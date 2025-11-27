在 MQL5 中创建交易管理面板（第九部分）：代码组织（三）：通信模块

内容





引言



今天，我们的目标是在上一篇文章的基础上，继续扩展我们的新管理面板。在那篇文章中，我们引入了模块化，作为更广泛的代码组织的一个关键方面。我们介绍了 AdminHomeDialog 类，它负责创建管理主界面。这个主面板作为访问各种功能的中心枢纽，由访问控制按钮组成，这些按钮通向三个主要组件面板：

交易管理面板

通信面板

分析面板

这些并非系统能力的极限，因为在我们继续完善和扩展现有基础功能的同时，新功能仍然可以继续扩展。在本文中，我们特别关注将通信面板作为一个模块，并从其先前管理面板的版本出发，对其进行进一步增强。

本次讨论的关键要点：

理解MQL5中的类

开发头文件

从内置类继承

利用 ListView 头文件

应用颜色以获得更好的 UI 设计

回顾上一篇文章，模块化是指将应用程序分解成独立的、不同的单元（模块），每个模块都在自己的文件中定义。这些模块可以单独开发和维护。在本例中，主程序是一个文件 ()，而对话框则是在头文件（）中定义的类。该结构涉及主程序创建的一个实例，而后者又可以创建和任何潜在的未来对话框的实例。请看下图。

新管理面板的模块化流程

1. 主程序 (New_Admin_Panel.mq5)

这是应用程序的入口点。

它初始化系统并创建 AdminHomeDialog 的一个实例，该实例作为主要的用户界面。

2. AdminHomeDialog

充当用户交互的中心枢纽。

响应事件（如按钮点击），以创建其他对话框（如 CommunicationsDialog）的实例。

被设计为可扩展的，允许它根据需要生成额外的对话框（例如，FutureDialog）。

3. CommunicationsDialog

一个专门的对话框，负责特定功能，例如通过 Telegram API 发送消息。

由 AdminHomeDialog 在用户操作（例如，点击“发送消息”按钮）触发时动态创建。

4. 事件驱动交互

系统使用事件驱动的方法，这在 MQL5 应用程序中很常见。例如，在 AdminHomeDialog 中点击按钮会触发 CommunicationsDialog 的创建和显示，然后该对话框执行其任务（例如，与 Telegram 交互）。

5. 模块化设计

每个组件都有明确的角色：主程序负责初始化，AdminHomeDialog 管理界面，而 CommunicationsDialog 处理通信任务。这种模块化使得扩展或修改变得容易。

通过以上对我们新程序的介绍和概述，我们现在可以深入研究开发创新性模块 CommunicationsDialog 的细节。在第一部分中，这只是一个基本的通信界面，但现在我们通过整合新功能扩展了其功能。有了这些基础知识，我们可以更好地图形化我们的程序。在接下来的小节中，我们将探索使我们的自定义类成为可能的基础模块。





开发 CommunicationsDialog 类



为了增强理解，我在下面包含了一张图片，它展示了从基类到我们的自定义类的层次结构流程。这种方法是促进代码可重用性的强大方式。在整个项目中，有许多面板组件，每个组件都有不同的用途。这种独特性也使得每个代码组件都能适应于集成到其他项目中。

在 MQL5 中，Dialog 类通常指的是 (Dialog.mqh) 包含文件中的 CAppDialog 或 CDialog，因为它们是标准库中的基础对话框类。

CommunicationsDialog 和 CAdminHomeDialog 都继承自 CAppDialog，创建了一个结构化的层次结构，其中多个对话框类共享一个用于对话框功能的公共基类。这个结构将在下面的层次结构流程图中表示。

