器就不理解需要做什么。

嗯，我知道很多人总是试图解决编译器向我们报告和指出的问题。这一点至关重要。但在这种情况下，编译器输出的这些消息（如图 03 所示）并没有向我们指出问题所在。

然而，我们在第一篇文章中解释了一个关于变量和常量的概念。这一概念现在非常重要，以便我们了解如何在这种情况下采取行动。正如你所看到的，在代码 03 的第 07 行我们声明了一个变量，对吗？我只是问：我们在第 07 行声明了什么变量？这就是重点。如果我和其他程序员都不知道，那么编译器怎么知道呢？

好吧，你可以回答我：“在第 25 行中，我们指定我们想要一个宽度为 8 个字节的类型，在第 35 行中，我们指定我们想要一个宽度为 2 个字节的类型。”这是正确的，但这并没有告诉编译器要使用哪种类型的变量。请注意，在第 25 行和第 35 行我们没有声明变量。我们给它分配一个值。该声明包含在第 23 行和第 33 行。你现在看到问题了吗？

但还有另一个更严重的问题，它导致了图 03 中显示的所有错误消息。事实是，尽管声明出现在第 23 行和第 33 行，但它声明了一些编译器不知道的内容，即第 07 行中的变量类型。请注意，第 23 行和第 33 行指的是第 05 行声明的类型。换句话说，是一个联合。

然而，这个联合只是一个模板。因此，要使用的数据类型由编译器决定。由于它不知道使用哪种数据类型，所有这些错误消息都会出现。但现在有一个概念应该被接受。如果你了解模板在函数和过程中的使用方式，你可能知道在某个时刻会声明一个变量。当函数或过程被重载时，编译器已经知道数据类型，因此它可以创建适当的过程。

了解了这一点，您可能会问：我如何向编译器指出要使用哪种数据类型？我们通常使用数据类型后跟变量名。由于我们在代码 03 的第 23 行和 33 行中执行了此操作，所以我不知道如何解决这个问题。如果你已经达到了这一点，并弄清楚了所有这些概念，那么是时候看看如何解决这个问题，以便能够使用模板和重载不同的类型了。为此，MQL5 使用了一种特殊的变量声明，可以是局部的或全局的，这些变量已经存在于 C 和 C++ 语言中。但请记住：最重要的是理解概念，而不仅仅是记住如何去做。解决方案如下。

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . template < typename T> 05 . union un_01 06 . { 07 . T value; 08 . uchar u8_bits[ sizeof (T)]; 09 . }; 10 . 11 . void OnStart ( void ) 12 . { 13 . 14 . #define macro_Swap(X) for ( uchar i = 0 , j = sizeof (X) - 1 , tmp; i < j; i++, j--) \ 15 . { \ 16 . tmp = X.u8_bits[i]; \ 17 . X.u8_bits[i] = X.u8_bits[j]; \ 18 . X.u8_bits[j] = tmp; \ 19 . } 20 . 21 . 22 . { 23 . un_01 < ulong > info; 24 . 25 . info.value = 0xA1B2C3D4E5F6789A ; 26 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 27 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 28 . macro_Swap(info); 29 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 30 . } 31 . 32 . { 33 . un_01 < ushort > info; 34 . 35 . info.value = 0xCADA ; 36 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 37 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 38 . macro_Swap(info); 39 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 40 . } 41 . } 42 .