基类与自定义类的关系

首先，从您的桌面打开 MetaEditor 5，或通过按 F4 从终端启动它。

在导航器窗口中，在 Include 文件夹中找到 Dialog.mqh 并打开它以供参考。

按照下图进行操作。

在 MetaEditor 5 中定位 Dialog 类

接下来，创建一个新文件来开发新类。

通常，我们的程序由头文件设置、布局和颜色定义、类声明和方法实现等部分组成。我们将从我们文件的基础部分开始。（CommunicationsDialog.mqh）、它的所有者是谁（MetaQuotes Ltd.，尽管您可以将其更改为您的名字），以及它来自哪里（MQL5 社区）。这些注释就像您代码的标题页，帮助他人识别其用途。

接下来，我们使用 #ifndef 和 #define 来创建一个名为 COMMUNICATIONS_DIALOG_MQH 的“保护宏”。这可以防止文件在项目中被多次包含，否则可能导致错误。可以把它想象成一个锁，上面写着：“如果我已经被打开过，就不要再打开我了。”

#include 行引入了我们从 MQL5 库中需要的工具。Dialog.mqh 为我们提供了基础的对话框类（CAppDialog），而 Button.mqh 和 Edit.mqh 提供了按钮和文本框类。Label.mqh 和 ListView.mqh 添加了标签和用于快速消息的列表。最后，Telegram.mqh 是一个自定义文件（假定其存在），用于处理 Telegram 消息传递。这些就像从工具箱中借用工具来构建我们的对话框。以下是本节的代码片段。

第 1 节：文件头和包含文件

#ifndef COMMUNICATIONS_DIALOG_MQH #define COMMUNICATIONS_DIALOG_MQH #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Controls\Edit.mqh> #include <Controls\Label.mqh> #include <Controls\ListView.mqh> #include "Telegram.mqh"

第 2 节：布局和颜色定义

在构建对话框之前，我们需要规划其大小和外观。#define 语句就像用尺寸和颜色来设置一张蓝图。在布局方面，COMMS_PANEL_WIDTH（300 像素）和 COMMS_PANEL_HEIGHT（350 像素）决定了我们的对话框在屏幕上的大小。边距（COMMS_MARGIN_LEFT、COMMS_MARGIN_TOP、COMMS_MARGIN_RIGHT）在边缘周围提供内边距，而 COMMS_GAP_VERTICAL 则在项目之间垂直添加空间。每个控件都有自己的尺寸：输入框很高（COMMS_INPUT_HEIGHT），按钮是小矩形（COMMS_BUTTON_WIDTH 和 HEIGHT），而列表视图和标签也有它们各自的尺寸。

颜色使对话框美观且易于阅读。我们使用十六进制数字（例如，用 0x808080 表示深灰色），因为这是计算机在 MQL5 中理解颜色的方式。CLR_PANEL_BG 设置对话框的主背景色，CLR_CLIENT_BG 为控件所在的区域着色，而 CLR_CAPTION_BG 和 CLR_CAPTION_TEXT 则用于设置标题栏的样式。边框使用 CLR_BORDER_BG 和 CLR_BORDER，而像输入框（CLR_INPUT_BG、CLR_INPUT_TEXT）和按钮（CLR_SEND_BG、CLR_CLEAR_BG）这样的控件也有它们自己的颜色。每个 define 语句边上的注释解释了它们的作用，方便以后进行调整。

#define COMMS_PANEL_WIDTH 300 #define COMMS_PANEL_HEIGHT 350 #define COMMS_MARGIN_LEFT 10 #define COMMS_MARGIN_TOP 10 #define COMMS_MARGIN_RIGHT 10 #define COMMS_GAP_VERTICAL 10 #define COMMS_INPUT_HEIGHT 30 #define COMMS_BUTTON_WIDTH 80 #define COMMS_BUTTON_HEIGHT 30 #define COMMS_LISTVIEW_WIDTH 280 #define COMMS_LISTVIEW_HEIGHT 80 #define COMMS_LABEL_HEIGHT 20 #define CLR_PANEL_BG 0x808080 #define CLR_CLIENT_BG 0xD3D3D3 #define CLR_CAPTION_BG 0x404040 #define CLR_CAPTION_TEXT 0xFFFFFF #define CLR_BORDER_BG 0xFFFFFF #define CLR_BORDER 0xA9A9A9 #define CLR_INPUT_BG 0xFFFFFF #define CLR_INPUT_TEXT 0x000000 #define CLR_SEND_BG 0x00FF00 #define CLR_CLEAR_BG 0xF08080 #define CLR_BUTTON_TEXT 0x000000 #define CLR_LABEL_TEXT 0xFFFFFF #define CLR_LIST_BG 0xFFFFFF #define CLR_LIST_TEXT 0x000000

第 3 节：类声明

现在，我们来定义对话框的核心：CCommunicationDialog 类。您可以将一个类想象成创建对话框对象的“配方”。我们有 : public CAppDialog 是因为我们的对话框是基于 CAppDialog 构建的，这是 MQL5 中一个现成的对话框类，为我们提供了像标题栏和边框这样的基本对话框功能。

private 部分列出了我们将在对话框内部使用的“配料”。m_inputBox 是一个供用户输入消息的文本字段，m_sendButton 和 m_clearButton 是用于发送或清除消息的按钮，m_quickMsgLabel 是一个文本标签，而 m_quickMessageList 是一个预设消息的列表。我们还将 m_chatId 和 m_botToken 存储为字符串，用于 Telegram 通信，并将 m_quickMessages 存储为一个数组，用于存放八个快速消息选项。

在 public 部分，我们列出了任何人都可以用来与我们的对话框交互的函数。构造函数（CCommunicationDialog）使用聊天 ID 和机器人令牌来设置对话框，而析构函数 (~CCommunicationDialog) 在我们完成使用后进行清理。Create 方法在图表上构建对话框，OnEvent 处理点击和操作，Toggle 用于显示或隐藏它。

回到 private 部分，我们有用于创建每个控件的辅助函数（如 CreateInputBox 等）和事件处理函数（如 OnClickSend、OnClickClear），用于决定按钮被点击时发生什么。这些是私有的，因为它们是对话框工作原理的内部细节。

class CCommunicationDialog : public CAppDialog { private : CEdit m_inputBox; CButton m_sendButton; CButton m_clearButton; CLabel m_quickMsgLabel; CListView m_quickMessageList; string m_chatId; string m_botToken; string m_quickMessages[ 8 ]; public : CCommunicationDialog( const string chatId, const string botToken); ~CCommunicationDialog(); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void Toggle(); private : bool CreateInputBox( void ); bool CreateClearButton( void ); bool CreateSendButton( void ); bool CreateQuickMsgLabel( void ); bool CreateQuickMessageList( void ); void OnClickSend( void ); void OnClickClear( void ); };

第 4 节：构造函数和析构函数

构造函数就像在玩新玩具之前对其进行设置。当有人创建一个 CCommunicationDialog 时，他们必须提供一个 chatId 和 botToken（用于 Telegram 的字符串）。m_chatId(chatId) 和 m_botToken(botToken) 这部分会将这些值复制到我们的私有变量中，以便对话框知道将消息发送到哪里。在花括号内，我们用八个用户可以挑选的便捷短语来填充 m_quickMessages 数组。这在对话框“诞生”时发生，所以它已经准备就绪。

析构函数是“清理团队”。它在对话框被删除时运行（例如，当您关闭程序时）。目前，它是空的，因为 CAppDialog 为我们处理了大部分清理工作，我们也没有任何额外的东西需要整理。它在这里作为一个占位符，以防我们以后添加特殊的清理任务，比如释放内存。

CCommunicationDialog::CCommunicationDialog( const string chatId, const string botToken) : m_chatId(chatId), m_botToken(botToken) { m_quickMessages[ 0 ] = "Updates" ; m_quickMessages[ 1 ] = "Close all" ; m_quickMessages[ 2 ] = "In deep profits" ; m_quickMessages[ 3 ] = "Hold position" ; m_quickMessages[ 4 ] = "Swing Entry" ; m_quickMessages[ 5 ] = "Scalp Entry" ; m_quickMessages[ 6 ] = "Book profit" ; m_quickMessages[ 7 ] = "Invalid Signal" ; } CCommunicationDialog::~CCommunicationDialog() { }