代码 04

看看我们现在正在做什么，因为这是一个非常微小的变化。但是，当尝试编译代码 04 时，我们看到以下内容。

图 04

也就是说，一些看似无关紧要、目前没有多大意义的事情却使得代码可以编译。我们可以在下图中看到执行代码 04 的结果。

图 05

多么美丽和神奇的事情，不是吗？但是这里发生了什么，为什么代码 04 有效，而代码 03 无效，为什么我们在第 23 行和第 33 行中做出这个奇怪的声明？“现在我完全不知所措了，目瞪口呆。因为我完全不明白这里发生了什么。”

好的，让我们看看这里发生了什么，以及为什么必须按照第 23 行和第 33 行的方式进行声明。因此，这是我们关于模板和类型名称的第四篇文章。在第二篇文章中，我们讨论了如何强制编译器使用特定的数据类型，以便该类型与函数或过程接收到的参数相匹配。在这种情况下，类型转换发生在值赋值过程中。为此，我们使用了显式类型转换，将目标类型括在括号中。正如您在其他代码中可能注意到的那样，这种情况经常发生在不同的时间。然而，为已声明的变量赋值是一回事，为尚未声明的变量赋类型是另一回事。

由于模板的目的是创建我们将来可以使用的函数、过程或数据类型的模型，因此它们将附带类型名声明。这就是问题所在。正如之前的文章所解释的，typename 声明中附带的字母 T 实际上是用于稍后定义某些内容的标签。因此，当编译器替换 T 时，我们将得到我们需要使用的类型定义。并且编译器将能够正确创建代码。因此，当我们在第 23 行和第 33 行的声明中以这种方式声明类型时，我们实际上是告诉编译器使用哪种数据类型，而不是类型名声明中附带的 T。

由于我们还没有详细讨论如何使用此声明，因此您可能需要一段时间才能理解它。然而，正如你所看到的，它是有效的。因此，声明应该这样设计。

如果你觉得这很有趣，那么你会喜欢接下来的内容，因为现在我们要将宏从代码 04 转换为函数或过程。目标是让代码 04 继续工作并获得图 05 中显示的结果。但是，由于这意味着以更高级的形式应用当今的材料，我们将单独考虑这个问题。





当你可以简化它时，为什么要把它复杂化？

你们中的许多人可能会认为我们在这里的行为不合逻辑，这种材料太先进了，我们不必学习如何去做。事实上，我必须同意这一说法。如果你只知道如何创建函数和过程、声明变量和使用一些基本语句，你几乎可以创建任何东西。我们拥有的工具和资源越多，实施和创建它们就越容易。只需一颗钉子，你甚至可以建造一个粮仓升降机。这项工作已经完成。但如果我们能将更多的资源用作 “钉子”，事情就会容易得多。

现在我们将创建一个函数来替换代码 04 第 14 行定义的宏。这将会非常有趣。但首先，我必须提醒大家，我们的目标是学习。在试图理解我们在这里做什么之前，有必要了解上一个主题中做了什么。只有这样，一切才有意义。

下一步，让我们从最初的想法开始。也就是把代码 04 中的宏去掉，尝试把它变成一个函数。但在我们这样做之前，让我们创建一个在我看来更容易理解的程序。然后，您将能够创建以下代码，如下所示。

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . template < typename T> 05 . union un_01 06 . { 07 . T value; 08 . uchar u8_bits[ sizeof (T)]; 09 . }; 10 . 11 . void OnStart ( void ) 12 . { 13 . { 14 . un_01 < ulong > info; 15 . 16 . info.value = 0xA1B2C3D4E5F6789A ; 17 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 18 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 19 . Swap(info); 20 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 21 . } 22 . 23 . { 24 . un_01 < ushort > info; 25 . 26 . info.value = 0xCADA ; 27 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 28 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 29 . Swap(info); 30 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 31 . } 32 . } 33 . 34 . void Swap(un_01 &arg) 35 . { 36 . for ( uchar i = 0 , j = sizeof (arg) - 1 , tmp; i < j; i++, j--) 37 . { 38 . tmp = arg.u8_bits[i]; 39 . arg.u8_bits[i] = arg.u8_bits[j]; 40 . arg.u8_bits[j] = tmp; 41 . } 42 . } 43 .

代码 05

当我们尝试编译代码 05 时，令我们惊讶和失望的是，屏幕上出现了以下结果。它就在下面提供。

图 06

再来一次？这不再有趣了。冷静点，没有理由恐慌或绝望。迄今为止，该问题与上一主题中提到的问题非常相似。但在这种情况下，解决方案是不同的。请注意以下几点：在第 19 行和第 29 行中，该过程在第 34 行被调用。到目前为止，一切都很好。问题是，该过程期望的数据类型与第 05 行中定义的数据类型完全相同。由于此类型是一个模板，编译器不知道如何处理它，因为我们无法告诉它使用哪种数据类型。

“但是等等，你是什么意思？我们在第 14 行和第 24 行声明了数据类型。”是的，但是在 14 和 24 行中我们是在局部定义了要使用的数据类型。然而，这并没有从第 34 行传递给过程，正是因为它是一种复杂类型，而不是基础类型，就像过去所有内容都按原样传递一样。还有一件小事，由于数据类型允许类型重载，因此当尝试将其传递到函数或过程内部时，我们必须确保该函数或过程也可以被重载。这就是为什么我说这样的时刻很有趣。

也就是说，由于可以在 OnStart 过程中重载参数，因此接收相同类型数据的函数或过程也必须重载。因此，一切都是合适的，编译器将能够理解代码以创建所需的可执行文件。

一旦我们理解了这一点，并知道如何创建一个使用模板的重载函数，就可以使用代码 05 并将其修改为创建代码 06，我们将在下面看到。

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . template < typename T> 05 . union un_01 06 . { 07 . T value; 08 . uchar u8_bits[ sizeof (T)]; 09 . }; 10 . 11 . void OnStart ( void ) 12 . { 13 . { 14 . un_01 < ulong > info; 15 . 16 . info.value = 0xA1B2C3D4E5F6789A ; 17 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 18 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 19 . Swap(info); 20 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 21 . } 22 . 23 . { 24 . un_01 < ushort > info; 25 . 26 . info.value = 0xCADA ; 27 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 28 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 29 . Swap(info); 30 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 31 . } 32 . } 33 . 34 . template < typename T> 35 . void Swap(un_01 &arg) 36 . { 37 . for ( uchar i = 0 , j = sizeof (arg) - 1 , tmp; i < j; i++, j--) 38 . { 39 . tmp = arg.u8_bits[i]; 40 . arg.u8_bits[i] = arg.u8_bits[j]; 41 . arg.u8_bits[j] = tmp; 42 . } 43 . } 44 .

代码 06

太好了！现在我们有了正确的代码。编译器最终将能够弄清楚我们正在做什么。因此，我们将要求编译器创建一个可执行文件，因为已经实现了使用模板的重载，如代码 06 所示。然而，不幸的是，编译器告诉我们下面看到的内容。

图 07

“现在这个系统肯定在欺负我们，沒有其他的。我很抱歉，但我不明白为什么会发生这种事。”亲爱的读者，别担心。我们正在做的事情迫使许多人每次都以同样的方式创建代码，将本可以更容易、更少出错的事情变成可怕的事情，并重复各种本可以改进的要点。

实际上，创建模板并不是最简单的任务。因此，很难看到使用此类资源的代码。然而，理解这一点将在很多方面对我们有所帮助，因为从编程的角度来看，它大大简化了代码，因为它将所有的复杂性都转移到了编译器上。现在让我们弄清楚为什么会发生这个错误。起初，这样的事情让我们很痛苦。我一直在尝试学习如何正确地做到这一点，因为类似的元素经常在 C 和 C++ 中使用。由于 MQL5 基于 C 和 C++ 中的许多概念，因此一旦我学会了如何使用这些语言，学习 MQL5 就变得像 ABC 一样简单。几乎就像小孩子的游戏。但很难理解我们在这里解释的内容。

当心，虽然编译器报告错误在第 19 行和第 29 行，但它把我们带到了错误的地方。这不是编译器的错，而是我们的错。让我解释一下原因。你还记得在上一个主题中，有必要采取措施，以便编译器能够理解我们使用的数据吗？我们创建了一个声明，可以在代码 06 的第 14 行和第 24 行中看到。