第 5 节：Create 方法

Create 方法是我们将对话框构建到屏幕上的地方，就像用零件组装一个玩具。它接收诸如 chart（出现位置）、name（唯一 ID）、subwin（哪个图表窗口）以及用于位置和大小的坐标（x1, y1, x2, y2）等输入。我们首先调用 CAppDialog::Create 来设置基本的对话框结构。如果失败，我们返回 false，表示出了问题。

接下来，Caption("Communications Panel") 设置对话框顶部的标题。然后，我们给它上色！ObjectSetInteger 通过直接与对话框的各个部分（如“Back”代表背景，“Client”代表控件区域）对话来更改颜色。我们使用我们定义的颜色常量（例如 CLR_PANEL_BG）来让它看起来更美观。if(!m_panel_flag) 检查仅在对话框不是特殊类型时才添加边框（由 m_panel_flag 控制，这是来自 CAppDialog 的一个变量）。

之后，我们调用辅助函数来创建每个控件（输入框、按钮等）。如果任何一个创建失败，我们就会停止并返回 false。最后，我们使用 m_inputBox.Text 将第一条快速消息放入输入框，并调用 ChartRedraw() 来在图表上显示所有内容。返回 true 表示成功。

bool CCommunicationDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart, name, subwin, x1, y1, x2, y2)) return ( false ); Caption( "Communications Panel" ); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "Back" , OBJPROP_BGCOLOR , CLR_PANEL_BG); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "Client" , OBJPROP_BGCOLOR , CLR_CLIENT_BG); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "Caption" , OBJPROP_BGCOLOR , CLR_CAPTION_BG); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "Caption" , OBJPROP_COLOR , CLR_CAPTION_TEXT); if (!m_panel_flag) { ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "Border" , OBJPROP_BGCOLOR , CLR_BORDER_BG); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "Border" , OBJPROP_BORDER_COLOR , CLR_BORDER); } if (!CreateInputBox()) return ( false ); if (!CreateClearButton()) return ( false ); if (!CreateSendButton()) return ( false ); if (!CreateQuickMsgLabel()) return ( false ); if (!CreateQuickMessageList()) return ( false ); m_inputBox.Text(m_quickMessages[ 0 ]); ChartRedraw (); return ( true ); }

第 6 节：控件创建方法

这些方法就像是在组装我们对话框的各个部件。每一个方法都会创建一个控件（输入框、按钮、标签、列表）并将其放置在对话框上。如果成功，它们都返回 true；如果失败，则返回 false，这样我们就可以在出现问题时停止操作。

对于 CreateInputBox，我们使用布局定义（例如 COMMS_MARGIN_LEFT）来计算位置。输入框很宽（使用 ClientAreaWidth()），并且很高（COMMS_INPUT_HEIGHT 的三倍）。我们使用图表 ID、一个唯一的名称（m_name + "_InputBox"）和坐标来调用 m_inputBox.Create。Add 方法将其放置在对话框上，而 ObjectSetInteger 则设置其颜色。

CreateClearButton 和 CreateSendButton 在输入框下方创建按钮。我们使用 COMMS_GAP_VERTICAL 将它们垂直堆叠，并使用 clear_button_x2 将“发送”按钮放在“清除”按钮旁边。每个按钮都有一个名称、文本（“清除”或“发送”）以及来自我们定义的颜色。

CreateQuickMsgLabel 在按钮下方添加一个标签，使用了更多的间距计算。它只是文本，所以只需要一个文本颜色。CreateQuickMessageList 在更低的位置创建一个列表视图，并用我们构造函数中的快速消息来填充它。每个控件都使用相同的模式：创建、添加、着色，并通过 Print 消息检查错误以帮助调试。

bool CCommunicationDialog::CreateInputBox( void ) { int x1 = COMMS_MARGIN_LEFT; int y1 = COMMS_MARGIN_TOP; int x2 = ClientAreaWidth() - COMMS_MARGIN_RIGHT; int y2 = y1 + 3 * COMMS_INPUT_HEIGHT; if (!m_inputBox.Create(m_chart_id, m_name + "_InputBox" , m_subwin, x1, y1, x2, y2)) { Print ( "Failed to create InputBox" ); return ( false ); } if (!Add(m_inputBox)) return ( false ); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_InputBox" , OBJPROP_BGCOLOR , CLR_INPUT_BG); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_InputBox" , OBJPROP_COLOR , CLR_INPUT_TEXT); return ( true ); } bool CCommunicationDialog::CreateClearButton( void ) { int button_y1 = COMMS_MARGIN_TOP + 3 * COMMS_INPUT_HEIGHT + COMMS_GAP_VERTICAL; int x1 = COMMS_MARGIN_LEFT; int x2 = x1 + COMMS_BUTTON_WIDTH; int y2 = button_y1 + COMMS_BUTTON_HEIGHT; if (!m_clearButton.Create(m_chart_id, m_name + "_ClearButton" , m_subwin, x1, button_y1, x2, y2)) { Print ( "Failed to create ClearButton" ); return ( false ); } m_clearButton.Text( "Clear" ); if (!Add(m_clearButton)) return ( false ); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_ClearButton" , OBJPROP_BGCOLOR , CLR_CLEAR_BG); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_ClearButton" , OBJPROP_COLOR , CLR_BUTTON_TEXT); return ( true ); } bool CCommunicationDialog::CreateSendButton( void ) { int button_y1 = COMMS_MARGIN_TOP + 3 * COMMS_INPUT_HEIGHT + COMMS_GAP_VERTICAL; int clear_button_x2 = COMMS_MARGIN_LEFT + COMMS_BUTTON_WIDTH; int x1 = clear_button_x2 + COMMS_GAP_VERTICAL; int x2 = x1 + COMMS_BUTTON_WIDTH; int y2 = button_y1 + COMMS_BUTTON_HEIGHT; if (!m_sendButton.Create(m_chart_id, m_name + "_SendButton" , m_subwin, x1, button_y1, x2, y2)) { Print ( "Failed to create SendButton" ); return ( false ); } m_sendButton.Text( "Send" ); if (!Add(m_sendButton)) return ( false ); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_SendButton" , OBJPROP_BGCOLOR , CLR_SEND_BG); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_SendButton" , OBJPROP_COLOR , CLR_BUTTON_TEXT); return ( true ); } bool CCommunicationDialog::CreateQuickMsgLabel( void ) { int label_y1 = COMMS_MARGIN_TOP + 3 * COMMS_INPUT_HEIGHT + COMMS_GAP_VERTICAL + COMMS_BUTTON_HEIGHT + COMMS_GAP_VERTICAL; int x1 = COMMS_MARGIN_LEFT; int x2 = x1 + COMMS_LISTVIEW_WIDTH; int y2 = label_y1 + COMMS_LABEL_HEIGHT; if (!m_quickMsgLabel.Create(m_chart_id, m_name + "_QuickMsgLabel" , m_subwin, x1, label_y1, x2, y2)) { Print ( "Failed to create QuickMessages Label" ); return ( false ); } m_quickMsgLabel.Text( "QuickMessages" ); if (!Add(m_quickMsgLabel)) return ( false ); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_QuickMsgLabel" , OBJPROP_COLOR , CLR_LABEL_TEXT); return ( true ); } bool CCommunicationDialog::CreateQuickMessageList( void ) { int list_y1 = COMMS_MARGIN_TOP + 3 * COMMS_INPUT_HEIGHT + COMMS_GAP_VERTICAL + COMMS_BUTTON_HEIGHT + COMMS_GAP_VERTICAL + COMMS_LABEL_HEIGHT + COMMS_GAP_VERTICAL; int x1 = COMMS_MARGIN_LEFT; int x2 = x1 + COMMS_LISTVIEW_WIDTH; int y2 = list_y1 + COMMS_LISTVIEW_HEIGHT; if (!m_quickMessageList.Create(m_chart_id, m_name + "_QuickMsgList" , m_subwin, x1, list_y1, x2, y2)) { Print ( "Failed to create ListView" ); return ( false ); } if (!Add(m_quickMessageList)) return ( false ); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_QuickMsgList" , OBJPROP_BGCOLOR , CLR_LIST_BG); ObjectSetInteger (m_chart_id, m_name + "_QuickMsgList" , OBJPROP_COLOR , CLR_LIST_TEXT); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (m_quickMessages); i++) { if (!m_quickMessageList.AddItem( "Message: " + m_quickMessages[i])) return ( false ); } return ( true ); }