如果这在 OnStart 过程中正确发生，那么这在 Swap 过程中就不会发生。人们甚至可能认为 Swap 过程的模板声明是正确的，但这并不完全正确。这在之前的三篇文章中已经讨论过。但这里很难看出错误。如果你看不到错误在哪里，这是因为你还没有弄清楚函数或过程模板是如何处理重载的。

请注意，在第 34 行声明模板时，我们表明我们将使用 T 类型来创建重载，对吗？现在再看一下第 35 行。哪个参数（在本例中是唯一的一个）具有这种 T 类型？没有接受此 T 类型的参数。也就是说，虽然声明说我们正在创建一个模板，但实际上并没有使用它。现在让我们回到前面的文章，看看这个声明是如何做出的。你会看到类似这样的内容：

. . . 15 . template < typename T> 16 . T Averange( const T &arg[]) . . .

片段 01

在代码片段 01 中，请注意以下事实：T 类型在第 15 行声明，但随后我们在第 16 行立即使用它。这是必要的，以便编译器创建函数或过程时参数可以使用该类型。如果不这样做，编译器将不知道如何继续。代码 06 中发生了同样的事情：我们有一个声明，但我们不使用它。换句话说，我们没有告诉编译器如何使用声明。为此，我们应该再次更改代码 06，以便编译器理解我们想要做什么。下面是可以工作的代码。

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . template < typename T> 05 . union un_01 06 . { 07 . T value; 08 . uchar u8_bits[ sizeof (T)]; 09 . }; 10 . 11 . void OnStart ( void ) 12 . { 13 . { 14 . un_01 < ulong > info; 15 . 16 . info.value = 0xA1B2C3D4E5F6789A ; 17 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 18 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 19 . Swap(info); 20 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 21 . } 22 . 23 . { 24 . un_01 < ushort > info; 25 . 26 . info.value = 0xCADA ; 27 . PrintFormat ( "The region is composed of %d bytes" , sizeof (info)); 28 . PrintFormat ( "Before modification: 0x%I64X" , info.value); 29 . Swap(info); 30 . PrintFormat ( "After modification : 0x%I64X" , info.value); 31 . } 32 . } 33 . 34 . template < typename T> 35 . void Swap(un_01 <T> &arg) 36 . { 37 . for ( uchar i = 0 , j = sizeof (arg) - 1 , tmp; i < j; i++, j--) 38 . { 39 . tmp = arg.u8_bits[i]; 40 . arg.u8_bits[i] = arg.u8_bits[j]; 41 . arg.u8_bits[j] = tmp; 42 . } 43 . } 44 .

代码 07

当然，现在我们有一个可用的代码，它能提供与图 05 相同的结果。但我想问你：你是否已经弄清楚代码 07 为何有效？想象一下，在编程考试中，你被要求使用函数或过程创建一个与代码 07 生成相同结果的代码。

但不使用模板，而必须使用代码 07 第 04 行声明的联合模板。你能做到吗？为了找到一份程序员的工作，你能解决这个问题吗？或者你会说这是不可能的？在某些时候，我们提到，在这种情况下，过程或函数必须使用要生成的模板。

有些概念和细节让事情变得非常有趣。例如，我们可以用另一种方式创建代码 07 来直接管理重载，而无需为此使用模板。由于理解这些事情需要适当的解释，我们将在下一篇文章中考虑这个问题。





最后的探讨

在本文中，我们讨论了如何管理模板并以更通用和精确的方式创建模板。因为我知道这些内容很难立刻理解，因为我在编程生涯初期学习 C 和 C++ 时自己也经历过这些，所以我请您耐心等待。我建议你练习这些文章中展示的内容，最重要的是，试着理解所提出的概念。如果你理解它们，你几乎可以创建任何代码，而且比那些坚持记忆代码片段和编程语言语法的人要容易得多。因此，要冷静地实践和学习应用的内容。我们将在下一篇文章中与您见面。