第 7 节：切换和事件处理

Toggle 是一个用于显示或隐藏对话框的简单开关。IsVisible() 检查它是否在屏幕上。如果是，Hide() 使其消失；如果不是，Show() 将其带回。ChartRedraw() 更新图表，以便您能立即看到变化。这就像为对话框拨动电灯开关。

OnEvent 是监听用户操作（如点击）的“大脑”。它接收一个 id（发生了什么）、lparam（详细信息）、dparam（更多详细信息）和 sparam（哪个对象）。如果 id 是 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK，则表示有东西被点击了。我们检查 sparam（被点击对象的名称）是否与 m_sendButton.Name() 或 m_clearButton.Name() 匹配，然后调用 OnClickSend 或 OnClickClear。返回 true 表示我们已经处理了它。

如果 id 是 ON_CHANGE 且 sparam 是列表的名称，则表示用户选择了一条快速消息。lparam 告诉我们选择了哪一个（作为一个数字），然后我们使用 m_inputBox.Text 将该消息放入输入框。如果没有任何匹配项，我们让 CAppDialog::OnEvent 来处理它，将事件向上传递。

void CCommunicationDialog::Toggle() { if (IsVisible()) Hide(); else Show(); ChartRedraw (); } bool CCommunicationDialog::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == m_sendButton.Name()) { OnClickSend(); return true ; } else if (sparam == m_clearButton.Name()) { OnClickClear(); return true ; } } else if (id == ON_CHANGE && sparam == m_quickMessageList.Name()) { int selectedIndex = ( int )lparam; if (selectedIndex >= 0 && selectedIndex < ArraySize (m_quickMessages)) { m_inputBox.Text(m_quickMessages[selectedIndex]); } return true ; } return CAppDialog::OnEvent(id, lparam, dparam, sparam); }

第 8 节：按钮事件处理程序

当“发送”按钮被点击时，OnClickSend 运行。它从 m_inputBox.Text() 获取文本，并检查其是否不为空（""）。如果有消息，它会尝试使用 SendMessageToTelegram（一个来自 Telegram.mqh 的函数）和我们的 m_chatId、m_botToken 来发送它。如果成功，我们打印一条成功消息；如果失败，则打印一条失败消息。如果输入框为空，我们只打印一条提示。这是对话框的主要工作——发送消息！

OnClickClear 更简单。当“清除”被点击时，它使用 m_inputBox.Text("") 将输入框文本设置为空，重绘图表以显示更改，并打印一条确认信息。这就像重置一个表单。

void CCommunicationDialog::OnClickSend() { string message = m_inputBox.Text(); if (message != "" ) { if (SendMessageToTelegram(message, m_chatId, m_botToken)) Print ( "Message sent to Telegram: " , message); else Print ( "Failed to send message to Telegram" ); } else { Print ( "No message to send - input box is empty" ); } } void CCommunicationDialog::OnClickClear() { m_inputBox.Text( "" ); ChartRedraw (); Print ( "Input box cleared." ); }

在文件末尾，添加 #endif 来关闭头文件保护宏：

#endif

这与开头的 #ifndef 相匹配，将所有内容整齐地包裹起来。





CommunicationsDialog 与其他头文件及主程序的集成

CommunicationsDialog 在 AdminHomeDialog 内部被处理。在本节中，我将解释它的工作原理。我不会涵盖 AdminHomeDialog 的完整代码，因为我们在上一篇文章中已经详细讨论过它。

步骤 1

要将 CommunicationsDialog 连接到 AdminHomeDialog，我们需要将其引入我们的文件。#include <CommunicationsDialog.mqh> 这一行就像在两者之间打开一扇门。它告诉 MQL5 加载 CommunicationsDialog.mqh 文件，使其 CCommunicationDialog 类可供我们使用。将此行放在 (AdminHomeDialog.mqh) 的顶部附近，在其他包含文件（如 Dialog.mqh 和 Button.mqh）之后。没有这一行，AdminHomeDialog 就不会知道通信面板的存在，因此这是链接它们的第一步。

#include <CommunicationsDialog.mqh>

步骤 2

在 CAdminHomeDialog 类内部，我们需要一种方法来持有我们的通信面板。我们在 private 部分添加 CCommunicationDialog *m_commPanel，使用一个指针（* 表示它是一个我们稍后将创建的对象的引用）。这就像为需要时才打开的玩具预留一个位置。我们还添加 m_chatId 和 m_botToken 作为字符串变量来存储 Telegram 的详细信息，这些信息将传递给 CCommunicationDialog。这些是私有的，因为只有这个类需要管理它们，为集成做好了准备。

class CAdminHomeDialog : public CAppDialog { private : CCommunicationDialog *m_commPanel; string m_chatId; string m_botToken; };

步骤 3

构造函数在 CAdminHomeDialog 创建时进行设置。我们更新它以接收 chatId 和 botToken 作为输入，并使用 : m_chatId(chatId), m_botToken(botToken) 部分将它们复制到 m_chatId 和 m_botToken 中。我们还使用 : m_commPanel(NULL) 将 m_commPanel 设置为 NULL。这意味着我们不会立即创建通信面板——我们会等到用户请求时再创建。这就像保持一个盒子关闭，直到你准备好玩里面的东西。

析构函数在对话框完成时进行清理。我们检查 if(m_commPanel) 来看我们是否已经创建了一个通信面板。如果是，delete m_commPanel 会释放其内存（就像扔掉一个用过的玩具），而 m_commPanel = NULL 确保我们不会意外地再次尝试使用它。这使我们的程序保持整洁，并在连接到 CommunicationsDialog 时防止崩溃。

CAdminHomeDialog::CAdminHomeDialog( string chatId, string botToken) : m_commPanel( NULL ), m_chatId(chatId), m_botToken(botToken) { } CAdminHomeDialog::~CAdminHomeDialog( void ) { if (m_commPanel) { delete m_commPanel; m_commPanel = NULL ; } }

步骤 4

这就是神奇发生的地方——当“通信”按钮被点击时，OnClickCommunications 会启动通信面板。首先，我们检查 if(m_commPanel == NULL) 来看它是否尚未创建。如果是 NULL，我们使用 new CCommunicationDialog(m_chatId, m_botToken) 来创建一个新的，并传入我们存储的 Telegram 详细信息。这就像打开那个玩具箱并用正确的指令进行设置。

如果 new 失败（可能是计算机内存空间不足），m_commPanel 保持为 NULL，我们打印一个错误并停止。否则，我们调用 m_commPanel.Create 在图表上构建它。我们使用 m_chart_id（我们所在的图表）、“CommPanel” 作为名称、m_subwin（哪个窗口），以及坐标（左上角 20, 435，大小为宽 300 高 350）。如果 Create 失败，我们打印错误，删除它，并将 m_commPanel 重置为 NULL。

如果它已经创建或刚刚创建成功，m_commPanel.Toggle() 会将其打开或关闭——如果隐藏则显示，如果显示则隐藏。这种“延迟创建”意味着我们只在用户点击时才构建它，从而在需要之前节省资源。

void CAdminHomeDialog::OnClickCommunications() { if (m_commPanel == NULL ) { m_commPanel = new CCommunicationDialog(m_chatId, m_botToken); if (m_commPanel == NULL ) { Print ( "Error: Failed to allocate Communications panel" ); return ; } if (!m_commPanel.Create(m_chart_id, "CommPanel" , m_subwin, 20 , 435 , 20 + 300 , 435 + 350 )) { Print ( "Error: Failed to create Communications panel" ); delete m_commPanel; m_commPanel = NULL ; return ; } } m_commPanel.Toggle(); }

步骤 5

OnEvent 监听用户操作（如点击），并通过将事件传递给它来连接CommunicationsDialog。当 id 是 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 时，我们检查 if sparam（被点击对象的名称）是否与 m_commButton.Name() 匹配。如果匹配，我们打印一条消息并调用 OnClickCommunications 来打开面板，返回 true 表示我们已经处理了它。

关键的集成部分是 else if(m_commPanel != NULL && m_commPanel.IsVisible()) 块。如果通信面板存在 (!= NULL) 并且在屏幕上 (IsVisible())，我们将事件（id、lparam 等）发送给 m_commPanel.OnEvent。这让 CommunicationsDialog 可以处理自己的点击，比如“发送”或“清除”。我们返回 m_commPanel.OnEvent 返回的任何值，从而链接两个对话框的事件系统。如果没有匹配项，CAppDialog::OnEvent 接管。这种团队合作让两个对话框都能平滑地响应用户。

bool CAdminHomeDialog::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Print ( "Clicked object: " , sparam); if (sparam == m_commButton.Name()) { Print ( "Communications button detected" ); OnClickCommunications(); return true ; } } else if (m_commPanel != NULL && m_commPanel.IsVisible()) { return m_commPanel.OnEvent(id, lparam, dparam, sparam); } return CAppDialog::OnEvent(id, lparam, dparam, sparam); }





测试结果



在成功编译通信模块并将其集成到主程序中后，我们在终端图表上启动了程序，没有出现问题。所有面板都对点击做出响应，这一点已由专家日志中的条目证实。在 AdminHomeDialog 中点击“通信面板”按钮会启动 CommunicationsDialog 的创建，但初始逻辑会隐藏它，需要再次点击才能使其可见。当 CommunicationsDialog 在图表上可见时，再次点击该按钮会将其隐藏，从而有效地切换其开关状态。

然而，我注意到列表视图存在一个重大挑战：用于选择要发送的快速消息的点击和滚动事件没有按预期工作，我们需要找出问题所在。我相信这是一个我们可以修复的小问题。目前，核心概念是功能性的和可见的，我们的下一步是完善它并添加更多功能。

测试通信模块





结论



CommunicationsDialog 模块的开发，已集成到 AdminHomeDialog.mqh 中，这为我们的新管理面板 MQL5 交易应用程序中的 Telegram 消息传递，产生了一个功能性和模块化的系统。我们已经实现了一个响应式的管理界面，它成功地按需启动和切换通信面板，这一点由专家日志中显示的点击事件（如 “Clicked object: m_SendButton”）所证明。延迟创建和切换方法优化了资源使用，而事件驱动的设计确保了可扩展性，证明了核心概念在图表上是可见和可操作的。这种模块化结构，以 CAdminHomeDialog 作为枢纽，CCommunicationDialog 作为专用工具，为未来的扩展奠定了坚实的基础。

然而，仍然存在一些小挑战，例如列表视图的点击和滚动事件不适用于快速消息选择，以及通信面板的按钮事件需要进一步完善。尽管如此，该系统的优势——效率、响应性和清晰的集成——超过了这些不足。通过对事件传播进行有针对性的修复，并计划完善它和添加更多功能，我们完全有能力将这个原型转变为一个为交易者准备的、经过打磨的、功能丰富的工具。好消息！Telegram.mqh 文件现在已在代码库中提供。

文件附件表